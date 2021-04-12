Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
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Вступление
По итогам тестирования: сначала в конце прошлого года процессоров AMD Ryzen 5xxx, а затем в последние недели – по той же методике – Intel Core 11-го поколения, у меня накопилась база результатов, на основе которой и было решено сделать этот сводный материал.
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Тестовая конфигурация
Итого за эти две серии обзоров были протестированы:
- Intel Core i9-11900K;
- Intel Core i7-11700K;
- Intel Core i5-11600K;
- Intel Core i5-11400;
- Intel Core i9-10900K;
- Intel Core i9-10850K;
- Intel Core i7-10700K;
- Intel Core i5-10600K;
- Intel Core i5-10400;
- AMD Ryzen 9 5950X;
- AMD Ryzen 9 5900X;
- AMD Ryzen 7 5800X;
- AMD Ryzen 5 5600X;
- AMD Ryzen 9 3950X;
- AMD Ryzen 9 3900XT;
- AMD Ryzen 7 3800XT;
- AMD Ryzen 5 3600X.
Здесь каждая модель процессора является ссылкой на раздел обзора, в котором он в первый раз тестировался по данной методике, с подробным описанием его режимов работы.
Современные процессоры на топовых материнских платах (с которыми только и вынуждены иметь дело подневольные авторы обзоров) уже в режиме по умолчанию задействуют автоматический разгон. И нередко получить заметно более высокие показатели производительности не удается даже при последующем ручном разгоне. Поэтому такие процессоры тестировались только в одном режиме. Повторюсь, что каждый такой случай описан в соответствующих разделах по ссылкам выше. А если CPU тестировался и в режиме ручного разгона, такой режим отдельно указан на графиках.
Все процессоры тестировались на открытом стенде:
- Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
- Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
- AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
- Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
- Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).
Минимально разобравшись с системой, будем переходить к результатам тестов. На всех графиках результаты упорядочены от лучшего к худшему.
Энергопотребление
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
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Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт.
В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны. Впрочем, все эти результаты уже не раз обсуждались, да и тут все наглядно. Лучше побыстрее перейдем к производительности.
Производительность
Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.
Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, намеренно!). Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам равное.
Итак, результаты:
Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше
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Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше
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Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
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Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше
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Встроенный тест
Очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
Включите JavaScript, чтобы видеть графики
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше
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Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше
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Анализировать результаты по отдельным приложениям нет смысла, позади уже много обзоров, среди этих данных ничего нового. А вот свести все на общие графики не помешает.
Сделаем, как обычно, два сводных графика: по не игровым применениям и, соответственно, по игровым. За точку отсчета берем результаты слабейшего в среднем процессора. На графике – средние отношения производительности.
Индекс, больше – лучше
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В неигровых применениях в среднем слабейшим из протестированных процессоров ожидаемо стал Intel Core i5-10400. Сильнейшими – также ожидаемо, 16-ядерники AMD двух последних поколений. В целом результаты тут изменяются плавно, и можно смело выбирать, исходя из своих задач, ту модель, что обеспечит достаточную производительность.
А что в играх?
Индекс, больше – лучше
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В играх точкой отсчета стал AMD Ryzen 5 3600X, хотя тот же Intel Core i5-10400 быстрее в среднем всего на два процента (и это в невысоком разрешении и с мощнейшей видеокартой – в реальных сбалансированных игровых системах разницы не будет вовсе). Да и самый производительный по результатам наших игровых тестов разогнанный Core i9-10900K обеспечивает всего на треть более высокий в среднем FPS в играх.
Это лишнее доказательство того, что для исключительно игровой системы хватит практически любого современного CPU, начиная со среднебюджетного уровня. И, если говорить про настоящий момент, а не некую мифическую «перспективу», то более мощный процессор нужен в первую очередь для профессионального применения.
Заключение
Я специально не стал загромождать этот обзор текстом. Здесь главное – полученные данные. Каждый из вас сможет проанализировать их по-своему. К примеру, можно выбрать однопоточные тесты и сравнить процессоры по удельной производительности на ядро. Или пронормировать производительность на энергопотребление и получить некую оценку энергоэффективности платформ (хотя это сто́ит делать лишь условно, потому что энергопотребление у меня измерено для всей системы и только в Prime95).
Ну а мы на этом данный раунд тестирования процессоров заканчиваем. А к выходу следующих поколений попытаемся максимально учесть все замечания, оптимизировать методику, тестовый стенд, его настройки, оформление материалов – в общем, как сможем, постараемся сделать базовые редакционные обзоры лучше.
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