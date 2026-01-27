OnePlus 15T будет оснащен парой камер, в состав которых войдет главный модуль на 50 мегапикселей и 50-мегапиксельный телеобъектив

Несмотря на официальное опровержение OnePlus слухов о реорганизации, продолжают появляться сведения о грядущем компактном флагмане OnePlus 15T, с акцентом на его камеру. Китайский информатор Digital Chat Station поделился информацией в социальной сети, указывая на разработку компанией OnePlus смартфона с небольшим дисплеем на базе Snapdragon 8E5.

По его словам, OnePlus 15T получит двойную камеру, включающую главный 50-мегапиксельный модуль и 50-мегапиксельный телеобъектив. Инсайдер также подчеркнул, что этот телефон будет обладать аккумулятором наибольшей емкости среди устройств с малым экраном.

Это соотносится с ранними предположениями о том, что 6,3-дюймовый смартфон будет оснащен батареей в диапазоне 7000-7500 мАч. Вероятность этого достаточно высока, учитывая внушительную емкость аккумуляторов в моделях OnePlus 15 и OnePlus 15R (7300 мАч и 7400 мАч соответственно).