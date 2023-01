Говорят, что ночь темнее всего перед рассветом. К сожалению, для многих разработчиков этот самый "рассвет" так никогда и не наступает.

Мало кто будет спорить, что выход первого Resident Evil стал поворотным моментом в истории мирового игростроения, хотя основы жанра survival horror закладывались еще до него такими проектами, как Alone in the Dark и Ecstatica. Сейчас достаточно сложно представить ту ситуацию, которая сложилась на рынке консолей в 1995 году. В бой двух тяжеловесов — Nintendo, которая выпускала один хит для Nintendo 64 за другим, и Sega, которая пыталась справиться со всевозможными болячками Sega Saturn, вмешался третий игрок, которого до этого никто за игрока-то и не считал.

Однако выход Resident Evil с его немного нелепыми диалогами, но зубодробительной атмосферой и геймплеем спутал «мейджерам» все карты. В общей сложности было продано свыше 5 миллионов копий Resident Evil в разных регионах мира, что по тем временам было поистине неслыханно. Да куда там, Resident Evil осталась самой продаваемой игрой в истории первой «плойки», а за все время на ней вышло свыше 4000 тысяч игр!

Была, правда, у Resident Evil и версия под Sega Saturn, но во многих аспектах она уступала оригиналу, хотя обладала при этом и рядом уникальных нововведений. Хотя вышла она лишь год спустя после релиза Reisdent Evil на Playstation, когда новоявленные фанаты жанра survival horror не просто успели обзавестись «правильной» приставкой, но и с нетерпением ждали выхода второй части игры. В общем, обладателей Saturn этот релиз порадовал, но печальную участь приставки нисколько не облегчил.

Были, правда, и такие, кто остался верен старой доброй Sega Mega Drive, которая за океаном известна под именем Genesis. Но они, как не сложно догадаться, своей версии Resident Evil не дождались. Впрочем, фанаты решили исправить это упущение и в 2017 году ими была начата разработка шестандцатибитной версии игры.

Западное ретросообщество следит за этим проектом довольно пристально, поэтому я с большим удивлением обнаружил для себя, что проект разрабатывается командой разработчиков из стран СНГ, которые обитают на сайте PSCD. Долгое время считалось, что проект «умер», однако в преддверии нового 2023 года команда решила сделать подарок своим фанатам, выложив в открытый доступ старую демоверсию игры.

Кроме того, она подтвердила, что работы над проектом продолжаются, но в данный момент их существенно осложняет отсутствие хорошего художника. В ответ на щедрый подарок хочется пожелать ребятам стойкости, поскольку личный опыт знакомства с процессом разработки игр подсказывает, что, как и любой творческий процесс, он может быть довольно мучительным.

Очевидно, что для того чтобы талант встретил заслуженную славу, ребятам нужно найти партнеров за океаном, из тех, кто уже имеет опыт выпуска игр для Sega Genesis на физических носителях. Потому что проект-то стоящий!