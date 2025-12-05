В Realme P4x 5G применяется 6,72-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей

Представленный новый смартфон Realme P4x 5G, относящийся к среднему ценовому сегменту, стремится привлечь покупателей оптимальным соотношением цены и возможностей. Он отличается современным дизайном с тонким корпусом и минимальными рамками вокруг экрана. Корпус сертифицирован по стандарту IP64, что гарантирует защиту от водяных брызг. Производитель заявляет о его устойчивости к падениям с высоты до полутора метров.

В качестве дисплея используется 6,72-дюймовая IPS-панель с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью в 1000 нит. Фронтальная 8-мегапиксельная камера с апертурой f/2.0 находится в небольшом вырезе по центру экрана. Задний модуль камеры, выполненный в форме таблетки, включает в себя 50-мегапиксельный основной сенсор с диафрагмой f/1.8 и дополнительный 2-мегапиксельный датчик.

Ожидается, что производительность устройства обеспечит процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra, построенный на восьми ядрах (четыре ядра ARM Cortex-A78 для высокой производительности и четыре ядра Cortex-A55 для энергоэффективности). Ключевой особенностью является аккумуляторная батарея повышенной ёмкости – 7000 мА·ч – с поддержкой проводной зарядки USB-C мощностью до 45 Вт. Технология беспроводной зарядки не предусмотрена. Realme P4x 5G будет поставляться с предустановленной операционной системой Android 15, однако информация о сроках получения обновлений для этой модели пока не разглашается.

Первоначально Realme P4x 5G появится на рынке Индии, где будет предлагаться в двух конфигурациях: с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти по цене 172 доллара США и с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти по цене 210 долларов США. Информация о доступности на других рынках пока отсутствует.