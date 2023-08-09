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«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент

По разной информации «вагнеровцы» прибывают и убывают из республики. Движение достаточно активно — по несколько сотен человек в сутки в разных направлениях. Решил проанализировать различные источники о том, что именно несут с собой «частники» для Беларуси, насколько реальным является их возможное наступление на территорию Польши, понять их основные планы.
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Репутация у ЧВК «Вагнера» сейчас такая, что их активно приплетают к любым попыткам дестабилизации, в том числе и далеко за пределами Европы, однако, они в реальности вряд ли во всём происходящем в мире замешаны. Белый дом, к примеру, утверждает, что к ситуации, сложившейся в Нигере, «Вагнер» не имеет отношения. К недавно произошедшей ситуации с появлением в воздухе над Польшей 2 армейских белорусских вертолётов также причастности «Вагнера» не заметно даже по косвенным признакам.

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На данный момент «вагнеровцы» себя никак не проявили кроме строительства полевых лагерей, но связано это, скорее всего, просто с неопределённостью их дальнейшего пребывания здесь. Во всей этой истории с переездом ЧВК «Вагнер» в Беларусь понятны, наверное, только причины (и то с большой натяжкой), а вот истинные цели пока понять нереально. Думаю, что это только со временем станет понятно.

Что нужно в Беларуси?

Естественно, что реальные задачи «Вагнера» здесь отличаются от задумки Лукашенко и, кроме интересов самого руководства ЧВК, вероятно связаны с задачами от руководства РФ. Есть множество вариантов ответа на вопрос о том, что именно группа Вагнера ищет на территории Беларуси. Самый простой и, кажется, доступный для большинства аудитории новостей вариант, естественно, предлагают официальные власти республики — специалисты ЧВК «Вагнер», прошедшие во время СВО огонь, воду и медные трубы, будут бесплатно инструктировать и обучать военных МО Беларуси. Безусловно, в этом есть своя правда, но, скорее всего, далеко не вся — думаю, что понятно, что частные военные компании бесплатно не работают. Деятельность военных специалистов высокого класса высоко и оплачивается — вопрос только в том, как и кто им платит.

Есть также и более «хищнический» вариант прописки «вагнеров» в Беларуси. В одном из интервью, отвечая на вопросы журналистов, его озвучил генерал-полковник Картаполов, занимающий пост руководителя комитета ГД РФ по обороне: «Вагнер является ударной силой, направленной в Беларусь для последующего захвата территории Сувалкского коридора». Впрочем, вероятно, что это просто частное мнение Андрея Валериевича.

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На данный момент польское правительство и министерство оборону уже ведёт активную подготовку к возможной встрече на своей территории ДРГ «Вагнера». Также заявления относительно этой ситуации последовали со стороны литовской и польской пограничных служб относительно полного или частичного закрытия границ. При этом заявления правительства США говорят о том, что на данный момент в Белом Доме не видят потенциальной угрозы для стран НАТО со стороны ЧВК «Вагнер».

У кого «Вагнер» под контролем?

Ответ на такой вопрос вполне может стать определяющим в плане будущих действий ЧВК. Президент Беларуси демонстрирует, что «Вагнер» контролируется им полностью. Безусловно, что на словах всё так и есть, но как оно на самом деле? Думаю, что мало кто знает реальную ситуацию, остаётся только догадываться и анализировать. Безусловно, что Лукашенко на данный момент пытается установить контроль над их подразделениями, пытаясь при этом работать по выбранному ранее Москвой сценарию — растворить штурмовые отряды ЧВК в подразделениях Вооружённых сил Беларуси. Только официальная Москва предложила слишком тяжёлый выбор — или Африка, или подписание контракта с МО РФ (из которого многие «вагнеровцы» ушли ранее по разным причинам), или поездка на неопределённый срок в Беларусь. Скорее всего, в Беларуси действуют методом приманивания, но при этом заявление Лукашенко про формирование контрактной белорусской армии с помощью инструкторов «Вагнера» говорит о том, что своеобразное размывание подразделений уже происходит.

Безусловно, что Беларуси есть, что предложить ряду бойцов ЧВК, которые не пошли на контракт в МО РФ, чтобы привлечь их в армию РБ. К примеру, паспорт гражданина РБ и «чистую» биографию, рост в плане звания и должности, карьерный рост и бесплатное место проживания. Препятствовать этому Россия вряд ли будет, поскольку даже такие моменты значительно расширяют присутствие представителей России в рядах МО РБ. Думаю, что это в целом нормально для текущих союзнических отношений России и Беларуси, а также для повышенного интереса Александра Лукашенко относительно безопасности власти в стране.

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Лукашенко — знаковая фигура для «Вагнера». Он уже справлялся с представителями ЧВК «Вагнер» около 3 лет назад накануне выборов Президента республики, когда в санатории неподалёку от Минска были захвачены 32 сотрудника частной военной компании. Не так давно, судя по официальным и неофициальным источникам, именно его разговор с Пригожиным фактически прекратил поход колонн ЧВК в сторону Москвы — кто знает, чем бы тогда всё закончилось? Поэтому цели именно со стороны Лукашенко, вероятнее всего, достаточно незамысловатые — поставить «Вагнер» под белорусские флаги на защиту страны, при этом не тратя собственных бюджетных средств.

А что с количеством бойцов ЧВК в стране и их деятельностью?

Один из телеграм-каналов, приближенных к Пригожину, (Grey Zone) сообщает, что количество личного состава, находящегося на данный момент на территории РБ, постоянно меняется — во временном пункте размещения в районе Осиповичей находится около 7 тысяч сотрудников ЧВК, около 12 тысяч сейчас в длительных отпусках, примерно 1,5 тысячи убыли в Африку для ротации личного состава, несущего службу там. В Осиповичах регулярно проводится обучение белорусских военнослужащих различных родов и видов войск.

Кстати, не так давно представители МО РБ утверждали, что в Осиповичах лагерь строится и обживается не для представителей ЧВК «Вагнер». Утверждалось, что лагерь разворачивается для тренировки гражданских и военных лиц при развёртывании в Республике Беларусь подразделений системы теробороны. На территории лагеря можно свободно разместить до 5 тысяч личного состава и приданную им технику, имеется вся необходимая инфраструктура.

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Украинский ЦНС по неподтверждённой информации сообщается, что неподалёку от украинской границы, в районе аэродрома Зябровка начато строительство палаточного городка для временного размещения около 1000 бойцов ЧВК «Вагнер». Территориально расположение крайне выгодно — оно формально позволяет наносить удары с помощью ДРГ и корректировать работу авиации на большей части Черниговской области Украины.

Сомневаюсь, исходя из указанной выше информации, что «Вагнер» планирует полноценный поход в Сувалкский коридор — это прямая война с и так напряжённой до предела Польшей, а, следовательно, и с блоком Нато. А вот работа диверсионно-разведывательных групп по линии белорусско-украинской границы и заброска корректировщиков огня — вполне возможны. Места там для этого благостные — леса, болота, реки, всё, что нужно, как говорится. Впрочем, «Вагнер» достаточно непредсказуем — кто знает, что на уме у руководства этой непризнанной в России, но такой известной во всём мире частной военной компании?

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