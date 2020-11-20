Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Варианты поставки и комплект
- Тестовая конфигурация
- Разгон и энергопотребление
- Производительность
- Заключение
Вступление
Две недели назад мы познакомились с первой парой процессоров AMD Ryzen 5000-й серии. А сегодня протестируем и оставшиеся два CPU с архитектурой Zen 3.
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Первые партии процессоров за это время успели добраться до российской розницы – чтобы сразу же быть раскупленными нетерпеливыми энтузиастами. Но они хотя бы регулярно мелькают в продаже. Впрочем, старшая модель там пока не замечена.
Шестнадцатиядерный CPU AMD Ryzen 9 5950X приходит на смену модели Ryzen 9 3950X. Это флагман модельного ряда с рекомендованной ценой в 799 долларов. И я сильно удивлюсь, если у нас его в течение следующих месяцев можно будет купить дешевле 70 тысяч рублей. Но и аналогов среди «настольных» конкурентов у него нет. Здесь не только 16 ядер (и поддержка 32 потоков), но и самые высокие частоты в режиме турбо в модельном ряду Ryzen 5000: до 4.9 ГГц. Базовая частота, правда, составляет всего 3.4 ГГц – и понятно, почему.
А вторым сегодня рассмотрим Ryzen 7 5800X. Это модель среднего уровня с 8 ядрами. По сути, младший процессор в обзоре снова является половиной старшего: в прошлый раз так было с Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X. Так и сегодня: Ryzen 7 5800X обладает не только вдвое меньшим количеством ядер, чем у Ryzen 9 5950X, но и вполовину меньшими объемами кэшей: 32 МБ L3 и 4 МБ L2 против 64 и 8 МБ у флагмана.
Почти пропорционально различается и рекомендованная цена – 449 долларов. Вроде бы все адекватно. Но если посмотреть на всю линейку и посчитать стоимость одного ядра для каждой модели, то получится, что у старшей и младшей моделей каждое ядро обойдется примерно в 50 долларов, у Ryzen 9 5900X – менее чем в $46, а у Ryzen 7 5800X – в более чем $56. И, к примеру, на треть более дешевый Ryzen 5 5600X имеет всего на четверть меньше ядер. А, напротив, Ryzen 9 5900X при переплате всего в 100 долларов (и менее чем на четверть) предлагает сразу в полтора раза больше ядер.
Впрочем, рынок, как всегда, все расставит по своим местам. Или, быть может, благодаря этому Ryzen 7 5800X хотя бы будет проще купить в реальной рознице.
Как и в случае со всеми моделями линейки, тут обещан в среднем 19-процентный рост удельной производительности относительно предшественников. А по энергоэффективности флагман и вовсе должен выступать почти втрое выразительнее топовой модели конкурента. Что ж, все это сегодня проверим.
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В прошлом обзоре я посетовал на то, что официально лишь чипсеты 500-й серии поддерживают новые Ryzen, и вряд ли большинство материнских плат прошлого поколения получит поддержку новых CPU. Однако почти сразу же начали поступать новости о массовом выпуске основными производителями прошивок, добавляющих совместимость их плат на чипсетах B450 и X470 с AMD Ryzen 5000-й серии. На этих действительно радостных новостях и переходим к рассмотрению героев обзора.
Варианты поставки и комплект
AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X попали ко мне в коробочном варианте. Упаковка тут точно такая же, как и у предыдущей пары CPU: средних размеров коробка, эффектно оформленная, а главное, с окошком, через которое виден сам процессор.
Кулеров в комплекте тут нет. Напомню, что простеньким алюминиевым охладителем снабжается лишь коробочная версия младшего процессора – Ryzen 5 5600X. Да и тот лучше бы обходился без него. А вот на появление OEM-поставок в нашей рознице, как всегда, можно рассчитывать достаточно смело.
Внутри подавляющее большинство объема занимает моя любимая картонная распорка. Сами процессоры с краткими руководствами пользователя ютятся у боковой стенки.
Они дополнительно защищены жестким блистером. В нем же можно найти наклеечку на корпус с указанием семейства CPU.
В общем, тут ничего нового. По большому счету, не ждет нас ничего неожиданного и в тестах. Но все равно их нужно все провести. Итого с учетом тестов для прошлого обзора было протестировано 11 процессоров в 19 режимах и 27 тестах.
Тестовая конфигурация
Участники тестирования:
- AMD Ryzen 9 5950X;
- AMD Ryzen 9 5900X;
- AMD Ryzen 7 5800X;
- AMD Ryzen 5 5600X;
- AMD Ryzen 9 3950X;
- AMD Ryzen 9 3900XT;
- AMD Ryzen 7 3800XT;
- AMD Ryzen 5 3600X;
- Intel Core i9-10900K;
- Intel Core i7-10700K;
- Intel Core i5-10600K.
Все процессоры тестировались на открытом стенде:
- AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
- Intel Core – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
- Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
- Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
- Блок питания: SeaSonic Prime Platinum 1300 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).
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Разгон и энергопотребление
Первым рассмотрим Ryzen 9 5950X.
Характеристики мы уже изучили, тут без сюрпризов: актуальное диагностическое ПО все новинки уже прекрасно распознает и поддерживает.
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Убеждаемся, что нужных частот процессор достигает, и можно тестировать его под нагрузкой. Но если в режиме турбо отдельные ядра Ryzen 9 5950X разгоняются даже выше заявленных 4.9 ГГц, то при прогреве в Prime95 частоты не достигают и базовых 3.4 ГГц, все ядра работают лишь на 3.1 ГГц.
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Именно это позволяет удержать энергопотребление системы в пределах 200 Вт (напомню, что я измеряю потребление всей системы – сколько блок питания потребляет от розетки: с учетом его КПД, но без учета монитора; а итоговое значение округляется до 10 Вт). Максимальная же температура CPU составляет более чем гуманные 61°C.
А значит, обязательно нужно попробовать разогнать процессор! Из прошлого обзора мы уже знаем, что разгон Precision Boost Overdrive позволяет сохранить штатный турбо-режим, а по частоте под нагрузкой всех ядер вплотную приблизиться к максимальному потолку при разгоне всех ядер.
И в случае с Ryzen 9 5950X разгон при помощи Precision Boost Overdrive позволяет получить отличные 4.4 ГГц под полной нагрузкой и работоспособный турбо-режим, причем с частотами до 5.1 ГГц:
А если поработать над даунвольтингом, можно снизить температуры и энергопотребление. Но и при автоматическом задании напряжения энергопотребление системы в Prime95 при этом составляет немногим более 300 Вт, а температура CPU не дотягивает до 90 градусов. В этих двух режимах и будем тестировать AMD Ryzen 9 5950X: в штатном и в разгоне до 4.4/5.1 ГГц.
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Переходим к Ryzen 7 5800X.
Перед нами, по сути, ровно половина предыдущего процессора: 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэша второго уровня и 32 МБ – третьего. Максимальная турбо-частота здесь на 200 МГц ниже (4.7 против 4.9 ГГц), но зато базовая на целых 400 выше (3.8 против 3.4 ГГц). Что интересно, тепловой пакет у процессоров идентичен: 105 Вт.
Смотрим на характеристики и задержки:
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И включаем прогрев:
Современные процессоры даже с полностью сброшенными настройками BIOS живут своей жизнью. И если частоты Ryzen 9 5950 в Prime95 не дотягивали до заявленного базового уровня, то Ryzen 7 5800, напротив, неплохо разогнался. 4.3 ГГц под полной нагрузкой и до 4.9 ГГц в режиме турбо – это больше, чем обещано в штатном режиме. Более того, последующая проверка с принудительным включением Precision Boost Overdrive не позволила поднять частоты выше. Да и при синхронном разгоне всех ядер лучшее, что я стабильно получил – 4.35 ГГц. Так что данный режим является наиболее быстрым для этого процессора. В нем единственном он по итогу и тестировался.
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Помимо пары новинок, на графиках будут и все процессоры из предыдущего обзора и в тех же режимах. Это AMD Ryzen 9 5900X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600X, Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Все (кроме Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600X, которые также не захотели по умолчанию работать в штатном режиме и тестировались лишь в разгоне) в двух режимах: штатном и разгоне. С более подробным описанием повторяться не буду – читайте в прошлом обзоре.
Но одного CPU все-таки сильно не хватало. В свое время AMD не предоставили нам на тесты Ryzen 9 3950X, затем этой модели долго не было в продаже, и в итоге данный процессор как-то прошел мимо лаборатории Overclockers.ru (так же, видимо, теперь будет и с новыми Radeon). Но здесь он был все-таки нужен, и благодаря нашему постоянному партнеру – магазину Regard.ru – я смог протестировать и его.
AMD Ryzen 9 3950X, как и большинство других моделей, тестировался в штатном режиме (3.5/4.7 ГГц) и в разгоне (4.15/4.7 ГГц при помощи Precision Boost Overdrive). При разгоне по всем ядрам он у меня стабильно работал и на 4.2 ГГц, но при этом из-за отсутствия турбо-режима был существенно медленнее в большинстве тестов.
После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
Напомню, что энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округлялось до 10 Вт.
В простое все конфигурации требуют около 50–60 Вт. Аналогично в штатном режиме большинство систем удерживаются вблизи отметки в 200 Вт. И лишь при разгоне энергопотребление CPU существенно возрастает. Впрочем, до показателей Core i7-10700K и Core i9-10900K оказалось далеко даже флагманскому Ryzen 9 5950X. Что он, что его предшественник с 3950-м индексом удержались в пределах 320 Вт потребления всей системы. Располагая при этом 16 полноценными ядрами. Посмотрим, что это дает в плане производительности.
Производительность
Сначала приведем графики по всем тестам, упорядоченные по производительности решений. А после сведем данные об относительной производительности новинок в сравнении с конкурентами в отдельные таблицы и уже на основании них будем делать выводы.
Все тесты проводились специально для данного обзора. В каждой конфигурации и каждом режиме каждый запускался как минимум три раза. На графиках – наиболее типичное близкое к среднему значению (а не максимальное).
Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше
Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше
Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше
Встроенный тест
Очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше
Встроенный тест, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше
Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сделаем это по отдельности для AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X. Начнем с первого. Его по производительности в первую очередь интересно сравнить с:
- Предшественником в виде Ryzen 9 3950X;
- Следующей моделью в актуальной линейке, которую мы тестировали в прошлый раз – Ryzen 9 5900X;
- Каким-нибудь Intel. И пусть флагманский Core i9-10900K располагает всего 10 ядрами и доступнее – но больше в настольном сегменте у конкурента просто ничего нет.
Итак, смотрим на таблицу сравнения:
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X
|Ryzen 9 3950X
|Ryzen 9 3950X OC
|Ryzen 9 5900X
|Ryzen 9 5900X OC
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|CPU-Z Single Thread
|24%
|24%
|0%
|0%
|13%
|11%
|CPU-Z Multi Thread
|12%
|16%
|27%
|32%
|66%
|72%
|7-Zip Compressing
|5%
|0%
|5%
|7%
|49%
|48%
|7-Zip Decompressing
|24%
|22%
|34%
|34%
|111%
|108%
|WinRAR
|70%
|72%
|1%
|1%
|61%
|52%
|Cinebench R15 Single Core
|25%
|25%
|0%
|0%
|20%
|16%
|Cinebench R15 Multi Core
|10%
|15%
|22%
|31%
|72%
|82%
|Cinebench R20 Single Core
|22%
|21%
|1%
|0%
|20%
|17%
|Cinebench R20 Multi Core
|11%
|18%
|22%
|30%
|63%
|74%
|Corona 1.3 Benchmark
|22%
|23%
|29%
|30%
|71%
|64%
|Indigo Bench Bedroom
|7%
|12%
|26%
|33%
|79%
|70%
|Indigo Bench Supercar
|4%
|11%
|25%
|33%
|61%
|52%
|Blender (bmw27)
|4%
|11%
|24%
|32%
|64%
|57%
|V-Ray
|19%
|23%
|26%
|31%
|74%
|75%
|HandBrake
|15%
|20%
|23%
|27%
|76%
|68%
|HEVC Decode Benchmark
|-16%
|-16%
|-4%
|-5%
|-11%
|-9%
|TrueCrypt (AES-Twofish)
|3%
|0%
|32%
|36%
|57%
|55%
|wPrime 1024M
|1%
|5%
|43%
|49%
|62%
|62%
|GeekBench Single Core
|22%
|22%
|0%
|0%
|15%
|11%
|GeekBench Multi Core
|9%
|12%
|14%
|18%
|43%
|44%
|SPECworkstation General
|27%
|26%
|8%
|5%
|15%
|5%
|SPECworkstation Financial
|4%
|11%
|23%
|30%
|91%
|103%
|Kraken 1.1
|21%
|22%
|1%
|1%
|25%
|20%
|JetStream2
|24%
|26%
|0%
|2%
|10%
|7%
|PCMark10
|8%
|10%
|0%
|2%
|5%
|3%
|3DMark Time Spy CPU score
|1%
|3%
|0%
|3%
|-2%
|-2%
|World of Tanks enCore RT
|4%
|4%
|0%
|0%
|-3%
|-3%
|Metro Exodus Benchmark
|34%
|34%
|-3%
|-3%
|-3%
|-3%
|Shadow of the Tomb Raider
|29%
|29%
|5%
|2%
|5%
|0%
|The Division 2
|25%
|25%
|0%
|0%
|0%
|-1%
|F1 2020
|29%
|30%
|2%
|2%
|2%
|-2%
|Horizon Zero Dawn
|10%
|10%
|-1%
|-1%
|-1%
|-1%
|Assassing Creed Odyssey
|6%
|5%
|-2%
|-1%
|0%
|-1%
Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X в каждой ячейке приводится для соответствующего режима работы: если сравнивается производительность со штатным режимом другого процессора, то и показатели Ryzen 9 5950X за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то оба CPU сравниваются в разгоне.
Как видно, в подавляющем большинстве тестов новинка AMD демонстрирует существенное преимущество над… всеми процессорами без исключения. Посмотрим на средние разрывы отдельно в неигровых и игровых приложениях:
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X
|Ryzen 9 3950X
|Ryzen 9 3950X OC
|Ryzen 9 5900X
|Ryzen 9 5900X OC
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|Среднее неигровые
|15%
|17%
|15%
|18%
|48%
|47%
|Среднее игровые
|17%
|18%
|0%
|0%
|0%
|-2%
15–17% преимущества над предшественником – это снова практически обещанный производителем прирост и отличный результат. Причем особенно радует, что он стабилен для всех типов приложений.
Относительно Ryzen 9 5900X все уже не столь однозначно. Среднее преимущество в 15–18% в неигровых применениях выглядело бы достойно, не будь цена CPU выше почти наполовину. А в играх дополнительные 4 ядра к уже имеющимся 12 и вовсе не дают никакого преимущества. Соответственно, нет выигрыша в играх и над Core i9-10900K, тот после разгона умудряется даже минимально опережать флагмана AMD. Хотя, конечно, в неигровых приложениях в полновесные полтора раза медленнее. Тут отрыв чудовищен.
Переходим к Ryzen 7 5800X и проделаем все то же для него. Сначала – таблица. Сюда добавим сразу четверых конкурентов:
- Предшественника в виде Ryzen 7 3800XT;
- Следующую более старшую модель прошлого поколения – Ryzen 9 3900XT;
- Intel Core i7-10700K как чуть более дешевый процессор, но обладающий таким же количеством ядер;
- Intel Core i9-10900K как чуть более дорогой процессор конкурента.
Смотрим на отрывы:
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 7 5800X
|Ryzen 7 3800XT AM
|Ryzen 9 3900XT
|Ryzen 9 3900XT OC
|Core i7-10700K
|Core i7-10700K OC
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|CPU-Z Single Thread
|22%
|22%
|25%
|12%
|7%
|9%
|7%
|CPU-Z Multi Thread
|13%
|-21%
|-25%
|14%
|7%
|-12%
|-13%
|7-Zip Compressing
|16%
|-8%
|-8%
|27%
|20%
|9%
|5%
|7-Zip Decompressing
|18%
|-18%
|-20%
|36%
|29%
|7%
|5%
|WinRAR
|95%
|51%
|50%
|86%
|79%
|41%
|33%
|Cinebench R15 Single Core
|21%
|22%
|32%
|21%
|16%
|18%
|13%
|Cinebench R15 Multi Core
|14%
|-18%
|-23%
|27%
|20%
|-1%
|-4%
|Cinebench R20 Single Core
|16%
|17%
|24%
|19%
|14%
|16%
|13%
|Cinebench R20 Multi Core
|16%
|-17%
|-22%
|21%
|15%
|-6%
|-8%
|Corona 1.3 Benchmark
|19%
|-15%
|-19%
|14%
|8%
|-8%
|-14%
|Indigo Bench Bedroom
|9%
|-23%
|-27%
|20%
|13%
|0%
|-10%
|Indigo Bench Supercar
|9%
|-23%
|-25%
|8%
|1%
|-9%
|-19%
|Blender (bmw27)
|10%
|-23%
|-28%
|10%
|2%
|-7%
|-19%
|V-Ray
|20%
|-14%
|-17%
|21%
|16%
|-2%
|-7%
|HandBrake
|18%
|-13%
|-14%
|23%
|15%
|5%
|-6%
|HEVC Decode Benchmark
|-14%
|-10%
|-9%
|-10%
|-4%
|-2%
|2%
|TrueCrypt (AES-Twofish)
|0%
|-28%
|-31%
|6%
|0%
|-14%
|-18%
|wPrime 1024M
|3%
|-27%
|-29%
|11%
|4%
|-12%
|-16%
|GeekBench Single Core
|19%
|20%
|29%
|17%
|13%
|14%
|10%
|GeekBench Multi Core
|10%
|-17%
|-19%
|14%
|8%
|-6%
|-10%
|SPECworkstation General
|28%
|25%
|21%
|15%
|11%
|6%
|-4%
|SPECworkstation Financial
|13%
|-20%
|-24%
|43%
|36%
|12%
|9%
|Kraken 1.1
|19%
|22%
|27%
|31%
|22%
|27%
|21%
|JetStream2
|23%
|26%
|29%
|16%
|10%
|13%
|8%
|PCMark10
|10%
|13%
|10%
|10%
|6%
|5%
|2%
|3DMark Time Spy CPU score
|12%
|-6%
|-8%
|1%
|-3%
|-16%
|-19%
|World of Tanks enCore RT
|3%
|3%
|3%
|-3%
|-3%
|-3%
|-3%
|Metro Exodus Benchmark
|20%
|35%
|35%
|2%
|-1%
|0%
|-2%
|Shadow of the Tomb Raider
|23%
|22%
|21%
|2%
|-4%
|-3%
|-8%
|The Division 2
|16%
|13%
|13%
|7%
|0%
|-1%
|-2%
|F1 2020
|31%
|29%
|31%
|12%
|4%
|4%
|-2%
|Horizon Zero Dawn
|11%
|10%
|8%
|-1%
|-2%
|-3%
|-3%
|Assassing Creed Odyssey
|1%
|0%
|0%
|-3%
|-4%
|-3%
|-5%
Тут уже сопоставлять «подобное с подобным» не вышло, поскольку Ryzen 7 5800X тестировался в единственном режиме. В нем он и сравнивается с каждым из конкурентов в каждом режиме, в котором испытывался тот.
Все выглядит достаточно интересно. Разумеется, мы снова видим в 15–17-процентное преимущество над предыдущей моделью – Ryzen 7 3800XT. Но в случае с остальными участниками тестирования все не столь однозначно.
|Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 7 5800X
|Ryzen 7 3800XT AM
|Ryzen 9 3900XT
|Ryzen 9 3900XT OC
|Core i7-10700K
|Core i7-10700K OC
|Core i9-10900K
|Core i9-10900K OC
|Среднее неигровые
|17%
|-3%
|-4%
|21%
|15%
|4%
|-1%
|Среднее игровые
|15%
|13%
|13%
|2%
|-2%
|-3%
|-5%
Так, Ryzen 7 5800X существенно быстрее топового 12-ядерника прошлого поколения Ryzen 9 3900XT в играх. Но немного не дотягивает до его производительности в остальных задачах.
С Core i7-10700K все наоборот: существенное преимущество в неигровых задачах и примерный паритет в 3D (минимальное преимущество над штатным режимом соперника и такое же отставание – после его разгона). А Core i9-10900K догоняет новинку AMD в неигровых задачах, а в играх и вовсе вырывается вперед на стабильные 3–5%. Здесь нет однозначно лучшего и худшего варианта: под каждые определенные задачи выбор будет разный.
Заключение
Обзор второй пары новейших процессоров AMD Ryzen 5000-й серии вышел почти таким же, как и первый. Да и выводы будут аналогичны. Это отличные процессоры, в подавляющем большинстве задач – абсолютно лучшие по производительности. А кроме этого – обладающие недостижимым уровнем энергоэффективности в современном настольном сегменте.
Ryzen 9 5950X – бескомпромиссный флагман. Тут высочайшая и недостижимая для конкурентов производительность в профессиональных задачах сочетается с отличной скоростью в играх. Однако если вам нужна только последняя, то тратиться на дорогущий 16-ядерный процессор смысла нет никакого: что более младшие модели Ryzen 5000-й серии, что актуальные модели конкурента начиная с определенного уровня обеспечивают аналогичную игровую производительность.
Ну а Ryzen 7 5800XT – достойное промежуточное решение. Его 8 ядер (16 потоков) хватит для подавляющего большинства современных задач, и очень серьезный конкурент в виде Core i7-10700K не может вырваться вперед по игровой производительности и заметно уступает новинке AMD в неигровых применениях. Однако рекомендованная цена в $449 вызывает вопросы: все-таки процессор Intel оценивается заметно дешевле. Будь два младших процессора AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 на 50 долларов каждый дешевле, они точно стали бы бестселлерами в средне-высоком сегменте.
Выражаем благодарность:
Компании AMD и магазину Регард за предоставленные на тестирование компоненты.
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