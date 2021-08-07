Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет, дорогие читатели, в данной публикации я покажу Вам проверенный мной способ заработка криптовалюты при помощи Telegram ботов. Итак, сразу скажу, что при помощи этого способа можно заработать небольшие, возможно, первые средства в крипте. Заменить основную работу этот заработок не сможет, однако и времени много не займет. Ниже я все подробно расскажу, а также покажу, как можно вывести заработанные средства. Также рекомендую посмотреть видео версию публикации, которую я добавлю в конце статьи.

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Начнем по порядку, в рамках этой публикации будет идти речь о пяти Telegram ботах, которые позволяют заработать такие криптовалюты как: Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH) и Zcash (ZEC). Однако учтите, что объем возможных к выполнению заданий дублируется в каждом из ботов, таким образом, выполнив все задание в одном боте, повторить их выполнение в другом боте невозможно. Сразу выбирайте ту валюту (соответствующего бота), которую вы будите накапливать на своем крипто кошельке. Я собираю Litecoin, его практически сразу можно выводить из-за низкого лимита на вывод, а также в этом варианте очень маленькая комиссия на вывод.

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Ссылки на ботов

LTC Click Bot

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BTC Click Bot

BCH Click Bot

ZEC Click Bot

DOGE Click Bot

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1. После того как определились с выбором, открываем Telegram бот и в появившемся диалоговом окне нажимаем на кнопку «/start».

2. Далее бот активируется и просит нас согласиться с условиями обслуживания и политикой конфиденциальности, для этого нужно нажать на кнопки «Terms of Service» и «Privacy Policy». При нажатии на эти кнопки Telegram просит перейти на сайт с соответствующей информацией, нам нужно открыть оба сайта и по желанию ознакомиться с правилами.

3. После этого нажимаем на кнопку «I agree to the Terms & Privacy Policy» - бот готов к работе.





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Итак, мы дошли непосредственно к самому заработку – бот предлагает четыре варианта заработка, а именно: посещение сайтов, временные подписки на чаты, а также самое высокооплачиваемое задание по активации ботов, еще есть реферальная программа, в рамках которой вам будет начисляться 15% от суммы дохода приглашенного вами человека. Реферальные вознаграждения начисляются только в том боте и в той валюте, в котором сгенерирована реф ссылка.

Для выбора способа заработка нужно обратиться к главному меню бота.

Опция меню «Visit sites» позволяет получать вознаграждения за посещения сайтов или других ресурсов (после активации опции нужно нажать на кнопку «Go to website»). Затем откроется сайт или другой ресурс, и после истечения 10 секунд вы получаете свое вознаграждение, о чем также сообщает бот.





Опция меню «Message bots» позволяет получить вознаграждение за единоразовую активацию различных Telegram ботов. Для этого нужно совершить несколько простых действий: нажимаем на кнопку «Message bots», в открывшемся боте нажимаем на кнопку «СТАРТ», бот активируется и присылает нам сообщение, которое нужно выделить и переслать обратно в LTC Click Bot (или в тот бот, который вы выбрали для работы).

После этого наш бот сообщает нам о прохождении задания и начисляет нам наше вознаграждение.

Опция «Join chats» позволяет получить вознаграждения за временную подписку на различные Telegram чаты. Обычно требуется оставаться в чате на протяжении одного часа, но бывает и дольше. После чат можно и нужно удалять. Для прохождения этого задания также не потребуется много времени, нажимаем на кнопку «Go to channel», в открывшемся канале или чате нажимаем «ПОДПИСАТЬСЯ», переходим обратно в бот и подтверждаем, что мы подписались на необходимый чат кнопкой «Joined». На этом все, задание выполнено, бот автоматически сообщает, сколько времени нужно быть подписанным на данный чат или канал, а по истечении этого времени автоматически начислит вознаграждение на наш баланс, о чем дополнительно известит нас в сообщении.





Таким образом, можно выполнить все возможные задания относительно за небольшое время и получить неплохое вознаграждение. Задания обновляются примерно раз в сутки, иногда быстрее.

Если у вас телефон на две SIM-карты рекомендую активировать данного бота на отдельном номере, для этого нужно в несколько кликов добавить новый аккаунт в приложении Telegram, и отключить все уведомления в нем, так будет удобнее работать и разделать личные подписки и чаты с рабочими. Я обычно прохожу все задания раз в сутки, затем на следующий день после получения вознаграждений удаляю все ненужные подписки и прохожу задания заново. Вы убедитесь, что это не занимает много времени.

Для вывода заработанных средств необходимо перейти в опцию главного меню «Balance» затем нажать «Withdrow», вводим свой адрес крипто кошелька (на этом этапе все лучше перепроверить и убедится, что адрес соответствует получаемой криптовалюте). И последнее, указываем сумму вывода и нажимаем кнопку «Confirm». В скором времени деньги окажутся у вас на кошельке.





Я вывожу средства на биржу OKEx, но вы можете переводить на любой понравившийся вам кошелек или ресурс, однако обязательно следите за минимально возможным лимитом пополнения. К примеру, кошелек PAYEER можно пополнить только от 0,001 LTC, а кошелек на OKEx от 0,0001 LTC.





Не забывайте развивать реферальную программу, как я и говорил ранее, с нее вы сможете получать 15% от заработка приглашенного вами человека. Это достаточно неплохие проценты.

Если у вас остались вопросы, то вы всегда можете задать их в моем Telegram чате. А для тех, кто желает получать подобную информацию в сжатом формате, рекомендую подписаться на мой Telegram канал ВРЕМЯ ДЕНЕГ В ИНТЕРНЕТЕ. Спасибо за внимание и хорошего вам заработка.