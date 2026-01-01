В современном мире никто уже не сомневается в том, что утверждение «раньше было лучше» – это лишь проявление ностальгии и признак весьма солидного возраста. И хотя ностальгия сегодня является мощнейшим двигателем не только медийной сферы, но и торговли, едва ли все стоит списывать на её счет. Период, когда высокие технологии впервые достигли широких масс обладал не только своим неповторимым шармом, но и в целом отличался высоким уровнем доверия пользователя к всевозможным гаджетам и компьютерам в целом. Сейчас сложно в это поверить, но на заре компьютерной эры ЭВМ часто продавали с руководством по самостоятельному написанию программ, а не с предустановленными приложениями, что позволяло пользователю почувствовать свою сопричастность с этой неповторимой эпохой.

В общем, техноностальгия — это вполне реальное явление и даже те, кто в силу юного возраста или отсутствия интереса к электронным железякам попросту не застал эпоху ранних компьютеров, могут и сегодня почувствовать её неповторимый колорит благодаря магии кино. А я подобрал для вас пять фильмов, которые позволят лучше всего это сделать.

Миллениум (Y2K, 2024)

реклама





Малоизвестная работа Кайла Муни представляет собой задорную фантастическую комедию, которая буквально пропитана духом начала нулевых годов. Неуклюжие подростки, ранние мессенджеры, обилие гаджетов, подростковая культура и конечно же вездесущее восстание машин! Лента с большой долей самоиронии рассказывает о двух отщепенцах, которые мечтали стать крутыми в глазах сверстников, а в итоге оказались вынуждены спасать мир от компьютерного апокалипсиса.

Совместное творение новозеландцев с американцами получилось задорным благодаря прекрасно выбранному темпу повествования и обилию фантастических элементов, которые не дают ленте стать надоедливой или даже пресной. То, что начинается как исследование темы самопринятия через призму популярных в начале двухтысячных субкультур быстро перерастает в весьма умную демонстрацию мрачных картин мира будущего в духе Герберта Уэллса.

реклама





Сюжет картины, который представляется нам в виде сатирического капустника, демонстрирует не только атрибуты материальной культуры начала двухтысячных, но и исследует популярные жанры кино, которые пользовались спросом в ту историческую эпоху, лента на какой-то момент даже превращается в бескомпромиссный кровавый слэшер. В общем, Y2K – это ультимативное блюдо для тех, кто страдает ностальгией по ушедшим годам.

Вам письмо (You've Got Mail, 1998)

Праздничная пора традиционно не обходится без хорошего ромкома, поскольку этот жанр кино можно смотреть практически в любом составе: с девушкой, с друзьями, с дальними родственниками, с родителями и даже с детьми. А чрезвычайно опытная сценаристка Нора Эфрон, к концу девяностых годов прошлого века уютно обосновавшаяся в режиссерском кресле, неожиданно для себя ухватила уникальный культурный феномен, который за всю историю повторялся, наверное, лишь дважды. Я думаю, что только появления массового образования оказало тот же эффект на человеческую культуру, что и появление Интернета.

Любителям уткнуться в маленький экран, чтобы затем бесконечно тапать и свайпать, трудно будет в это поверить, но на заре развития глобальной сети люди буквально сходили с ума из-за возможности в любое время дистанционно общаться с другим живыми существами, а потому сутками просиживали в чатах, скрываясь за подчас весьма нелепыми псевдонимами. Вот и наследник огромной финансовой империи по имени Джо Фокс неожиданно для себя обнаружил, что у него появилась большая слабость и одновременно с этим маленький секрет, в существовании которого он даже себе боится признаться.

реклама





Фокс заводит роман в письмах с неизвестной обитательницей сети, которая затем оказывается склонной к морализаторству и весьма настырной конкуренткой протагониста по бизнесу. Кажется, что эти двое никогда не могли бы сойтись в реальной жизни, однако магия непредвзятого общения в сети делает и тут свое дело. Лента может похвастаться прекрасной игрой таких звезд кинематографа, как Том Хэнкс и Мэг Райан, теплой и уютной атмосферой, а еще и неповторимой магией зари развития Интернета.

Хакеры (Hackers, 1995)

Подобно тому, как Фрэнсис Форд Коппола, неожиданно для себя, однажды снял негласный учебник по бандитскому этикету для гангстеров со всего света, так и режиссер-тяжеловес Иэн Софтли смог создать знаковую для развития хакерской культуры ленту, хотя изначально лишь пытался имитировать атрибуты нарождающейся субкультуры.

Если вы когда-нибудь своими глазами видели, как рекруты в ультра-дорогих костюмах, представляющие интересы крупного бизнеса и банков, снуют среди прыщавых подростков на хакерских слетах, то у вас, как и у меня, не будет вызывать сомнений заказной характер ленты Софтли. Режиссер совершенно точно пытался популяризовать противозаконную активность среди представителей подрастающего поколения, а потому лента у него получилась молодежной и задорной. И да, участие в съемках молодой и сексапильной Анджелины Джоли — это лишь вишенка на торте весьма достойного приключенческого триллера.

реклама





Обилие технических гаджетов середины девяностых, чрезвычайно наивные попытки визуализировать хакерские действия в трехмерном пространстве, множество ярких персонажей, прекрасный темп повествования и крепкая подростковая дружба — все это ждет тех, кто отважится погрузиться в полувыдуманный мир хакерской элиты, которую строгие учителя отчитывают по утрам за невыполненное домашнее задание.

Матрица (Matrix, 1999)

Я думаю, что ни один разговор о техноностальгии не может обойтись без упоминания легендарной первой части про «избранного» Нео и его ненаглядную Тринити. Мешанина из метафор, отсылок к сакральным текстам и ярких элементов безумного стильного видеоряда буквально взяла воображение целого поколения штурмом.

Сложно ответить на вопрос о том, насколько хорошо «Матрица» состарилась на фоне современного кинематографа, не выглядит ли она таким же музейным экспонатом сегодня, каким совершенно точно уже являются многие ленты Альфреда Хичкока. Но при этом трудно найти человека, который не порекомендовал бы картину вчерашних братьев Вачовски к просмотру.

Впрочем, научно-фантастический триллер оказался в нашем списке не только из-за прекрасной игры актеров и непревзойденных боевых сцен, но и из-за буквально ритуального поклонения гаджетам, которое мы видим в фильме. Не только сюжет, но еще и большая часть шарма картины построена на повсеместном использовании мобильных телефонов, заставках в стиле демосцены, да еще и огромном количестве компьютеров. И, конечно, на фоне повсеместного засилья смартфонов вчерашние премиальный телефоны фирмы Nokia, что используются в фильме, выглядят как изобретение ретро-футуристов, а не как реально существовавшие модели телефонов.

Восход «Чёрной луны» (Black Moon Rising, 1986)

Нет никаких сомнений в том, что обнаженный по пояс Томми Ли Джонс, который восседает на мотоцикле посреди огромной гостиной в стиле лофт — это сильный визуальный образ. Впрочем, лента Харли Коклисса может похвастаться еще и молодой Линдой Хэмильтон (той самой, что была Сарой Коннор), достаточно яркими уличными гонками и фантастически наивными представлениями о работе «фрилансеров» на службе у американских спецслужб.

Вообще, в картине «Восход черной луны» наивное оказывается достаточно круто замешано с удачными сюжетными элементами, что делают картину неоднозначной и местами спорной. Однако перед нами весьма динамичный боевик с неповторимой эстетикой, которые передает дух совершенно другого времени — восьмидесятых годов прошлого века. Того времени, когда цифровые замки и видеокамеры были верхом технического совершенства и буквально таки притягивали внимания режиссеров по всему свету.

Сложно представить себе боевик из восьмидесятых, где главный герой не пытался бы пробраться на территорию охраняемого объекта, что буквально обвешан камерами видеонаблюдения. В этом смысле лента Коклисса — это несколько гипертрофированный портрет ушедшей эпохи, который может похвастаться не только страстной любовью к автомобильной культуре, но еще и весьма интересной динамикой взаимоотношений главных героев. Ну и, конечно, повсюду мы увидим пузатые мониторы, что помогают злодеям следить за передвижением крутого парня в кожаной куртке.