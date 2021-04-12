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Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений

Intel Core 10xxx и 11xxx против AMD Ryzen 3xxx и 5xxx: 17 моделей в 28 режимах и 28 тестах.
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Оглавление

Вступление

По итогам тестирования: сначала в конце прошлого года процессоров AMD Ryzen 5xxx, а затем в последние недели – по той же методике – Intel Core 11-го поколения, у меня накопилась база результатов, на основе которой и было решено сделать этот сводный материал.

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Тестовая конфигурация

Итого за эти две серии обзоров были протестированы:

Здесь каждая модель процессора является ссылкой на раздел обзора, в котором он в первый раз тестировался по данной методике, с подробным описанием его режимов работы.

Современные процессоры на топовых материнских платах (с которыми только и вынуждены иметь дело подневольные авторы обзоров) уже в режиме по умолчанию задействуют автоматический разгон. И нередко получить заметно более высокие показатели производительности не удается даже при последующем ручном разгоне. Поэтому такие процессоры тестировались только в одном режиме. Повторюсь, что каждый такой случай описан в соответствующих разделах по ссылкам выше. А если CPU тестировался и в режиме ручного разгона, такой режим отдельно указан на графиках.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

  • Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).
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Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

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Минимально разобравшись с системой, будем переходить к результатам тестов. На всех графиках результаты упорядочены от лучшего к худшему.

Энергопотребление

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше


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Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт.

В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны. Впрочем, все эти результаты уже не раз обсуждались, да и тут все наглядно. Лучше побыстрее перейдем к производительности.

Производительность

Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.

Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, намеренно!). Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам равное.

Итак, результаты:

CPU-Z Bench

Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше


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7-Zip

Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше


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WinRAR

Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше


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CineBench R15

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


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CineBench R20

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше


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Corona 1.3 Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше


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Indigo Bench

Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше


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Blender

Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше


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V-Ray

Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше


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Handbrake

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше


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HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше


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TrueCrypt

Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше


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wPrime

Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Geekbench 5

Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше


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SPECworkstation

Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

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Kraken 1.1 (Google Chrome)

Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше


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JetStream2 (Google Chrome)

Встроенный тест
Очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

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PCMark 10

Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

3DMark Time Spy

Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

World of Tanks enCore RT

Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Metro Exodus

Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше


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Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

The Division 2

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше


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F1 2020

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше


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Horizon Zero Dawn

Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Assassin’s Creed Odyssey

Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Анализировать результаты по отдельным приложениям нет смысла, позади уже много обзоров, среди этих данных ничего нового. А вот свести все на общие графики не помешает.

Сделаем, как обычно, два сводных графика: по не игровым применениям и, соответственно, по игровым. За точку отсчета берем результаты слабейшего в среднем процессора. На графике – средние отношения производительности.

Среднее, не игровые приложения

Индекс, больше – лучше


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В неигровых применениях в среднем слабейшим из протестированных процессоров ожидаемо стал Intel Core i5-10400. Сильнейшими – также ожидаемо, 16-ядерники AMD двух последних поколений. В целом результаты тут изменяются плавно, и можно смело выбирать, исходя из своих задач, ту модель, что обеспечит достаточную производительность.

А что в играх?

Среднее, игровые приложения

Индекс, больше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

В играх точкой отсчета стал AMD Ryzen 5 3600X, хотя тот же Intel Core i5-10400 быстрее в среднем всего на два процента (и это в невысоком разрешении и с мощнейшей видеокартой – в реальных сбалансированных игровых системах разницы не будет вовсе). Да и самый производительный по результатам наших игровых тестов разогнанный Core i9-10900K обеспечивает всего на треть более высокий в среднем FPS в играх.

Это лишнее доказательство того, что для исключительно игровой системы хватит практически любого современного CPU, начиная со среднебюджетного уровня. И, если говорить про настоящий момент, а не некую мифическую «перспективу», то более мощный процессор нужен в первую очередь для профессионального применения.

Заключение

Я специально не стал загромождать этот обзор текстом. Здесь главное – полученные данные. Каждый из вас сможет проанализировать их по-своему. К примеру, можно выбрать однопоточные тесты и сравнить процессоры по удельной производительности на ядро. Или пронормировать производительность на энергопотребление и получить некую оценку энергоэффективности платформ (хотя это сто́ит делать лишь условно, потому что энергопотребление у меня измерено для всей системы и только в Prime95).

Ну а мы на этом данный раунд тестирования процессоров заканчиваем. А к выходу следующих поколений попытаемся максимально учесть все замечания, оптимизировать методику, тестовый стенд, его настройки, оформление материалов – в общем, как сможем, постараемся сделать базовые редакционные обзоры лучше.

Евгений Яковлев

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Выражаем благодарность:

  • Компаниям AMD, Intel, бренду iRU и магазину Регард за предоставленные на тестирование процессоры.

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amd intel обзор тест евгений яковлев

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