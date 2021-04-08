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Вступление

Неделю назад мы познакомились с первыми представителями нового 11-го поколения процессоров Intel Core. Модели i9-11900K и i5-11600K оставили по итогам тестирования разные впечатления.

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Флагманский CPU – слишком горяч, совсем недешев, но при этом далеко не всегда превосходит по производительности своего предшественника с десятью ядрами. А вот середнячок i5-11600K однозначно обходит аналогичную модель прошлого поколения, совсем немного отстает в тестах от AMD Ryzen 5 5600X, но при этом должен быть доступнее.

Между упомянутыми в обширном модельном ряду Core 11-го поколения есть еще один индекс. Процессоры Core i7-11700 во всех своих разновидностях по физическим характеристикам ближе к i9-11900: ядер столько же, как и кэша всех уровней, лишь частоты чуть ниже, да не поддерживается максимальный автоматический разгон (тоже мне проблема!)

При этом рекомендованная цена даже полноценного Intel Core i7-11700K – и разблокированного, и с наличествующим видеоядром – на добрых $140 долларов ниже, чем у Core i9-11900K. А наиболее интересный для энтузиастов i7-11700KF – должен быть еще на 25 долларов дешевле.

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Это потенциально отличный процессор для тех, кому нужен максимум производительных ядер Intel Core последнего поколения. Но у кого при этом нет желания переплачивать за максимальные частоты (и потом еще постоянно за электричество).

Intel Core i7-11700K

К нам на тестирование Intel Core i7-11700K попал в «боксовом» варианте.

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В запечатанной небольшой коробке, которую впору назвать скорее бумажной, чем картонной, можно обнаружить лишь сам CPU в пластиковом блистере, да брошюрку краткого руководства пользователя. Хотя нет, ведь на ней же прячется самое ценное – наклейка на корпус!

Вот, собственно, и все. Останавливаться на технологиях и характеристиках в этот раз подробно не будем – мы достаточно разобрали их в прошлый раз. Так что будем переходить сразу к практическим испытаниям.

Тестовая конфигурация

Intel Core i7-11700K выглядит уникальным предложением: как Core i9-11900K, только дешевле! Однако мы не стали упрощать герою обзора жизнь и нашли ему достойного соперника. Конкурентом «бюджетного Core i9-11900K» станет «бюджетный же Core i9-10900K». Тем более что его в наших тестах еще не было. Конечно, это Intel Core i9-10850K. Те же десять ядер, что у старшей модели, чуть менее высокие частоты и на добрых 20% более низкая цена. Все, как у Core i7-11700K в сравнении с i9-11900K.

Кто-то думал, что новинке Intel будет легко: главное не сильно отстать от текущего флагмана, хоть сколько-то заметно опередить прошлогодний Core i7-10700K, и вот заслуженная рекомендация к покупке в конце? Как бы не так! Свое право на место под солнцем еще нужно заслужить.

А кроме упомянутых конкурентов, в тестировании участвовали еще несколько моделей CPU. Итого список протестированных моделей был следующим:

Intel Core i7-11700K;

Intel Core i9-11900K;



Intel Core i9-10850K;

Intel Core i7-10700K;



AMD Ryzen 7 5800X.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;

Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;

Блок питания: Seasonic PRIME Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

Разгон и энергопотребление

Включаем систему и запускаем диагностические утилиты:

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Базовая частота 3600 МГц, турбо до 4.9 ГГц – все, как обещано. Что же происходит под нагрузкой?

Попытавшись вначале уцепиться за 4.7 ГГц, в итоге процессор стабилизируется на 4.3 ГГц по всем ядрам. И это именно то, что мы видели в случае с Intel Core i9-11900K. А если нет разницы, зачем платить больше?

На самом деле разница все-таки есть. У i9-11900 турбо – до 5.2 ГГц, а тут «всего» 4.9 ГГц. Впрочем, процессор разблокированный, поэтому это легко исправить. Выставляем коэффициенты по схеме 52-50-48-48-47-47-47-47:

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На всякий случай фиксируем напряжение в районе штатного, чтобы «автомат» не «задрал» вольтаж настолько, что процессор начнет «троттлить», и частоты будут только ниже:

И получаем действительно «почти Core i9-11900K» в его самом быстром режиме. В результате Intel Core i7-11700K тестировался в двух режимах: штатном (его впору называть автоматическим) с частотами 4.3/4.9 (базовая/турбо) и в разгоне (уточнение «OC 4.7/5.2 GHz» на графиках).

Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах. Вот ссылки на их соответствующие разделы: i9-10900K и i7-10700K. Каждый из этих CPU тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50.

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Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X тестировались лишь в одном режиме, поскольку по умолчанию разогнались так, что ручной разгон в рамках той же системы охлаждения не приводил к заметному повышению производительности. Об этом я также подробно рассказывал в соответствующих обзорах, вот ссылки: Core i9-11900K, Ryzen 7 5800X.

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше



Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт. В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны.

Что ж, в более щадящем «автоматическом» режиме Intel Core i7-11700K немного более экономичен, чем старшая модель. Но разгон до аналогичных частот ожидаемо поднимает энергопотребление CPU до уровня i9-11900K. Я знаю, что у некоторых тестировщиков процессоры Core 11-го поколения демонстрируют большее энергопотребление. И вполне понятно, почему так происходит: если предоставить им более эффективную систему охлаждения, то они непременно этим воспользуются, чтобы еще немного поднять частоты. А заодно и энергопотребление. Но в рамках используемой в моем стенде (тоже не самой плохой СВО) потребление вот такое.

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Производительность

Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.

Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, преднамеренно!) Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам одинаковое.

На этом с занудством все, переходим к результатам. Прежде, как обычно, графики в каждом отдельном тесте. Затем – таблицы с относительными показателями. И лишь по их итогам выводы.

CPU-Z Bench



Встроенный тест

Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше



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7-Zip



Встроенный тест

Compressing | Decompressing, Кбайт/c

Больше – лучше



WinRAR



Встроенный тест

Кбайт/c

Больше – лучше



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CineBench R15



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



CineBench R20



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



Corona 1.3 Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



Indigo Bench



Встроенный тест

Bedroom | Supercar, баллы

Больше – лучше



Blender



Встроенный тест

bmw27, секунды

Меньше – лучше



V-Ray



Встроенный тест

kSamples

Больше – лучше



Handbrake



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



TrueCrypt



Встроенный тест

AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше



wPrime



Встроенный тест

1024M, секунды

Меньше – лучше



Geekbench 5



Встроенный тест

Single-core | Multi-core, очки

Больше – лучше



SPECworkstation



Встроенный тест

General | Financial, очки

Больше – лучше



Kraken 1.1 (Google Chrome)



Встроенный тест

Время, мс

Меньше – лучше



JetStream2 (Google Chrome)



Встроенный тест

Очки

Больше – лучше



PCMark 10



Встроенный тест

Баллы

Больше – лучше



3DMark Time Spy



Встроенный тест

CPU Score, очки

Больше – лучше



World of Tanks enCore RT



Встроенный тест

Ultra, RT Ultra, очки

Больше – лучше



Metro Exodus



Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше



Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше



The Division 2



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше



F1 2020



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше



Horizon Zero Dawn



Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS

Больше – лучше



Assassin’s Creed Odyssey



Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS

Больше – лучше



Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Intel Core i7-11700K по производительности в первую очередь интересно сравнить с:

Предшественником в виде Intel Core i7-10700K;

Более старшей моделью прошлого поколения – Intel Core i9-10850K;

И старшей актуальной – Intel Core i9-11900K;

А за AMD будет отдуваться единственный 8-ядерник последнего поколения Ryzen 7 5800X.

В таблице во всех случаях «подобное сравнивается с подобным». Иными словами, если сравнение идет с неразогнанным вариантом соперника, то и Intel Core i7-11700K берется без разгона. И наоборот. Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X считаются по умолчанию разогнанными, поэтому с ними сравнивается i7-11700K после оверклокинга.

Итак, смотрим на таблицу сравнения:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i7-11700K Intel Core i7-10700K Intel Core i7-10700K OC 5.0/5.3 ГГц Intel Core i9-10850K Intel Core i9-10850K OC 4.8/5.2 Intel Core i9-11900K AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц CPU-Z Single Thread 12% 10% 0% 1% -5% 2% CPU-Z Multi Thread 11% 7% -22% -18% -6% 0% 7-Zip Compressing 0% -3% -9% -10% -2% -19% 7-Zip Decompressing 7% 2% -21% -18% -6% -20% WinRAR -12% -15% -21% -25% 0% -52% Cinebench R15 Single Core 12% 12% -1% -1% -2% -3% Cinebench R15 Multi Core 14% 14% -21% -19% -2% -5% Cinebench R20 Single Core 17% 17% 1% 1% -1% 2% Cinebench R20 Multi Core 15% 14% -19% -18% -1% -1% Corona 1.3 Benchmark 4% 2% -20% -19% -1% -6% Indigo Bench Bedroom 8% 5% -14% -19% -3% -6% Indigo Bench Supercar 7% 5% -13% -12% -1% 4% Blender (bmw27) 13% 7% -11% -13% -1% 5% V-Ray 13% 12% -16% -17% -1% -3% HandBrake 12% 9% -10% -11% -1% -6% HEVC Decode Benchmark -8% -6% 5% 4% 1% -1% TrueCrypt (AES-Twofish) 6% 0% -19% -14% 0% 0% wPrime 1024M 6% 4% -18% -18% -2% 0% GeekBench Single Core 24% 22% -1% -2% -1% 8% GeekBench Multi Core 6% 4% -15% -14% -1% -4% SPECworkstation General 8% 7% -5% -5% -2% -4% SPECworkstation Financial 10% 16% -20% -19% -4% -15% Kraken 1.1 22% 17% -1% 1% -2% -4% JetStream2 11% 11% -2% 0% -2% 1% PCMark10 5% 3% 3% -1% -1% -3% 3DMark Time Spy CPU score -1% -2% -7% -13% -1% 2% World of Tanks enCore RT 0% -1% 0% 0% 0% 3% Metro Exodus Benchmark 2% 0% 0% 0% 0% 1% Shadow of the Tomb Raider 1% -5% 3% 0% 0% -1% The Division 2 2% -5% -3% -1% 0% -4% F1 2020 7% -1% -3% -2% 0% -4% Horizon Zero Dawn 1% 1% 4% -1% 0% 2% Assassins Creed Odyssey 0% 0% 1% -1% 0% 4%

Преимущество над предшественником – Intel Core i7-10700K – во многих случаях достигает двухзначного в процентах. А с Intel Core i9-11900K наш герой, как и ожидалось, идет почти вровень.

Чтобы лучше представить себе общую картину, посмотрим на средние отрывы по группам приложений. Отдельно неигровых и игровых:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i7-11700K Intel Core i7-10700K Intel Core i7-10700K OC 5.0/5.3 ГГц Intel Core i9-10850K Intel Core i9-10850K OC 4.8/5.2 Intel Core i9-11900K AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц Среднее неигровые 9% 7% -11% -11% -2% -5% Среднее игровые 1% -1% -1% -2% 0% 0%

Тут все встает на свои места. Про игровые тесты даже бессмысленно что бы то ни было говорить: максимальная разница в производительности в два процента – это просто ни о чем. Все процессоры демонстрируют, по сути, идентичную игровую производительность.

А вот в неигровых тестах все интереснее. Девятипроцентное преимущество новинки над аналогичной моделью прошлого поколения выглядит очень достойным. Хотя оно и чуть снижается после разгона. До показателей Intel Core i9-11900K дотянуться не удалось лишь совсем чуть-чуть. Тут тот случай, когда можно смело говорить, что перед нами почти полный аналог, только на четверть дешевле.

Ложкой дегтя (а точнее, двумя) выглядит лишь сравнение с Intel Core i9-10850K и AMD Ryzen 7 5800X. Обоим этим процессорам герой теста уступает. Впрочем, тут все было ожидаемо. И вопрос выбора решит цена. Так или иначе, ситуация с соотношением производительности и цены у Intel Core i7-11700K все равно лучше, чем у i9-11900K.

Заключение

Собственно, все выводы уже сделаны выше. С одной стороны, замена для Core i7-10700K вышла более чем достойной. Да и для рачительных энтузиастов новый i7-11700K представляет отличную возможность искренне полагать, что у них практически i9, только дешевле. С другой – в прошлом поколении был «настоящий i9, только дешевле». Который во многих случаях все еще остается быстрее, а в данный момент пока даже стО́ит дешевле новинки. И еще чуть более доступен AMD Ryzen 7 5800X, который в неигровых применениях также немного быстрее.

В целом мы живем в уникальное время, когда практически любой современный CPU, начиная со среднего уровня, обладает более чем достаточной производительностью в подавляющем большинстве задач. Поэтому выбирать можно хоть Core i9-11900K или i9-10900K, хоть Core i7-11700K или i7-10700K, хоть Core i5-10600K или i5-10400… Или «заблокированный» последний – все-таки окажется слабоват? Узнаем в самое ближайшее время. Там тоже будут интересные соперники и режимы тестирования – не пропустите.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: