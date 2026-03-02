Портативная консоль Anbernic RG Vita Pro оснащается 5,46-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц

Приближаясь к китайским торжествам, компания Anbernic представила общественности две новые портативные игровые консоли — RG Vita и RG Vita Pro. Дизайн обеих моделей черпает вдохновение в портативной консоли PlayStation Vita, разработанной Sony. Если относительно консоли RG Vita большинство сведений уже обнародовано (кроме стоимости и даты поступления в продажу), то RG Vita Pro долгое время оставалась окутанной тайной. Однако недавно удаленное с YouTube видео пролило свет на ключевую особенность этой консоли.

Согласно информации из этого видео, Anbernic RG Vita Pro будет обладать возможностью работы на двух операционных системах. В противовес ей, стандартная версия RG Vita функционирует под управлением только Android 12. Судя по содержанию видео, RG Vita Pro сможет взаимодействовать как с Android, так и с Linux. Этот факт несколько удивляет, учитывая предыдущую утечку, которая намекала на работу устройства на базе Linux, но не упоминала о поддержке второй ОС.

Впрочем, RG Vita Pro не является первым портативным устройством с поддержкой двух операционных систем. Более того, это не первая подобная разработка от самой компании Anbernic. Среди других консолей с двумя ОС можно выделить Anbernic RG353P и более новую модель Abxylute E1. Причины удаления видео, в котором также демонстрировались игровые возможности устройства, остаются неясными.

Портативная консоль Anbernic RG Vita Pro оснащается 5,46-дюймовым экраном с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Устройство будет работать на базе процессора Rockchip RK3576 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти. Также в комплекте присутствуют модуль Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5 и аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.