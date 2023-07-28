И это только первая ласточка...

Я как-то уже рассказывал, что, будучи лингвистом по образованию, я половину своей жизни слышу обещания о том, что переводческая профессия скоро прекратит свое существование. И, честно говоря, я уже смирился с мыслью о том, что вторую половину жизни я буду по десять раз в месяц читать предсказания о скором исчезновении профессии журналиста. Виной тому пресловутый искусственный интеллект, которого западные IT-гиганты будут пытаться обучать с помощью наемных кадров. Куда их приведет эта дорога - догадаться несложно.

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Тем не менее я много раз вступал в споры со своими знакомыми относительно судьбы программистов в России, что было особенно актуально, учитывая тот факт, что уже лет пять вся сеть Интернет усеяна рекламой всевозможных курсов программирования. Идея о том, что западные компании ломятся от индийских IT-специалистов, но при этом по какой-то причине отечественные мейджеры будут нанимать исключительно наших соотечественников, всегда казалась мне странной.

И вот, индийские СМИ сообщают, что Сбербанк - крупнейший отечественный банк - открывает IT-представительство в индийской «Кремниевой долине» - городе Бангалор. Формально речь идет о процессинговом центре, который будет обрабатывать транзакции индийских клиентов, которых Сбербанк почти за 14 лет работы в Стране специй успел набрать немало.

Однако те же индийские СМИ подмечают, что параллельно с этим российский банк собирается нанять около двухсот программистов, которые начнут разрабатывать новые цифровые продукты не только для индийского, но и российского рынка. Понятное дело, что по мере увеличения количества индийских сотрудников крупнейшему российскому банку понадобится все больше и больше переводчиков для координирования работы отделов и постановки перед ними задач. В общем, мне всегда больше импонировала идея конкурировать со своими соотечественниками, нежели пытаться побороться за кусок хлеба с представителями страны, население которой скоро перевалит за полтора миллиарда человек, и где программистов больше, чем художников в Японии. Но каждому, как говорится, свое.