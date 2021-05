Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух процессоров: intel core i9 - 10850K и AMD Ryzen 7 5800X конкретно в игровых задачах, в разрешении 1920х1080.

Тестовый стенд intel:

Процессор INTEL CORE I9 -10850K в разгоне 5.3 Ггц

Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (z490)

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC 24GB

Оперативная память G.SKILL Trident Z 32GB (16GBx2) 3200MHz CL14, в разгоне 4000 CL16-16-16-34

СВО NZXT Kraken X73





Тестовый стенд AMD:

Процессор AMD Ryzen 7 5800X в разгоне 4.85 Ггц

MSI MEG X570 UNIFY

Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC 24GB

Оперативная память G.SKILL Trident Z 32GB (16GBx2) 3200MHz CL14, в разгоне 3733 CL14-15-14-28

СВО NZXT Kraken X73

1) Cyberpank 2077 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

2) Assassin's Creed Valhalla 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

3) Watch Dogs Legion 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

4) Red Dead Redemption 2 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

5) Shadow Of The Tomb Raider 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

6) COD Warzone 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

7) NFS Heat 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

8) METRO Exodus 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

9) Troy: A Total War Saga 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

10) ARMA 3 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

11) CSGO 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON

Получив результаты производительности двух процессоров можно прийти к выводу, что 8 красных ядер AMD смогли с небольшим отрывом в 2,5% опередить 10 синих ядер intel по сумме AVG FPS. Разница в производительности очень маленькая, но стоит учитывать, что у интела на 2 ядра больше чем у AMD, и частота выше аж на целых 450 Мгц. А теперь посчитаем, во сколько сейчас обойдется та или иная система.

Цены взяты с магазина Regard. В DNS-е выходит на пару тысяч дороже.

платформа на 10850K: 36 800(процессор) + ~15 000(материнка) + ~7 000(сво) = 58 800 руб.

платформа на 5800X: 36 000(процессор) + ~11 000(материнка) + ~7000(сво)= 54 000 руб.

Выходит, что собирать на процессоре 5800X выгоднее примерно на 4 000 - 5 000 руб, а также результативнее, хоть и не намного.