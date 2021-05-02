Сравнение intel i9 10850К с Ryzen 5800Х в 11 современных играх
В данном обзоре будет рассмотрена производительность двух процессоров: intel core i9 - 10850K и AMD Ryzen 7 5800X конкретно в игровых задачах, в разрешении 1920х1080.
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Тестовый стенд intel:
- Процессор INTEL CORE I9 -10850K в разгоне 5.3 Ггц
- Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XII HERO (z490)
- Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC 24GB
- Оперативная память G.SKILL Trident Z 32GB (16GBx2) 3200MHz CL14, в разгоне 4000 CL16-16-16-34
- СВО NZXT Kraken X73
Тестовый стенд AMD:
- Процессор AMD Ryzen 7 5800X в разгоне 4.85 Ггц
- MSI MEG X570 UNIFY
- Видеокарта ASUS ROG Strix GeForce RTX 3090 OC 24GB
- Оперативная память G.SKILL Trident Z 32GB (16GBx2) 3200MHz CL14, в разгоне 3733 CL14-15-14-28
- СВО NZXT Kraken X73
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1) Cyberpank 2077 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
2) Assassin's Creed Valhalla 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
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3) Watch Dogs Legion 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
4) Red Dead Redemption 2 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
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5) Shadow Of The Tomb Raider 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
6) COD Warzone 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
7) NFS Heat 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
8) METRO Exodus 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
9) Troy: A Total War Saga 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
10) ARMA 3 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
11) CSGO 10850K - HT ON, RB ON 5800X - SMT ON, RB ON
Получив результаты производительности двух процессоров можно прийти к выводу, что 8 красных ядер AMD смогли с небольшим отрывом в 2,5% опередить 10 синих ядер intel по сумме AVG FPS. Разница в производительности очень маленькая, но стоит учитывать, что у интела на 2 ядра больше чем у AMD, и частота выше аж на целых 450 Мгц. А теперь посчитаем, во сколько сейчас обойдется та или иная система.
Цены взяты с магазина Regard. В DNS-е выходит на пару тысяч дороже.
- платформа на 10850K: 36 800(процессор) + ~15 000(материнка) + ~7 000(сво) = 58 800 руб.
- платформа на 5800X: 36 000(процессор) + ~11 000(материнка) + ~7000(сво)= 54 000 руб.
Выходит, что собирать на процессоре 5800X выгоднее примерно на 4 000 - 5 000 руб, а также результативнее, хоть и не намного.
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