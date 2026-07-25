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Global_Chronicles
Обсуждение дизайна новых купюр евро вызвало в соцсетях волну язвительных комментариев и пародий
Европейский центробанк показал шорт-лист из 10 вариантов дизайна новых банкнот евро. После публикации в сети начали появляться шутливые версии купюр с собственными идеями пользователей.
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Европейский центробанк представил десять вариантов оформления будущих купюр евро и предложил гражданам ЕС выбрать понравившиеся. Именно эта публикация стала поводом для новой волны обсуждений, в которой официальные макеты быстро дополнили ироничные пользовательские версии.  

European Central Bank @ecb

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После публикации ЕЦБ десяти вариантов дизайна новых банкнот евро в официальном аккаунте регулятора в соцсети X началось обсуждение, где пользователи не ограничились комментариями и стали публиковать собственные сатирические версии купюр.

European Central Bank @ecb 

Одна из самых заметных шуток связана с купюрой, на которой предложили показать Эммануэля Макрона и его жену Брижит. В этой версии Брижит Макрон изображена в момент, когда дает президенту Франции пощечину. Другой вариант содержал надпись «Liberté, Égalité, Baguette» — это ироничная переделка национального девиза Франции «Свобода, Равенство, Братство», где последнее слово заменили на «Багет» (традиционный французский хлеб).

European Central Bank @ecb 

European Central Bank @ecb 

Реакция интернет-аудитории показывает, что обсуждение новых денег вышло за рамки формального опроса ЕЦБ. Окончательное решение по дизайну примут в конце 2026 года, но новые купюры появятся в обращении только спустя несколько лет.

#франция #евро #эммануэль макрон #банкноты #ецб #европейский центральный банк #новые деньги #дизайн купюр
Источник: ecb.europa.eu
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