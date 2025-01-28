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Вступление

Объёмы информации растут и её нужно где-то хранить. С этой проблемой сталкиваются многие пользователи. Кто-то хранит свои данные на флешке, кто-то использует SSD-накопители или жёсткие диски. У каждого типа устройств хранения данных есть свои достоинства и недостатки.

Одно время были популярны видеокассеты и CD/DVD диски. Ещё где-то год назад я попробовал посмотреть старые кассеты, но «видак» сказал, что не хочет показывать, а старый диск DVD отказался читаться. Флешки у меня тоже периодически умирают вместе с данными. Только жёстким дискам всё нипочём. На них хранится даже то, что ты уже удалил. Ещё пользователи стали больше доверять SSD-накопителям. У меня сохранились старые накопители ещё на MLC памяти, например, Plextor M5Pro, и информация пока жива, хотя важные данные я им особо не доверяю.

Однако всё это касается только архивов. Обычно мы используем накопители для повседневных задач и, так сказать, для оперативных данных, с которыми мы работаем. Тут большую роль играет скорость работы и объём устройства. Также важна портативность, чтобы можно было без проблем переносить устройство и хранить на нём свою информацию. Одно время я даже использовал для этих целей память смартфона, но не так давно начали появляться быстрые портативные накопители, которые можно подключать не только к ПК, но и смартфону.

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Последнее, как бы смешно это не звучало, становится более актуально. Производители смартфонов почему-то не торопятся увеличивать объём встроенных накопителей, а 256 Гбайт по современным меркам не так уж много, особенно если закачивать целые сериалы в 4K формате. И в целом если писать какие-то приличные объёмы, то получается долго. Как вариант – можно купить внешний контейнер и установить туда SSD-накопитель, но быстрых моделей тоже не так много, в основном это USB 3.0 или USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с).

Поэтому есть смысл искать специальные быстрые накопители, ведь скорости SSD устройств в системе уже заметно выросли с переходом на PCI-e 5.0, и появилось множество современных интерфейсов: Thunderbolt 4, USB 4 или USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с). Причём последний уже потихоньку вытесняет USB 4, а я так ещё и не подключил к нему ни одного быстрого накопителя. Это ошибка и её нужно срочно исправлять. Поможет нам в этом компания MSI и её волшебная коробочка Datamag 20Gbps на 1 Тбайт.

Рекламный ролик у производителя получился очень забавный, поэтому стоит его посмотреть.

Из этого материала можно понять, что перед нами универсальное устройство, предназначенное для смартфонов и ПК. Для этого есть даже упрощённый механизм крепления на поверхности. Посмотрим, что это за устройство и как оно работает.

Для этого пришлось найти плату с портом USB 4 и купить кабель USB 4. Новинка рассчитана только на скорость 20 Гбит/с, что следует из названия, но вдруг случится чудо? Мы же должны быть к нему готовы.

Упаковка и комплектация

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Обычно у производителя достаточно яркие упаковки, но здесь так не скажешь. В принципе, я ещё не встречал портативных накопителей MSI и, скорее всего, это такой пробный вариант. Например, я как-то рассматривал похожее устройство компании ASUS, модель ROG Strix Arion S500.

В данном случае устройство по всем параметрам лучше. Вдвое больше объём и вдвое выше скорость интерфейса для передачи данных. Коробка небольшая, фон у неё преимущественно белый.

Спереди мы видим изображение устройства. Сходу сложно определить его размеры, но форма странная. В левом верхнем углу находится логотип производителя. Внизу обозначена модель устройства. Также здесь сказано про использование магнитов, но пока непонятно, как это реализовано. Например, как магнит прилепить к пластику или алюминию? В правом верхнем углу есть небольшая квадратная наклейка, на которой указан объём накопителя. В данном случае это 1 Тбайт, но бывают и другие варианты.

С обратной стороны информации представлено больше.

Я ожидал найти здесь спецификацию, но тут её нет. Сверху идёт четыре пункта, в которых описываются ключевые достоинства данного устройства, и есть значок, который указывает на пятилетнюю гарантию от производителя. Это очень солидный срок, и сам я больше переживаю за разъём USB Type-C, если устройство очень часто и интенсивно использовать, постоянно переключая кабель.

Спецификацию придётся поискать на сайте производителя.

Модель MSI Datamag 20Gbps Объём 1 Тбайт Скорость передачи 20 Гбит/с Интерфейс USB 3.2 Gen2х2 Type-C Температура использования 0 - 70°C Температура хранения -45 - 85°C Скорость чтения до 1600 Мбайт/с Скорость записи до 1500 Мбайт/с Контроллер Phison PS2251-U18 Совместимость PC / Laptop / Mac / iPhone / iPad / Android / Gaming Console Габариты 66 х 66 х 13 мм Масса 81 г

Внутри коробки скрывается картонный лоток. Сверху лежит инструкция, а в его недрах запрятан комплект поставки, включая само устройство.

MSI Datamag 20Gbps упакован в белый полупрозрачный пакет. Под ним есть ещё один пакет, в котором можно обнаружить два металлических кольца с липкой лентой по периметру. Они наклеиваются на поверхность, и потом уже к ним магнитится корпус накопителя.

В самом низу находится небольшая коробочка с адаптером-переходником с USB Type-C на USB Type-A. Он необходим для лучшей совместимости, хотя скорость передачи будет ниже.

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Ещё в комплекте есть два коротких кабеля USB Type-C – USB Type-C. Хотя производитель считает один кабель коротким, а другой длинным. Длина одного приблизительно 17 см, а другого – 30 см.

Лично для меня этого мало, и я бы выводил кабель с ближайшего доступного порта USB 3.2 Gen2x2. Поэтому прикупил кабель длиной в 1 метр.

Устройство накопителя

Накопитель достаточно компактный. Корпус металлический, но материал похож на силумин. Поверхность корпуса шероховатая и окрашена чёрной матовой краской. По форме это напоминает квадрат, у которого откусили три угла. Один остался целым, но в нём предусмотрено треугольное отверстие, чтобы можно было вставить кольцо или шнурок.

Таким образом, устройство можно носить как большой брелок. На верхней части приклеена металлическая декоративная панель. Поверхность также рельефная и имитирует тончайшие круги, которые расходятся из центра. Поэтому на свету появляется интересный эффект. Также на этой панели присутствует логотип производителя.

С обратной стороны по центру наклеена круглая информационная наклейка. Здесь указана модель, присутствуют штрихкод и QR-коды. Также есть информация по питанию устройства. Это 5 В, 1.5 А, которые подаются по интерфейсному кабелю. Как быть с теми портами, которые выдают только 500-700 мА? Об этом ничего неизвестно, но знать это важно, если ваш диск при подключении не определяется.

По периметру от наклейки находится мягкая резиновая поверхность, которая выполняет функцию опоры. За ней прячутся магниты и отверстия с крепёжными винтами. Поэтому кажущийся монолитным корпус на самом деле просто разбирается.

По бокам корпуса ничего нет. Лишь на одном торце присутствует разъём USB Type-C и индикатор рядом. Он светится белым цветом и показывает активность устройства.

После разбора корпуса можно заметить, что в центре установлена плата, которая сильно напоминает SSD M.2 накопитель. Только вместо привычных контактов с одной стороны у неё можно заметить порт USB Type-C.

На верхней крышке и на нижней части корпуса терморезинок нет, а значит, они не участвуют в теплоотводе, что странно. Видимо, контроллер и память относительно холодные и не перегреваются во время использования. Сама плата не крепится винтами к корпусу, а держится за несколько выступов и прорезь разъёма USB.

Плата достаточно компактная. На ней можно заметить три крупных микросхемы. Две из них – это чипы 3D NAND Flash памяти типа TLC производства компании SKhynix. В модели на 4 Тбайт таких микросхем соответственно четыре и для этого предусмотрены дополнительные площадки с контактами под BGA пайку.

Это 128-слойные чипы с маркировкой HA7HG64AWA. Рядом с одной микросхемой памяти можно заметить контроллер Phison PS2251-U18. Он поддерживает четыре канала для работы с памятью и обеспечивает работу с интерфейсом USB 3.2 Gen2х2 Type-C.

DRAM буфера тут нет; скорее всего, есть скромный SLC-кэш и всё. Никакого охлаждения не предусмотрено, поэтому постепенно будем переходить к тестированию.

Тестирование

Как уже упоминалось, для тестирования я нашёл материнскую плату с портом USB 4 и дополнительно купил длинный кабель USB 4. Последний был не самый дорогой – какой-то noname. При этом сделан он качественно и ещё достаточно толстый и жёсткий для обычного USB Type-C кабеля.

Для лучшей совместимости, скорее всего, лучше отформатировать накопитель в exFAT, но для чистоты тестов я отформатировал его в NTFS.

Ещё раз стоит отметить, что подключение осуществлялось к порту USB 4 специализированным кабелем и скорость соединения была 20 Гбит/с, поскольку это ограничения контроллера накопителя.

CrystalDiskMark с разным объёмом задачи.

1 Гбайт:

4 Гбайт:

8 Гбайт:

16 Гбайт:

32 Гбайт:

64 Гбайт:

AS SSD Benchmark:

Anvil’s Benchmark:

ATTO Disk Benchmark:

3DMark Storage Benchmark:

AIDA64 Disk Benchmark:

AIDA64 Linear Read:

AIDA64 Random Read:

AIDA64 Linear Write:

AIDA64 Random Write:

Основные тесты уже сделаны и проясняют многое. К чтению вопросов нет. Там скорость стабильно где-то 1500+ Мбайт/с на всём объёме. Если кто-то выпал из контекста, то 20 Гбит/с – это 2500 Мбайт/с. Интерфейс тут не ограничивает, но нечто подобное наблюдается и с обычными SSD M.2 накопителями, которые лишь приближаются к теоретической пропускной способности интерфейса.

С записью дела обстоят похуже. Можно говорить лишь о 2-3% от общей ёмкости, где скорость может быть такой же высокой, а все остальные 97% — это ~ 500 Мбайт/с. Чтобы проверить синтетический тест записи, я решил банально переписать папку с игрой на 33,4 Гбайт.

Надеюсь, что смысл понятен. Это всё равно быстро, но практически в пять раз медленнее, чем 20 Гбит/с. На более медленных режимах интерфейса USB я не стал тестировать скорость, ведь она уже частично будет ограничиваться его пропускной способностью, а тут весь смысл этого устройства – это прежде всего высокая скорость если не записи, то хотя бы чтения.

Во время работы корпус нагревался не более 28°C. При разборе было хорошо видно, что теплоотвод от накопителя не идёт на корпус, поэтому результаты не удивляют.

Заключение

Обычно я прохожу мимо подобных устройств, но накопитель MSI Datamag 20Gbps меня приятно удивил. На рынке появились новые быстрые портативные накопители и надо под это подстраиваться и начинать пользоваться этими преимуществами скорости. Пока всё не так уж волшебно, но, как говорится, «лёд тронулся». Для раскрытия новинки необходимо, чтобы все устройства поддерживали интерфейс USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) Type-C, а иначе уже интерфейс будет ограничивать скорость, а не накопитель.

Устройство получилось лёгким, компактным и быстрым. В комплекте есть два тонких металлических кольца на липкой ленте для того, чтобы накопитель можно было зафиксировать на любой поверхности, как это показано в демонстрационном ролике из начала. Корпус очень прочный и лёгкий. Качество изготовления высокое и пользоваться устройством приятно. Ещё в комплекте есть два кабеля USB Type-C. Один короткий, другой совсем короткий. Понятно, что один необходим для смартфона, а другой для подключения к ноутбуку. Для меня оба они оказались короткими, а на компе спереди у меня нет порта USB 3.2 Gen2x2 (20 Гбит/с) Type-C, поэтому я прикупил самый дешёвый кабель USB 4, который работал на полной скорости. При тестировании ограничителем выступал уже внутренний контроллер накопителя.

Кстати, здесь это Phison PS2251-U18, который обеспечивает работу с этим интерфейсом и двумя микросхемами 3D NAND TLC. Это 128-слойные чипы производства компании SKhynix. Из этого можно сделать простой вывод, что саму платформу, скорее всего, разработала Phison и продаёт её различным компаниям, которые в другом месте заказывают красивые корпуса и упаковку.

Во время использования заметного нагрева не отмечалось. В целом мне всё понравилось за исключением отсутствия длинного кабеля в комплекте, но справедливости ради тогда пришлось бы заметно увеличить размеры упаковки, поскольку кабели достаточно толстые.

Итак, чтобы идти в ногу со временем, пора выкидывать свой контейнер с разъёмом USB 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) Type-C для M.2 накопителя и покупать похожее устройство или пока рано?

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора накопитель MSI Datamag 20Gbps получает награду: