Оглавление

Вступление

По итогам тестирования: сначала в конце прошлого года процессоров AMD Ryzen 5xxx, а затем в последние недели – по той же методике – Intel Core 11-го поколения, у меня накопилась база результатов, на основе которой и было решено сделать этот сводный материал.

реклама

Тестовая конфигурация

Итого за эти две серии обзоров были протестированы:

Здесь каждая модель процессора является ссылкой на раздел обзора, в котором он в первый раз тестировался по данной методике, с подробным описанием его режимов работы.

Современные процессоры на топовых материнских платах (с которыми только и вынуждены иметь дело подневольные авторы обзоров) уже в режиме по умолчанию задействуют автоматический разгон. И нередко получить заметно более высокие показатели производительности не удается даже при последующем ручном разгоне. Поэтому такие процессоры тестировались только в одном режиме. Повторюсь, что каждый такой случай описан в соответствующих разделах по ссылкам выше. А если CPU тестировался и в режиме ручного разгона, такой режим отдельно указан на графиках.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

анонсы и реклама RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам RTX 3090 - цены пошли вниз Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;

Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

Минимально разобравшись с системой, будем переходить к результатам тестов. На всех графиках результаты упорядочены от лучшего к худшему.

Энергопотребление

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт.

В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны. Впрочем, все эти результаты уже не раз обсуждались, да и тут все наглядно. Лучше побыстрее перейдем к производительности.

Производительность

Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.

Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, намеренно!). Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам равное.

Итак, результаты:

CPU-Z Bench



Встроенный тест

Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



7-Zip



Встроенный тест

Compressing | Decompressing, Кбайт/c

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



WinRAR



Встроенный тест

Кбайт/c

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



CineBench R15



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



CineBench R20



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама





Corona 1.3 Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Indigo Bench



Встроенный тест

Bedroom | Supercar, баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

Blender



Встроенный тест

bmw27, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



V-Ray



Встроенный тест

kSamples

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Handbrake



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



TrueCrypt



Встроенный тест

AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

wPrime



Встроенный тест

1024M, секунды

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Geekbench 5



Встроенный тест

Single-core | Multi-core, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



SPECworkstation



Встроенный тест

General | Financial, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

Kraken 1.1 (Google Chrome)



Встроенный тест

Время, мс

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



JetStream2 (Google Chrome)



Встроенный тест

Очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



реклама

PCMark 10



Встроенный тест

Баллы

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



3DMark Time Spy



Встроенный тест

CPU Score, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



World of Tanks enCore RT



Встроенный тест

Ultra, RT Ultra, очки

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Metro Exodus



Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



The Division 2



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



F1 2020



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Horizon Zero Dawn



Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Assassin’s Creed Odyssey



Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS

Больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Анализировать результаты по отдельным приложениям нет смысла, позади уже много обзоров, среди этих данных ничего нового. А вот свести все на общие графики не помешает.

Сделаем, как обычно, два сводных графика: по не игровым применениям и, соответственно, по игровым. За точку отсчета берем результаты слабейшего в среднем процессора. На графике – средние отношения производительности.

Среднее, не игровые приложения



Индекс, больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В неигровых применениях в среднем слабейшим из протестированных процессоров ожидаемо стал Intel Core i5-10400. Сильнейшими – также ожидаемо, 16-ядерники AMD двух последних поколений. В целом результаты тут изменяются плавно, и можно смело выбирать, исходя из своих задач, ту модель, что обеспечит достаточную производительность.

А что в играх?

Среднее, игровые приложения



Индекс, больше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



В играх точкой отсчета стал AMD Ryzen 5 3600X, хотя тот же Intel Core i5-10400 быстрее в среднем всего на два процента (и это в невысоком разрешении и с мощнейшей видеокартой – в реальных сбалансированных игровых системах разницы не будет вовсе). Да и самый производительный по результатам наших игровых тестов разогнанный Core i9-10900K обеспечивает всего на треть более высокий в среднем FPS в играх.

Это лишнее доказательство того, что для исключительно игровой системы хватит практически любого современного CPU, начиная со среднебюджетного уровня. И, если говорить про настоящий момент, а не некую мифическую «перспективу», то более мощный процессор нужен в первую очередь для профессионального применения.

Заключение

Я специально не стал загромождать этот обзор текстом. Здесь главное – полученные данные. Каждый из вас сможет проанализировать их по-своему. К примеру, можно выбрать однопоточные тесты и сравнить процессоры по удельной производительности на ядро. Или пронормировать производительность на энергопотребление и получить некую оценку энергоэффективности платформ (хотя это сто́ит делать лишь условно, потому что энергопотребление у меня измерено для всей системы и только в Prime95).

Ну а мы на этом данный раунд тестирования процессоров заканчиваем. А к выходу следующих поколений попытаемся максимально учесть все замечания, оптимизировать методику, тестовый стенд, его настройки, оформление материалов – в общем, как сможем, постараемся сделать базовые редакционные обзоры лучше.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: