Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Intel Core i7-11700K
- Тестовая конфигурация
- Разгон и энергопотребление
- Производительность
- Заключение
Вступление
Неделю назад мы познакомились с первыми представителями нового 11-го поколения процессоров Intel Core. Модели i9-11900K и i5-11600K оставили по итогам тестирования разные впечатления.
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Флагманский CPU – слишком горяч, совсем недешев, но при этом далеко не всегда превосходит по производительности своего предшественника с десятью ядрами. А вот середнячок i5-11600K однозначно обходит аналогичную модель прошлого поколения, совсем немного отстает в тестах от AMD Ryzen 5 5600X, но при этом должен быть доступнее.
Между упомянутыми в обширном модельном ряду Core 11-го поколения есть еще один индекс. Процессоры Core i7-11700 во всех своих разновидностях по физическим характеристикам ближе к i9-11900: ядер столько же, как и кэша всех уровней, лишь частоты чуть ниже, да не поддерживается максимальный автоматический разгон (тоже мне проблема!)
При этом рекомендованная цена даже полноценного Intel Core i7-11700K – и разблокированного, и с наличествующим видеоядром – на добрых $140 долларов ниже, чем у Core i9-11900K. А наиболее интересный для энтузиастов i7-11700KF – должен быть еще на 25 долларов дешевле.
Это потенциально отличный процессор для тех, кому нужен максимум производительных ядер Intel Core последнего поколения. Но у кого при этом нет желания переплачивать за максимальные частоты (и потом еще постоянно за электричество).
Intel Core i7-11700K
К нам на тестирование Intel Core i7-11700K попал в «боксовом» варианте.
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В запечатанной небольшой коробке, которую впору назвать скорее бумажной, чем картонной, можно обнаружить лишь сам CPU в пластиковом блистере, да брошюрку краткого руководства пользователя. Хотя нет, ведь на ней же прячется самое ценное – наклейка на корпус!
Вот, собственно, и все. Останавливаться на технологиях и характеристиках в этот раз подробно не будем – мы достаточно разобрали их в прошлый раз. Так что будем переходить сразу к практическим испытаниям.
Тестовая конфигурация
Intel Core i7-11700K выглядит уникальным предложением: как Core i9-11900K, только дешевле! Однако мы не стали упрощать герою обзора жизнь и нашли ему достойного соперника. Конкурентом «бюджетного Core i9-11900K» станет «бюджетный же Core i9-10900K». Тем более что его в наших тестах еще не было. Конечно, это Intel Core i9-10850K. Те же десять ядер, что у старшей модели, чуть менее высокие частоты и на добрых 20% более низкая цена. Все, как у Core i7-11700K в сравнении с i9-11900K.
Кто-то думал, что новинке Intel будет легко: главное не сильно отстать от текущего флагмана, хоть сколько-то заметно опередить прошлогодний Core i7-10700K, и вот заслуженная рекомендация к покупке в конце? Как бы не так! Свое право на место под солнцем еще нужно заслужить.
А кроме упомянутых конкурентов, в тестировании участвовали еще несколько моделей CPU. Итого список протестированных моделей был следующим:
- Intel Core i7-11700K;
- Intel Core i9-11900K;
- Intel Core i9-10850K;
- Intel Core i7-10700K;
- AMD Ryzen 7 5800X.
Все процессоры тестировались на открытом стенде:
- Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
- Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
- AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).
Остальная конфигурация при этом была идентична:
- Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
- Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
- Блок питания: Seasonic PRIME Platinum 1300 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).
Разгон и энергопотребление
Включаем систему и запускаем диагностические утилиты:
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Базовая частота 3600 МГц, турбо до 4.9 ГГц – все, как обещано. Что же происходит под нагрузкой?
Попытавшись вначале уцепиться за 4.7 ГГц, в итоге процессор стабилизируется на 4.3 ГГц по всем ядрам. И это именно то, что мы видели в случае с Intel Core i9-11900K. А если нет разницы, зачем платить больше?
На самом деле разница все-таки есть. У i9-11900 турбо – до 5.2 ГГц, а тут «всего» 4.9 ГГц. Впрочем, процессор разблокированный, поэтому это легко исправить. Выставляем коэффициенты по схеме 52-50-48-48-47-47-47-47:
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На всякий случай фиксируем напряжение в районе штатного, чтобы «автомат» не «задрал» вольтаж настолько, что процессор начнет «троттлить», и частоты будут только ниже:
И получаем действительно «почти Core i9-11900K» в его самом быстром режиме. В результате Intel Core i7-11700K тестировался в двух режимах: штатном (его впору называть автоматическим) с частотами 4.3/4.9 (базовая/турбо) и в разгоне (уточнение «OC 4.7/5.2 GHz» на графиках).
Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах. Вот ссылки на их соответствующие разделы: i9-10900K и i7-10700K. Каждый из этих CPU тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50.
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Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X тестировались лишь в одном режиме, поскольку по умолчанию разогнались так, что ручной разгон в рамках той же системы охлаждения не приводил к заметному повышению производительности. Об этом я также подробно рассказывал в соответствующих обзорах, вот ссылки: Core i9-11900K, Ryzen 7 5800X.
После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.
Prime95, Small FFT
Меньше – лучше
Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт. В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны.
Что ж, в более щадящем «автоматическом» режиме Intel Core i7-11700K немного более экономичен, чем старшая модель. Но разгон до аналогичных частот ожидаемо поднимает энергопотребление CPU до уровня i9-11900K. Я знаю, что у некоторых тестировщиков процессоры Core 11-го поколения демонстрируют большее энергопотребление. И вполне понятно, почему так происходит: если предоставить им более эффективную систему охлаждения, то они непременно этим воспользуются, чтобы еще немного поднять частоты. А заодно и энергопотребление. Но в рамках используемой в моем стенде (тоже не самой плохой СВО) потребление вот такое.
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Производительность
Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. То есть цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.
Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, преднамеренно!) Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам одинаковое.
На этом с занудством все, переходим к результатам. Прежде, как обычно, графики в каждом отдельном тесте. Затем – таблицы с относительными показателями. И лишь по их итогам выводы.
Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше
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Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше
Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше
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Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше
Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше
Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше
Встроенный тест
Очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше
Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше
Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше
Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше
Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Intel Core i7-11700K по производительности в первую очередь интересно сравнить с:
- Предшественником в виде Intel Core i7-10700K;
- Более старшей моделью прошлого поколения – Intel Core i9-10850K;
- И старшей актуальной – Intel Core i9-11900K;
- А за AMD будет отдуваться единственный 8-ядерник последнего поколения Ryzen 7 5800X.
В таблице во всех случаях «подобное сравнивается с подобным». Иными словами, если сравнение идет с неразогнанным вариантом соперника, то и Intel Core i7-11700K берется без разгона. И наоборот. Ну а Intel Core i9-11900K и AMD Ryzen 7 5800X считаются по умолчанию разогнанными, поэтому с ними сравнивается i7-11700K после оверклокинга.
Итак, смотрим на таблицу сравнения:
|Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i7-11700K
|Intel Core i7-10700K
|Intel Core i7-10700K OC 5.0/5.3 ГГц
|Intel Core i9-10850K
|Intel Core i9-10850K OC 4.8/5.2
|Intel Core i9-11900K
|AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц
|CPU-Z Single Thread
|12%
|10%
|0%
|1%
|-5%
|2%
|CPU-Z Multi Thread
|11%
|7%
|-22%
|-18%
|-6%
|0%
|7-Zip Compressing
|0%
|-3%
|-9%
|-10%
|-2%
|-19%
|7-Zip Decompressing
|7%
|2%
|-21%
|-18%
|-6%
|-20%
|WinRAR
|-12%
|-15%
|-21%
|-25%
|0%
|-52%
|Cinebench R15 Single Core
|12%
|12%
|-1%
|-1%
|-2%
|-3%
|Cinebench R15 Multi Core
|14%
|14%
|-21%
|-19%
|-2%
|-5%
|Cinebench R20 Single Core
|17%
|17%
|1%
|1%
|-1%
|2%
|Cinebench R20 Multi Core
|15%
|14%
|-19%
|-18%
|-1%
|-1%
|Corona 1.3 Benchmark
|4%
|2%
|-20%
|-19%
|-1%
|-6%
|Indigo Bench Bedroom
|8%
|5%
|-14%
|-19%
|-3%
|-6%
|Indigo Bench Supercar
|7%
|5%
|-13%
|-12%
|-1%
|4%
|Blender (bmw27)
|13%
|7%
|-11%
|-13%
|-1%
|5%
|V-Ray
|13%
|12%
|-16%
|-17%
|-1%
|-3%
|HandBrake
|12%
|9%
|-10%
|-11%
|-1%
|-6%
|HEVC Decode Benchmark
|-8%
|-6%
|5%
|4%
|1%
|-1%
|TrueCrypt (AES-Twofish)
|6%
|0%
|-19%
|-14%
|0%
|0%
|wPrime 1024M
|6%
|4%
|-18%
|-18%
|-2%
|0%
|GeekBench Single Core
|24%
|22%
|-1%
|-2%
|-1%
|8%
|GeekBench Multi Core
|6%
|4%
|-15%
|-14%
|-1%
|-4%
|SPECworkstation General
|8%
|7%
|-5%
|-5%
|-2%
|-4%
|SPECworkstation Financial
|10%
|16%
|-20%
|-19%
|-4%
|-15%
|Kraken 1.1
|22%
|17%
|-1%
|1%
|-2%
|-4%
|JetStream2
|11%
|11%
|-2%
|0%
|-2%
|1%
|PCMark10
|5%
|3%
|3%
|-1%
|-1%
|-3%
|3DMark Time Spy CPU score
|-1%
|-2%
|-7%
|-13%
|-1%
|2%
|World of Tanks enCore RT
|0%
|-1%
|0%
|0%
|0%
|3%
|Metro Exodus Benchmark
|2%
|0%
|0%
|0%
|0%
|1%
|Shadow of the Tomb Raider
|1%
|-5%
|3%
|0%
|0%
|-1%
|The Division 2
|2%
|-5%
|-3%
|-1%
|0%
|-4%
|F1 2020
|7%
|-1%
|-3%
|-2%
|0%
|-4%
|Horizon Zero Dawn
|1%
|1%
|4%
|-1%
|0%
|2%
|Assassins Creed Odyssey
|0%
|0%
|1%
|-1%
|0%
|4%
Преимущество над предшественником – Intel Core i7-10700K – во многих случаях достигает двухзначного в процентах. А с Intel Core i9-11900K наш герой, как и ожидалось, идет почти вровень.
Чтобы лучше представить себе общую картину, посмотрим на средние отрывы по группам приложений. Отдельно неигровых и игровых:
|Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i7-11700K
|Intel Core i7-10700K
|Intel Core i7-10700K OC 5.0/5.3 ГГц
|Intel Core i9-10850K
|Intel Core i9-10850K OC 4.8/5.2
|Intel Core i9-11900K
|AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц
|Среднее неигровые
|9%
|7%
|-11%
|-11%
|-2%
|-5%
|Среднее игровые
|1%
|-1%
|-1%
|-2%
|0%
|0%
Тут все встает на свои места. Про игровые тесты даже бессмысленно что бы то ни было говорить: максимальная разница в производительности в два процента – это просто ни о чем. Все процессоры демонстрируют, по сути, идентичную игровую производительность.
А вот в неигровых тестах все интереснее. Девятипроцентное преимущество новинки над аналогичной моделью прошлого поколения выглядит очень достойным. Хотя оно и чуть снижается после разгона. До показателей Intel Core i9-11900K дотянуться не удалось лишь совсем чуть-чуть. Тут тот случай, когда можно смело говорить, что перед нами почти полный аналог, только на четверть дешевле.
Ложкой дегтя (а точнее, двумя) выглядит лишь сравнение с Intel Core i9-10850K и AMD Ryzen 7 5800X. Обоим этим процессорам герой теста уступает. Впрочем, тут все было ожидаемо. И вопрос выбора решит цена. Так или иначе, ситуация с соотношением производительности и цены у Intel Core i7-11700K все равно лучше, чем у i9-11900K.
Заключение
Собственно, все выводы уже сделаны выше. С одной стороны, замена для Core i7-10700K вышла более чем достойной. Да и для рачительных энтузиастов новый i7-11700K представляет отличную возможность искренне полагать, что у них практически i9, только дешевле. С другой – в прошлом поколении был «настоящий i9, только дешевле». Который во многих случаях все еще остается быстрее, а в данный момент пока даже стО́ит дешевле новинки. И еще чуть более доступен AMD Ryzen 7 5800X, который в неигровых применениях также немного быстрее.
В целом мы живем в уникальное время, когда практически любой современный CPU, начиная со среднего уровня, обладает более чем достаточной производительностью в подавляющем большинстве задач. Поэтому выбирать можно хоть Core i9-11900K или i9-10900K, хоть Core i7-11700K или i7-10700K, хоть Core i5-10600K или i5-10400… Или «заблокированный» последний – все-таки окажется слабоват? Узнаем в самое ближайшее время. Там тоже будут интересные соперники и режимы тестирования – не пропустите.
Выражаем благодарность:
- Компаниям AMD и Intel за предоставленные на тестирование процессоры.
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