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Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X

А также подведение итогов очередного массового теста CPU: 11 актуальных моделей в 19 режимах и более чем двух десятках тестов.
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Ryzen 7 5800X для сборки компа в Регарде
Ryzen 5 5600X для сборки компа в Регарде

Оглавление

Вступление

Две недели назад мы познакомились с первой парой процессоров AMD Ryzen 5000-й серии. А сегодня протестируем и оставшиеся два CPU с архитектурой Zen 3.

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Первые партии процессоров за это время успели добраться до российской розницы – чтобы сразу же быть раскупленными нетерпеливыми энтузиастами. Но они хотя бы регулярно мелькают в продаже. Впрочем, старшая модель там пока не замечена.

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Шестнадцатиядерный CPU AMD Ryzen 9 5950X приходит на смену модели Ryzen 9 3950X. Это флагман модельного ряда с рекомендованной ценой в 799 долларов. И я сильно удивлюсь, если у нас его в течение следующих месяцев можно будет купить дешевле 70 тысяч рублей. Но и аналогов среди «настольных» конкурентов у него нет. Здесь не только 16 ядер (и поддержка 32 потоков), но и самые высокие частоты в режиме турбо в модельном ряду Ryzen 5000: до 4.9 ГГц. Базовая частота, правда, составляет всего 3.4 ГГц – и понятно, почему.

А вторым сегодня рассмотрим Ryzen 7 5800X. Это модель среднего уровня с 8 ядрами. По сути, младший процессор в обзоре снова является половиной старшего: в прошлый раз так было с Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X. Так и сегодня: Ryzen 7 5800X обладает не только вдвое меньшим количеством ядер, чем у Ryzen 9 5950X, но и вполовину меньшими объемами кэшей: 32 МБ L3 и 4 МБ L2 против 64 и 8 МБ у флагмана.

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Почти пропорционально различается и рекомендованная цена – 449 долларов. Вроде бы все адекватно. Но если посмотреть на всю линейку и посчитать стоимость одного ядра для каждой модели, то получится, что у старшей и младшей моделей каждое ядро обойдется примерно в 50 долларов, у Ryzen 9 5900X – менее чем в $46, а у Ryzen 7 5800X – в более чем $56. И, к примеру, на треть более дешевый Ryzen 5 5600X имеет всего на четверть меньше ядер. А, напротив, Ryzen 9 5900X при переплате всего в 100 долларов (и менее чем на четверть) предлагает сразу в полтора раза больше ядер.

Впрочем, рынок, как всегда, все расставит по своим местам. Или, быть может, благодаря этому Ryzen 7 5800X хотя бы будет проще купить в реальной рознице.

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Как и в случае со всеми моделями линейки, тут обещан в среднем 19-процентный рост удельной производительности относительно предшественников. А по энергоэффективности флагман и вовсе должен выступать почти втрое выразительнее топовой модели конкурента. Что ж, все это сегодня проверим.

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В прошлом обзоре я посетовал на то, что официально лишь чипсеты 500-й серии поддерживают новые Ryzen, и вряд ли большинство материнских плат прошлого поколения получит поддержку новых CPU. Однако почти сразу же начали поступать новости о массовом выпуске основными производителями прошивок, добавляющих совместимость их плат на чипсетах B450 и X470 с AMD Ryzen 5000-й серии. На этих действительно радостных новостях и переходим к рассмотрению героев обзора.

Варианты поставки и комплект

AMD Ryzen 7 5800X и Ryzen 9 5950X попали ко мне в коробочном варианте. Упаковка тут точно такая же, как и у предыдущей пары CPU: средних размеров коробка, эффектно оформленная, а главное, с окошком, через которое виден сам процессор.

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Кулеров в комплекте тут нет. Напомню, что простеньким алюминиевым охладителем снабжается лишь коробочная версия младшего процессора – Ryzen 5 5600X. Да и тот лучше бы обходился без него. А вот на появление OEM-поставок в нашей рознице, как всегда, можно рассчитывать достаточно смело.

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Внутри подавляющее большинство объема занимает моя любимая картонная распорка. Сами процессоры с краткими руководствами пользователя ютятся у боковой стенки.

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Они дополнительно защищены жестким блистером. В нем же можно найти наклеечку на корпус с указанием семейства CPU.

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В общем, тут ничего нового. По большому счету, не ждет нас ничего неожиданного и в тестах. Но все равно их нужно все провести. Итого с учетом тестов для прошлого обзора было протестировано 11 процессоров в 19 режимах и 27 тестах.

Тестовая конфигурация

Участники тестирования:

  • AMD Ryzen 9 5950X;
  • AMD Ryzen 9 5900X;
  • AMD Ryzen 7 5800X;
  • AMD Ryzen 5 5600X;
  • AMD Ryzen 9 3950X;
  • AMD Ryzen 9 3900XT;
  • AMD Ryzen 7 3800XT;
  • AMD Ryzen 5 3600X;
  • Intel Core i9-10900K;
  • Intel Core i7-10700K;
  • Intel Core i5-10600K.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);
  • Intel Core – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 32 Гбайт (8 x 4);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: SeaSonic Prime Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

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Разгон и энергопотребление

Первым рассмотрим Ryzen 9 5950X.

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Характеристики мы уже изучили, тут без сюрпризов: актуальное диагностическое ПО все новинки уже прекрасно распознает и поддерживает.

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Убеждаемся, что нужных частот процессор достигает, и можно тестировать его под нагрузкой. Но если в режиме турбо отдельные ядра Ryzen 9 5950X разгоняются даже выше заявленных 4.9 ГГц, то при прогреве в Prime95 частоты не достигают и базовых 3.4 ГГц, все ядра работают лишь на 3.1 ГГц.

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Именно это позволяет удержать энергопотребление системы в пределах 200 Вт (напомню, что я измеряю потребление всей системы – сколько блок питания потребляет от розетки: с учетом его КПД, но без учета монитора; а итоговое значение округляется до 10 Вт). Максимальная же температура CPU составляет более чем гуманные 61°C.

А значит, обязательно нужно попробовать разогнать процессор! Из прошлого обзора мы уже знаем, что разгон Precision Boost Overdrive позволяет сохранить штатный турбо-режим, а по частоте под нагрузкой всех ядер вплотную приблизиться к максимальному потолку при разгоне всех ядер.

И в случае с Ryzen 9 5950X разгон при помощи Precision Boost Overdrive позволяет получить отличные 4.4 ГГц под полной нагрузкой и работоспособный турбо-режим, причем с частотами до 5.1 ГГц:

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А если поработать над даунвольтингом, можно снизить температуры и энергопотребление. Но и при автоматическом задании напряжения энергопотребление системы в Prime95 при этом составляет немногим более 300 Вт, а температура CPU не дотягивает до 90 градусов. В этих двух режимах и будем тестировать AMD Ryzen 9 5950X: в штатном и в разгоне до 4.4/5.1 ГГц.

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Переходим к Ryzen 7 5800X.

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Перед нами, по сути, ровно половина предыдущего процессора: 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэша второго уровня и 32 МБ – третьего. Максимальная турбо-частота здесь на 200 МГц ниже (4.7 против 4.9 ГГц), но зато базовая на целых 400 выше (3.8 против 3.4 ГГц). Что интересно, тепловой пакет у процессоров идентичен: 105 Вт.

Смотрим на характеристики и задержки:

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И включаем прогрев:

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Современные процессоры даже с полностью сброшенными настройками BIOS живут своей жизнью. И если частоты Ryzen 9 5950 в Prime95 не дотягивали до заявленного базового уровня, то Ryzen 7 5800, напротив, неплохо разогнался. 4.3 ГГц под полной нагрузкой и до 4.9 ГГц в режиме турбо – это больше, чем обещано в штатном режиме. Более того, последующая проверка с принудительным включением Precision Boost Overdrive не позволила поднять частоты выше. Да и при синхронном разгоне всех ядер лучшее, что я стабильно получил – 4.35 ГГц. Так что данный режим является наиболее быстрым для этого процессора. В нем единственном он по итогу и тестировался.

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Помимо пары новинок, на графиках будут и все процессоры из предыдущего обзора и в тех же режимах. Это AMD Ryzen 9 5900X, Ryzen 5 5600X, Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600X, Intel Core i9-10900K, Core i7-10700K и Core i5-10600K. Все (кроме Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600X, которые также не захотели по умолчанию работать в штатном режиме и тестировались лишь в разгоне) в двух режимах: штатном и разгоне. С более подробным описанием повторяться не буду – читайте в прошлом обзоре.

Но одного CPU все-таки сильно не хватало. В свое время AMD не предоставили нам на тесты Ryzen 9 3950X, затем этой модели долго не было в продаже, и в итоге данный процессор как-то прошел мимо лаборатории Overclockers.ru (так же, видимо, теперь будет и с новыми Radeon). Но здесь он был все-таки нужен, и благодаря нашему постоянному партнеру – магазину Regard.ru – я смог протестировать и его.

AMD Ryzen 9 3950X, как и большинство других моделей, тестировался в штатном режиме (3.5/4.7 ГГц) и в разгоне (4.15/4.7 ГГц при помощи Precision Boost Overdrive). При разгоне по всем ядрам он у меня стабильно работал и на 4.2 ГГц, но при этом из-за отсутствия турбо-режима был существенно медленнее в большинстве тестов.

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше

Напомню, что энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округлялось до 10 Вт.

В простое все конфигурации требуют около 50–60 Вт. Аналогично в штатном режиме большинство систем удерживаются вблизи отметки в 200 Вт. И лишь при разгоне энергопотребление CPU существенно возрастает. Впрочем, до показателей Core i7-10700K и Core i9-10900K оказалось далеко даже флагманскому Ryzen 9 5950X. Что он, что его предшественник с 3950-м индексом удержались в пределах 320 Вт потребления всей системы. Располагая при этом 16 полноценными ядрами. Посмотрим, что это дает в плане производительности.

Производительность

Сначала приведем графики по всем тестам, упорядоченные по производительности решений. А после сведем данные об относительной производительности новинок в сравнении с конкурентами в отдельные таблицы и уже на основании них будем делать выводы.

Все тесты проводились специально для данного обзора. В каждой конфигурации и каждом режиме каждый запускался как минимум три раза. На графиках – наиболее типичное близкое к среднему значению (а не максимальное).

CPU-Z Bench

Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше

7-Zip

Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше

WinRAR

Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше

CineBench R15

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

CineBench R20

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

Corona 1.3 Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

Indigo Bench

Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше

Blender

Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше

V-Ray

Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше

Handbrake

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

TrueCrypt

Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше

wPrime

Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше

Geekbench 5

Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше

SPECworkstation

Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше

Kraken 1.1 (Google Chrome)

Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше

JetStream2 (Google Chrome)

Встроенный тест
Очки
Больше – лучше

PCMark 10

Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше

3DMark Time Spy

Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше

World of Tanks enCore RT

Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше

Metro Exodus

Встроенный тест, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

The Division 2

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

F1 2020

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Horizon Zero Dawn

Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше

Assassin’s Creed Odyssey

Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше

Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сделаем это по отдельности для AMD Ryzen 9 5950X и Ryzen 7 5800X. Начнем с первого. Его по производительности в первую очередь интересно сравнить с:

  • Предшественником в виде Ryzen 9 3950X;
  • Следующей моделью в актуальной линейке, которую мы тестировали в прошлый раз – Ryzen 9 5900X;
  • Каким-нибудь Intel. И пусть флагманский Core i9-10900K располагает всего 10 ядрами и доступнее – но больше в настольном сегменте у конкурента просто ничего нет.

Итак, смотрим на таблицу сравнения:

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3950X OC Ryzen 9 5900X Ryzen 9 5900X OC Core i9-10900K Core i9-10900K OC
CPU-Z Single Thread 24% 24% 0% 0% 13% 11%
CPU-Z Multi Thread 12% 16% 27% 32% 66% 72%
7-Zip Compressing 5% 0% 5% 7% 49% 48%
7-Zip Decompressing 24% 22% 34% 34% 111% 108%
WinRAR 70% 72% 1% 1% 61% 52%
Cinebench R15 Single Core 25% 25% 0% 0% 20% 16%
Cinebench R15 Multi Core 10% 15% 22% 31% 72% 82%
Cinebench R20 Single Core 22% 21% 1% 0% 20% 17%
Cinebench R20 Multi Core 11% 18% 22% 30% 63% 74%
Corona 1.3 Benchmark 22% 23% 29% 30% 71% 64%
Indigo Bench Bedroom 7% 12% 26% 33% 79% 70%
Indigo Bench Supercar 4% 11% 25% 33% 61% 52%
Blender (bmw27) 4% 11% 24% 32% 64% 57%
V-Ray 19% 23% 26% 31% 74% 75%
HandBrake 15% 20% 23% 27% 76% 68%
HEVC Decode Benchmark -16% -16% -4% -5% -11% -9%
TrueCrypt (AES-Twofish) 3% 0% 32% 36% 57% 55%
wPrime 1024M 1% 5% 43% 49% 62% 62%
GeekBench Single Core 22% 22% 0% 0% 15% 11%
GeekBench Multi Core 9% 12% 14% 18% 43% 44%
SPECworkstation General 27% 26% 8% 5% 15% 5%
SPECworkstation Financial 4% 11% 23% 30% 91% 103%
Kraken 1.1 21% 22% 1% 1% 25% 20%
JetStream2 24% 26% 0% 2% 10% 7%
PCMark10 8% 10% 0% 2% 5% 3%
3DMark Time Spy CPU score 1% 3% 0% 3% -2% -2%
World of Tanks enCore RT 4% 4% 0% 0% -3% -3%
Metro Exodus Benchmark 34% 34% -3% -3% -3% -3%
Shadow of the Tomb Raider 29% 29% 5% 2% 5% 0%
The Division 2 25% 25% 0% 0% 0% -1%
F1 2020 29% 30% 2% 2% 2% -2%
Horizon Zero Dawn 10% 10% -1% -1% -1% -1%
Assassing Creed Odyssey 6% 5% -2% -1% 0% -1%

Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X в каждой ячейке приводится для соответствующего режима работы: если сравнивается производительность со штатным режимом другого процессора, то и показатели Ryzen 9 5950X за основу берутся в штатном режиме. Если в разгоне, то оба CPU сравниваются в разгоне.

Как видно, в подавляющем большинстве тестов новинка AMD демонстрирует существенное преимущество над… всеми процессорами без исключения. Посмотрим на средние разрывы отдельно в неигровых и игровых приложениях:

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 9 5950X Ryzen 9 3950X Ryzen 9 3950X OC Ryzen 9 5900X Ryzen 9 5900X OC Core i9-10900K Core i9-10900K OC
Среднее неигровые 15% 17% 15% 18% 48% 47%
Среднее игровые 17% 18% 0% 0% 0% -2%

15–17% преимущества над предшественником – это снова практически обещанный производителем прирост и отличный результат. Причем особенно радует, что он стабилен для всех типов приложений.

Относительно Ryzen 9 5900X все уже не столь однозначно. Среднее преимущество в 15–18% в неигровых применениях выглядело бы достойно, не будь цена CPU выше почти наполовину. А в играх дополнительные 4 ядра к уже имеющимся 12 и вовсе не дают никакого преимущества. Соответственно, нет выигрыша в играх и над Core i9-10900K, тот после разгона умудряется даже минимально опережать флагмана AMD. Хотя, конечно, в неигровых приложениях в полновесные полтора раза медленнее. Тут отрыв чудовищен.

Переходим к Ryzen 7 5800X и проделаем все то же для него. Сначала – таблица. Сюда добавим сразу четверых конкурентов:

  • Предшественника в виде Ryzen 7 3800XT;
  • Следующую более старшую модель прошлого поколения – Ryzen 9 3900XT;
  • Intel Core i7-10700K как чуть более дешевый процессор, но обладающий таким же количеством ядер;
  • Intel Core i9-10900K как чуть более дорогой процессор конкурента.

Смотрим на отрывы:

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 7 5800X Ryzen 7 3800XT AM Ryzen 9 3900XT Ryzen 9 3900XT OC Core i7-10700K Core i7-10700K OC Core i9-10900K Core i9-10900K OC
CPU-Z Single Thread 22% 22% 25% 12% 7% 9% 7%
CPU-Z Multi Thread 13% -21% -25% 14% 7% -12% -13%
7-Zip Compressing 16% -8% -8% 27% 20% 9% 5%
7-Zip Decompressing 18% -18% -20% 36% 29% 7% 5%
WinRAR 95% 51% 50% 86% 79% 41% 33%
Cinebench R15 Single Core 21% 22% 32% 21% 16% 18% 13%
Cinebench R15 Multi Core 14% -18% -23% 27% 20% -1% -4%
Cinebench R20 Single Core 16% 17% 24% 19% 14% 16% 13%
Cinebench R20 Multi Core 16% -17% -22% 21% 15% -6% -8%
Corona 1.3 Benchmark 19% -15% -19% 14% 8% -8% -14%
Indigo Bench Bedroom 9% -23% -27% 20% 13% 0% -10%
Indigo Bench Supercar 9% -23% -25% 8% 1% -9% -19%
Blender (bmw27) 10% -23% -28% 10% 2% -7% -19%
V-Ray 20% -14% -17% 21% 16% -2% -7%
HandBrake 18% -13% -14% 23% 15% 5% -6%
HEVC Decode Benchmark -14% -10% -9% -10% -4% -2% 2%
TrueCrypt (AES-Twofish) 0% -28% -31% 6% 0% -14% -18%
wPrime 1024M 3% -27% -29% 11% 4% -12% -16%
GeekBench Single Core 19% 20% 29% 17% 13% 14% 10%
GeekBench Multi Core 10% -17% -19% 14% 8% -6% -10%
SPECworkstation General 28% 25% 21% 15% 11% 6% -4%
SPECworkstation Financial 13% -20% -24% 43% 36% 12% 9%
Kraken 1.1 19% 22% 27% 31% 22% 27% 21%
JetStream2 23% 26% 29% 16% 10% 13% 8%
PCMark10 10% 13% 10% 10% 6% 5% 2%
3DMark Time Spy CPU score 12% -6% -8% 1% -3% -16% -19%
World of Tanks enCore RT 3% 3% 3% -3% -3% -3% -3%
Metro Exodus Benchmark 20% 35% 35% 2% -1% 0% -2%
Shadow of the Tomb Raider 23% 22% 21% 2% -4% -3% -8%
The Division 2 16% 13% 13% 7% 0% -1% -2%
F1 2020 31% 29% 31% 12% 4% 4% -2%
Horizon Zero Dawn 11% 10% 8% -1% -2% -3% -3%
Assassing Creed Odyssey 1% 0% 0% -3% -4% -3% -5%

Тут уже сопоставлять «подобное с подобным» не вышло, поскольку Ryzen 7 5800X тестировался в единственном режиме. В нем он и сравнивается с каждым из конкурентов в каждом режиме, в котором испытывался тот.

Все выглядит достаточно интересно. Разумеется, мы снова видим в 15–17-процентное преимущество над предыдущей моделью – Ryzen 7 3800XT. Но в случае с остальными участниками тестирования все не столь однозначно.

Тест \ Преимущество или отставание AMD Ryzen 7 5800X Ryzen 7 3800XT AM Ryzen 9 3900XT Ryzen 9 3900XT OC Core i7-10700K Core i7-10700K OC Core i9-10900K Core i9-10900K OC
Среднее неигровые 17% -3% -4% 21% 15% 4% -1%
Среднее игровые 15% 13% 13% 2% -2% -3% -5%

Так, Ryzen 7 5800X существенно быстрее топового 12-ядерника прошлого поколения Ryzen 9 3900XT в играх. Но немного не дотягивает до его производительности в остальных задачах.

С Core i7-10700K все наоборот: существенное преимущество в неигровых задачах и примерный паритет в 3D (минимальное преимущество над штатным режимом соперника и такое же отставание – после его разгона). А Core i9-10900K догоняет новинку AMD в неигровых задачах, а в играх и вовсе вырывается вперед на стабильные 3–5%. Здесь нет однозначно лучшего и худшего варианта: под каждые определенные задачи выбор будет разный.

Заключение

Обзор второй пары новейших процессоров AMD Ryzen 5000-й серии вышел почти таким же, как и первый. Да и выводы будут аналогичны. Это отличные процессоры, в подавляющем большинстве задач – абсолютно лучшие по производительности. А кроме этого – обладающие недостижимым уровнем энергоэффективности в современном настольном сегменте.

Ryzen 9 5950X – бескомпромиссный флагман. Тут высочайшая и недостижимая для конкурентов производительность в профессиональных задачах сочетается с отличной скоростью в играх. Однако если вам нужна только последняя, то тратиться на дорогущий 16-ядерный процессор смысла нет никакого: что более младшие модели Ryzen 5000-й серии, что актуальные модели конкурента начиная с определенного уровня обеспечивают аналогичную игровую производительность.

Ну а Ryzen 7 5800XT – достойное промежуточное решение. Его 8 ядер (16 потоков) хватит для подавляющего большинства современных задач, и очень серьезный конкурент в виде Core i7-10700K не может вырваться вперед по игровой производительности и заметно уступает новинке AMD в неигровых применениях. Однако рекомендованная цена в $449 вызывает вопросы: все-таки процессор Intel оценивается заметно дешевле. Будь два младших процессора AMD Ryzen 5 и Ryzen 7 на 50 долларов каждый дешевле, они точно стали бы бестселлерами в средне-высоком сегменте.

Евгений Яковлев


Выражаем благодарность:

Компании AMD и магазину Регард за предоставленные на тестирование компоненты.

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