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Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K

Встречаем 11-е поколение Intel Core и тестируем в сравнении с предшественниками, а также актуальными конкурентами AMD Ryzen 5xxx.
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Оглавление

Вступление

Пожалуй, давно ситуация на рынке процессоров не развивалась так динамично, а сюжет не был настолько непредсказуемо закручен. Еще несколько лет назад инженеры Intel спокойно почивали на лаврах, буднично выпуская раз в год-полтора легкие обновления своих платформ и снисходительно поглядывая на попытки конкурента удержаться на рынке.

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И даже после выхода первых AMD Ryzen казалось, что это была ложная тревога, и положению лидера «синих» ничего не угрожает. Но сначала второе поколение сократило отрыв в большинстве областей, а затем третье во многих применениях и вовсе вывело «красных» вперед.

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Неоспоримым оставалось лишь преимущество настольных CPU Intel Core в игровом сегменте. Но вышедшее в конце прошлой осени новое поколение AMD всерьез поколебало их позиции и тут. Представители Ryzen пятитысячной серии, укрепив лидерство в профессиональных задачах, смогли вступить в борьбу и за звание лучших процессоров для геймеров.

И хотя Intel Core 10-го поколения, пусть и с большим трудом, но этот свой статус отстоять удалось, производитель явно ускорил работы над следующим поколением CPU. Одиннадцатое поколение использует обновленную архитектуру, призванную улучшить удельную производительность на ядро и на Ватт. Насколько чипмейкеру это удалось, и как это скажется на расстановке сил – сегодня и узнаем, протестировав две модели процессоров из новой линейки.

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Модельный ряд и позиционирование

Если у AMD в пятом поколении Ryzen до сих пор пребывают четыре модели CPU (по крайней мере, из предназначенных для розничного рынка), то Intel, как обычно, выкатывает всю линейку, начиная с полноценного флагмана и заканчивая младшими моделями – всего 19 наименований.

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А вместе с одиннадцатью «освеженными» моделями предыдущего 10-го поколения перед нами и вовсе 30 новых продуктов.

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Всех, конечно, в первую очередь интересует 11-е поколение. Как и ожидалось, полноценных разных моделей здесь четыре: с индексами 11900, 11700, 11600 и 11400. Остальные разновидности отличаются лишь отсутствием видеоядра (литера F в названии), разблокированным множителем (K) или малым тепловым пакетом (T). Отдельно приятно, что теперь на рынке должен появиться даже Intel Core i9-11900T – на улице поклонников компактных и/или тихих, но при этом производительных систем будет маленький праздник.

А вот разочарованием для многих станет то, что старшие 11900-е модели лишились пары ядер, вернувшись к формуле 8 ядер / 16 потоков из девятого поколения. Причем у процессоров с индексом 11700 и все остальные физические характеристики такие же, включая объемы кэша всех уровней. Здесь, как и в случае с 600-ми и 400-ми CPU (у всех из которых 6 ядер / 12 потоков), различия заключаются в основном в штатных частотах.

Да, 11600, в отличие от 11400 бывает с разблокированным множителем. А 11900-е процессоры, в отличие от 11700-х, поддерживают новую технологию автоматического разгона Intel Thermal Velocity Boost. За исключением модели Intel Core i9-11900T, которая от Core i7-11700T отличается лишь чуть более высокими частотами (стоит ли конкретно это переплаты почти на треть – 439 долларов против 327 – не так очевидно).

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Да, новая архитектура позволила заметно поднять удельную производительность – чипмейкер говорит о приросте до 19%. Однако для Core i9-11900 и в тяжелой многопоточной нагрузке это не компенсирует на четверть большее количество ядер 10900-х моделей прошлого поколения.

По-видимому, производитель смирился, что с продуктами конкурента, давно производящимися по вдвое более тонкому техпроцессу (тут все те же пресловутые 14 нм), а потому имеющими возможность включать в обычные десктопные решения до 16 ядер, в хорошо параллелящихся профессиональных задачах все равно не тягаться. И, будучи всерьез обеспокоенным приростом удельной производительности AMD Ryzen последнего поколения, сделал упор как раз на нее.

В результате архитектурных оптимизаций добиться цели удалось, но и без того прожорливые процессоры стали еще горячее, и 10 ядер на высоких частотах уместить в разумный тепловой пакет не получилось. Удалось ли снова нарастить сократившееся было до минимума преимущество в играх – сегодня также обязательно узнаем.

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Но были и чисто технологические моменты, которые нужно было подтянуть. В первую очередь, это поддержка PCIe 4.0. На рынке уже достаточно моделей накопителей с соответствующим интерфейсом, а основная платформа Intel им не обладала.

Теперь этот недостаток устранен, и по идее, даже на многих платах с чипсетами 400-й серии при установке процессора Core 11-го поколения появится поддержка PCIe 4.0. Про всякие мелочи вроде USB 3.2 и Wi-Fi 6E уже и говорить не приходится. Кроме того, заявлено полуторакратное увеличение производительности встроенного видеоядра Intel UHD Graphics 750. Что для кого-то тоже станет нелишним и позволит в нынешней ситуации переждать продолжающийся дефицит видеокарт.

Мы будем знакомиться с новинками на примере двух моделей: Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K.

Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K

В розницу данные процессоры, как водится, поступят в двух вариантах поставки: OEM (без ничего) и BOX (без ничего, зато в коробке). Да, коробки всех разблокированных моделей не включают системы охлаждения, а просто гарантируют неприкосновенность конкретно вашего экземпляра.

У Core i5 и i7 коробки обычные прямоугольные, у флагмана i9-11900K, как повелось в последних поколениях – нестандартная фигурная.

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Но пресс-кит для тестировщиков оформляется отдельно, в моем случае это была более крупная коробка со съемным верхом:

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Внутри нее обнаружилась целая «инсталляция» из двух процессоров в отдельных маленьких коробочках и небольшого стеклянного кубика с логотипом производителя.

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В Intel провели работу над ошибками, и в этот раз коробочки с процессорами в своих гнездах сидят на клейкой липучке, поэтому не выпали и не болтались по коробке, как в пресс-ките прошлого поколения.

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Вот они, главные герои нашего тестирования:

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Тут ничего необычного, уже знакомый нам процессорный разъем LGA 1200. Правда, материнская плата для полноценного теста все равно потребуется новая.

Тестовая конфигурация

Тестировавшиеся процессоры:

  • Intel Core i9-11900K;
  • Intel Core i5-11600K;

  • Intel Core i9-10900K;
  • Intel Core i7-10700K;
  • Intel Core i5-10600K;

  • AMD Ryzen 9 5900X;
  • AMD Ryzen 7 5800X;
  • AMD Ryzen 5 5600X.

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Все процессоры тестировались на открытом стенде:

  • Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic PRIME Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

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Разгон и энергопотребление

Первым рассмотрим Intel Core i9-11900K.

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Характеристики мы уже обсудили, тут без сюрпризов, актуальное диагностическое ПО все новинки уже прекрасно распознает и поддерживает.

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Можно приступать к тестам стабильности и энергопотребления. Для начала в штатном режиме.

В BIOS выставлен лишь режим работы памяти X.M.P., да по рекомендации производителя для тестов включена технология Intel Adaptive Boost:

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При прогреве в Prime95 наблюдаем такую картину:

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Ничего необычного, современные CPU давно «живут своей жизнью» и работают под нагрузкой ровно в том режиме, который позволяют текущая материнская плата и система охлаждения.

Вот и тут вместо базовых 3.5 ГГц даже в Prime95 – 4.2–4.4 ГГц. А первые секунды можно видеть и вовсе предельные для режима All Core Turbo 4.7 ГГц на всех ядрах, но затем не хватает эффективности системы охлаждения. Разгоняться до заявленных 5.2 ГГц отдельные ядра разгоняются, под полной нагрузкой работают на 4.2–4.7 ГГц. Температуры при этом близки к предельным, а энергопотребление системы с загруженным одним центральным процессором превышает 300 Вт. О каком разгоне тут может идти речь?

Поэтому я начал с даунвольтинга. В штатном режиме Intel Core i9-11900K сохранял стабильность при снижении напряжения на 0.095 В. Максимальные температуры под нагрузкой при этом заметно снижаются, а значит, можно попробовать повысить частоты.

В результате удалось остановиться на таком режиме работы:

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53-53-51-51-47-47-47-47 по ядрам при напряжении –0.08 В от штатного.

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Это обеспечило полную стабильность во всех тестах на тех самых 4.7 ГГц. Увы, 5 ГГц по всем ядрам, которые нередко получалось выжать из прошлого поколения, этому, кажется, не по плечу. По крайней мере, с бытовыми системами охлаждения, пусть и жидкостного.

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На первый взгляд разница есть: плюс 500 МГц под полной нагрузкой. Но на деле, по-видимому, тесты производительности таковую если и создают, то очень редко, и в них процессор в автоматическом режиме работает на 4.7 ГГц по всем ядрам.

Поэтому результаты во всех тестах различались на величины, не превышающие погрешность. А значит, такой разгон можно рекомендовать разве что с точки зрения спортивного интереса. Но вот даунвольтинг Intel Core 11-го поколения способен снизить прожорливость и температуры процессоров, явно настроенных на работу в максимально возможном режиме.

Аналогично все обернулось и с тестированием Intel Core i5-11600K.

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Его базовая частота на 400 МГц выше (3900 МГц против 3500), но максимальная в режиме Turbo – на столько же ниже (4900 МГц против 5300). Ядер и кэша – ровно на четверть меньше, чем у старшей модели. Учитывая более чем вдвое низкую рекомендованную стоимость – перед нами потенциальный хит продаж.

Осталось лишь продемонстрировать соответствующие результаты в тестах.

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Начинаем снова с энергопотребления. Штатный режим аналогичен таковому для Core i9-11900K: активированы X.M.P. для памяти и авторазгон Intel Adaptive Boost. Как следует прогреваем процессор в Prime95:

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Тут частоты всех ядер стабилизируются на 4500 МГц – отличный результат! Да, температура при этом под 90 градусов (впрочем, все равно немного ниже, чем у старшей модели), а энергопотребление системы меньше всего на 50 Вт.

Но такой режим работы уже хотя бы не вызывает беспокойство за долговременное «здоровье» процессора и системы питания материнской платы.

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Здесь лимит Turbo для всех ядер на 100 МГц ниже. И, вот же совпадение, 4.7 ГГц по всем ядрам в принципе не удается получить при сохранении стабильности. По-видимому, то ли на старшие модели идут отобранные кристаллы, то ли различаются какие-то второстепенные параметры, которые не позволяют процессорам сохранять стабильность в режимах выше некоторых установленных.

Так или иначе, в случае с Intel Core i5-11600K разгон оказался еще скромнее:

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Схема 50-49-48-47-46-46 не требует даже понижения напряжения. И ожидаемо это не дает заметного увеличения производительности в тестах. Так что оба процессора тестировались в единственных описанных выше первоначальных режимах.

В случае с большинством соперников при разгоне все-таки удавалось получить какой-то заметный прирост производительности.

Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения подробно раскрывался в соответствующих обзорах: i9-10900K, i7-10700K и i5-10600K. Каждый из этих CPU тестировался в штатном режиме и в разгоне. Для Core i9-10900K это 54-54-52-52-50-50-50-50-50-50, для Core i7-10700K – 53-53-51-51-50-50-50-50, для Core i5-10600K – 52-52-50-50-48-48.

AMD Ryzen 5 5600X и Ryzen 9 5900X также тестировались в двух режимах: штатном и разгоне. Для первого это были 4.6/4.9 ГГц (все ядра/Turbo), для второго 4.5/5.1 ГГц (соответственно). Подробности – в моем обзоре этих процессоров.

Ну а AMD Ryzen 7 5800X, как и наши сегодняшние главные герои, наибольшую производительность демонстрировал уже в «штатном» (подобные впору называть скорее автоматическими) режиме на частотах 4.3/4.9 ГГц (все ядра/Turbo).

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше

Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт.

В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны. И теперь неудивительно, что с Intel Core 11-го поколения нелегко получить прирост производительности при разгоне. Они и так работают в очень суровом режиме. Энергопотребление обоих процессоров под полной нагрузкой сравнимо с таковым для конкурентов в разгоне.

Впрочем, в сравнении с предыдущим поколением есть прогресс: система с Intel Core i9-11900K потребляет примерно на 60 Вт меньше, чем таковая с разогнанным Core i9-10900K и на 30 Вт меньше, чем с Core i7-10700K (сравнение с ним тут неспроста – об этом ниже). Аналогично Intel Core i5-11600K на те же примерно 30 Вт экономичнее, чем разогнанный Core i5-10600K. Если при этом производительность у новинок окажется выше, это будет значить, что по энергоэффективности и вовсе сделан большой шаг вперед.

Да, теперь нет разделения на штатный режим и разгон, и купив разблокированный процессор, хорошую материнскую плату и эффективную систему охлаждения, вы сразу получаете в придачу авторазгон. Но на самом деле так даже логичнее: покупатель топовых решений и должен получать максимум без необходимости разбираться с кучей настроек и тестами стабильности. А для тех, кому нужны более холодные и прожорливые системы, есть другие модели процессоров. Вот, даже Core i9-11900T в этом поколении «завезли». Там явно будет не более 3.7 ГГц под полной нагрузкой (а как бы не ближе к 1.5 ГГц базовой частоты), и никаких вам 300 Вт на один процессор. Впрочем, при случае я обязательно постараюсь выяснить этот вопрос. И, конечно, расскажу вам о результатах.

С энергопотреблением все, время переходить к самому интересному – тестам производительности.

Производительность

Сначала приведем графики по всем тестам. Я намеренно не стал упорядочивать участников на них в порядке убывания производительности: поскольку это первое наше знакомство с новым поколением процессоров, и нужно четко выделить именно эти модели. Когда мы протестируем Intel Core i7-11700K и i5-11400, я обязательно соберу вместе результаты тестов вообще всех актуальных процессоров, плюс добавлю туда Ryzen 3xxx. И вот эти графики упорядочу по результатам. Но это в следующих обзорах.

Все тесты в каждой конфигурации и каждом режиме запускались как минимум по три раза. На графиках – наиболее типичное близкое к среднему значению (а не максимальное).

CPU-Z Bench

Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше

7-Zip

Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше

WinRAR

Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше

CineBench R15

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

CineBench R20

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

Corona 1.3 Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

Indigo Bench

Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше

Blender

Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше

V-Ray

Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше

Handbrake

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

TrueCrypt

Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше

wPrime

Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше

Geekbench 5

Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше

SPECworkstation

Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше

Kraken 1.1 (Google Chrome)

Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше

JetStream2 (Google Chrome)

Встроенный тест
Очки
Больше – лучше

PCMark 10

Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше

3DMark Time Spy

Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше

World of Tanks enCore RT

Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше

Metro Exodus

Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

The Division 2

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

F1 2020

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Horizon Zero Dawn

Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше

Assassin’s Creed Odyssey

Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше

Сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сделаем это по отдельности для Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K. Начнем с первого. Его по производительности в первую очередь интересно сравнить с:

  • Предшественником в виде Intel Core i9-10900K;
  • Более младшей моделью прошлого поколения, соответствующей нашему герою по количеству ядер – Intel Core i7-10700K;
  • Актуальными конкурентами из стана AMD: Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X.

Итак, смотрим на таблицу сравнения:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i9-11900K от Intel Core i9-10900K Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц
CPU-Z Single Thread 17% 20% 3% 7%
CPU-Z Multi Thread -7% 21% -29% 6%
7-Zip Compressing -10% 5% -37% -17%
7-Zip Decompressing -10% 15% -42% -16%
WinRAR -33% -11% -58% -52%
Cinebench R15 Single Core 16% 19% -4% -2%
Cinebench R15 Multi Core -4% 22% -32% -4%
Cinebench R20 Single Core 20% 23% 1% 3%
Cinebench R20 Multi Core -5% 22% -29% 1%
Corona 1.3 Benchmark -13% 9% -34% -5%
Indigo Bench Bedroom -4% 16% -32% -4%
Indigo Bench Supercar -4% 13% -25% 5%

Разброс значений существенный. Но если присмотреться к отдельным значениям, то в большинстве случаев результат получается ожидаемым. Новая архитектура Rocket Lake действительно явно перспективнее с точки зрения удельной производительности. Об этом свидетельствуют результаты в CPU-Z Single Thread и Cinebench Single Core обеих версий. И кое-где этого хватает, чтобы опережать старшую модель прошлого поколения с бо́льшим числом ядер в общем зачете теста.

По итогам в среднем в неигровой нагрузке Core i9-11900K демонстрирует паритет с Core i9-10900K и на 15% опережает восьмиядерную модель прошлого поколения. В игровых при этом минимальное трехпроцентное отставание от первого и аналогичное преимущество над вторым.

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i9-11900K от Intel Core i9-10900K Intel Core i7-10700K AMD Ryzen 9 5900X AMD Ryzen 7 5800X AM 4.3/4.9 ГГц
Среднее неигровые 0% 15% -20% -3%
Среднее игровые -3% 3% -2% -1%

Впрочем, все конкуренты, кроме Ryzen 7 5800X, тут приведены без разгона, и оверклокинг позволяет Core i9-10900K выйти вперед в неигровых задачах и увеличить свое преимущество в игровых. Так что последний все еще остается быстрейшим геймерским процессором на рынке, хотя оппонентов, демонстрирующих сравнимую в большинстве игровых приложений производительность у него хватает: от Intel Core i5-10600K(F) и AMD Ryzen 5 5600X и выше.

Но возвращаемся к нашей флагманской новинке. С конкурентами из стана AMD ей бороться тоже непросто. Так, 12-ядерный Ryzen 9 5900X даже в штатном режиме ожидаемо на целых средних 20% быстрее в неигровых приложениях. А разогнанный Ryzen 7 5800X (напомню, что, как и для Intel Core 11-го поколения, для него это штатный режим, который уместнее называть автоматическим) оказывается минимально впереди – на 3%. И еще меньшее, но все-таки преимущество демонстрируют оба Ryzen в играх. Хотя здешние 1–2% разницы уже можно смело называть паритетом.

Если попытаться обобщить, то выводы получатся смешанные. Да, перед нами восьмиядерник, демонстрирующий производительность, как у десяти ядер в прошлом поколении. Но в играх Core i9-10900K все равно быстрее, плюс у него есть дополнительный небольшой запас для повышения производительности путем разгона. Впереди и оба AMD. Причем имеющий схожую рекомендованную стоимость Ryzen 9 3900X при этом заметно быстрее в профессиональных задачах. А Ryzen 7 5800X, который не может похвастать существенным преимуществом в производительности, существенно дешевле, чем Intel Core i9-11900K.

Быть может, у Intel Core i5-11600K с конкурентами ситуация будет проще? Его достаточно сравнить с двумя моделями процессоров:

  • Предшественником в виде Intel Core i5-10600K;
  • Актуальным конкурентом AMD Ryzen 5 5600X.

Зато в таблице осталось место, чтобы добавить те же процессоры в разгоне. Смотрим на отрывы:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11600K от Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X OC 4.6/4.9 ГГц
CPU-Z Single Thread 14% 10% 2% -2%
CPU-Z Multi Thread 16% 7% -4% -5%
7-Zip Compressing -3% 8% -11% -12%
7-Zip Decompressing 13% 2% -19% -22%
WinRAR -14% -19% -61% -62%
Cinebench R15 Single Core 15% 7% -5% -9%
Cinebench R15 Multi Core 16% 8% -10% -13%
Cinebench R20 Single Core 19% 11% 0% -4%
Cinebench R20 Multi Core 19% 11% -2% -6%
Corona 1.3 Benchmark 7% -1% -9% -11%
Indigo Bench Bedroom 12% 3% -9% -12%
Indigo Bench Supercar 11% 2% 0% -4%

Почти сплошь положительные значения в первом столбце обнадеживают: в подавляющем большинстве тестов Intel Core i5-11600K заметно быстрее своего предшественника. Это выливается в среднее преимущество по неигровым тестам в 12%:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11600K от Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц AMD Ryzen 5 5600X AMD Ryzen 5 5600X OC 4.6/4.9 ГГц
Среднее неигровые 12% 5% -6% -9%
Среднее игровые 2% -3% -4% -5%

Однако дальше все снова становится сложно. У Intel Core i5-10600K есть запас в виде разгона, и тот позволяет ему сократить отставание даже в неигровых тестах до более скромных 5%. А в играх и вовсе выйти вперед. Ну а AMD Ryzen 5 5600X и в штатном режиме, что в профессиональных применениях, что в играх быстрее новинки Intel. До разгона его преимущество держится в районе тех самых пяти процентов, но после в неигровых приложениях увеличивается до 9%.

К счастью, в отличие от старшей модели, Core i5-11600K может помочь цена. Я хотел было написать «доступность», но это более емкое слово, которое включает в себя и физическое наличие продукта в продаже. Что с общей доступностью у всех новых ЦП Intel будет лучше, чем у хронически дефицитных AMD Ryzen 5xxx – тут нет никаких сомнений. Но именно у разблокированных Core i5-11600K в запасе еще и привлекательные ценники.

Даже полноценный Core i5-11600K с видеоядром, как протестированный, оценивается производителем в 262 доллара. Тогда как с AMD Ryzen 5 5600X уместнее сравнивать более дешевый Core i5-11600KF, как и соперник, лишенный встроенной графики. Его рекомендованная цена и вовсе составляет $237. При $299 у конкурента. Более чем на 20% дешевле при отставании в производительности на 5–10% – это заманчивое предложение. Тем более что добиться максимума от Core i5-11600K уже не так сложно (хватит обычной AIO-СВО, ага).

Заключение

Уже который год Intel ведет неравный бой… нет, не с AMD, а с внедрением более тонкого техпроцесса производства своих CPU. И, учитывая обстоятельства, держится достойно. В 11-м поколении процессоров Core производителю действительно удалось сделать шаг вперед с точки зрения что производительности на ядро, что удельной производительности на Ватт. И его продукты до сих пор смотрятся на фоне конкурентов адекватно. Хотя и в разной степени.

Так, Intel Core i9-11900K сто́ит выбирать в сравнении с более производительным (по крайней мере, после разгона) Core i9-10900K, лишь если вам очень сильно не хватает PCIe 4.0. Или если вы не хотите заморачиваться с этим самым разгоном. У прямых конкурентов – AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X – есть и поддержка всех необходимых технологий, и доступный почти автоматический разгон. Первый при сравнимой цене быстрее, а второй при аналогичной производительности дешевле. Впрочем, если стоимость нового флагмана Intel будет не выше, чем у предшественника, то продажи в сегменте для энтузиастов ему обеспечены.

С Core i5-10600K(F) все более однозначно. За свою рекомендованную цену это отличный современный процессор: с поддержкой всех необходимых технологий и обеспечивающий достойную производительность во всех применениях. Тут шаг вперед в сравнении с предшественником налицо. И пусть отставание от прямого конкурента в виде AMD Ryzen 5 5600X сохранилось, но оно серьезно снизилось. А цена на новые шестиядерники Intel заявлена очень привлекательная.

Евгений Яковлев

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Выражаем благодарность:

  • Компаниям AMD и Intel за предоставленные на тестирование процессоры.

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