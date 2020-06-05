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Вступление

Мы уже рассмотрели по отдельности две новинки Intel Core десятого поколения: модели i9-10900K и i7-10700K. Если пропустили эти обзоры, лучше начать с них. Теперь продолжим спускаться вниз по продуктовой иерархии. На очереди модели Core i5.

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С момента разделения модельного ряда Intel Core на i3, i5 и i7 (i9 ввели позже) энтузиасты ко всем процессорам с первыми двумя индексами относились как минимум снисходительно. Да и чего ожидать от CPU, в который то ядер «не доложат», то Hyper-Threading «не включат», то частоты «порежут»… Так, еще в прошлом девятом поколении топовый i5 с индексом 9600K, хоть и мог похвастать шестеркой ядер, но при этом вдвое больше потоков не поддерживал, а его частоты 3.6/4.7 ГГц (базовая/турбо) на фоне старших моделей в линейке смотрелись скромно.

В десятом поколении все изменилось. С учетом необходимости более активно конкурировать с удачными процессорами AMD Ryzen 3xxx все CPU Intel Core 10xxx получили прибавку по числу ядер и/или потоков в сравнении со своими предшественниками. Не были обделены и Core i5.

Модельный ряд и участники тестирования

Линейка Intel Core i5 в десятом поколении насчитывает аж шесть моделей процессоров. Индексы – от 10400 до 10600. CPU со старшим с разблокированным множителем существует в двух вариантах: со встроенным видеоядром и без. Аналогично у младшей модели есть еще более доступный вариант – также без интегрированной графики.



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Цены – от 157 долларов именно за модель Core i5-10400F до $262 за полноценный i5-10600K. Последнее кажется великоватым. Core i5-10600KF, что без встроенного видео, дешевле – $237. Но это все равно аж в полтора раза больше, чем просят за младший Core i5 в линейке. При том, что компоновка у всех моделей абсолютно одинаковая: шесть ядер и 12 потоков с 12 Мбайт кэш-памяти.

Отличаются лишь частоты и, как следствие, тепловой пакет. Для обеих моделей с разблокированным коэффициентом умножения штатные частоты составляют 4.1/4.8 ГГц (базовая/турбо) при максимальном энергопотреблении в 125 Вт. Остальные должны вписываться в 65 Вт, а базовая частота у них не превышает 3.3 ГГц, в случае с моделями Core i5-10400 и Core i5-10400F опускаясь и вовсе ниже трех гигагерц.

Мы рассмотрим два CPU: старший Intel Core i5-10600K и один из младших – Core i5-10400. Но поскольку тестирование видеоядра нас не интересует, можно смело распространять результаты второго процессора на самый дешевый вариант Core i5-10400F за те самые $157. На минуточку, по числу ядер/потоков перед нами полный аналог Core i7-8700. А модель i7-7700 и вовсе была выполнена еще по схеме 4/8. Кто помнит, сколько стоили эти CPU на момент выхода? Вот что конкуренция животворящая делает!

С чем же сравнить производительность данных процессоров? В первую очередь с рыночными соперниками из стана AMD. Сейчас ценники на новинки Intel существенно завышены, но есть надежда, что когда-нибудь они придут в большее соответствие с рекомендованными. Пока же придется ориентироваться на максимально широкий диапазон цен: от примерно $150 до ~$350 (в эквиваленте), которые ныне просят отечественные магазины за Core i5-10600K. Сюда попадают сразу три модели AMD трехтысячной серии с разблокированным множителем: Ryzen 5 3500X, Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X. Их-то все и возьмем.

И интересно будет сравнить производительность новых Intel Core с их предшественниками. Из девятого поколения десктопных CPU Intel возьмем две модели, обе пригодные для разгона: Core i5-9600KF и Core i7-9700K. Если в 10-м поколении Intel не осталось ни одной модели без поддержки Hyper-Threading, то еще в прошлом производитель был не столь щедр. Оба рассматриваемых процессора как раз ею обделены, они собраны по схемам 6/6 и 8/8 соответственно. При этом первый до сих пор оценивается в нашей рознице в более чем 15 тысяч рублей, а второй стоит и вовсе под 30. Будет интересно соотнести их с новинками.

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Тестовая конфигурация

Все процессоры испытывались на открытом стенде:

Intel 10xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XII Hero Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen 3xxx – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570);

Intel 9xxx – с ASRock Z390 Phantom Gaming 7 (Intel Z390).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: G.Skill Trident Z Royal DDR4-3600 16 Гбайт (8 x 2);

Видеокарта: NVIDIA Ref. GeForce RTX 2080 Super 8 Гбайт;

Накопители: SSD M.2 Kingston SA1000 480 Гбайт, HDD Seagate 3 Тбайт;

Блок питания: SilverStone Strider Titanium 1500W, 1500 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.1909).

Разгон и энергопотребление

Интереснее из новинок, конечно, старшая модель Intel Core i5-10600K, поэтому начнем с нее. Запускаем систему:

И сразу проверяем температурный режим и энергопотребление в штатном режиме:

В Prime95 (Small FFT) температура около 60 градусов при комнатной 23–24°C, которую я стабильно поддерживаю во время всех своих тестов. Частота работы всех ядер оказывается даже на 200 МГц выше базовых 4100 МГц. Правда, до возможных 4.4 ГГц, заявленных для «турбо на всех ядрах», все-таки не добирается.

Так это легко исправить, нужно лишь ослабить лимиты по энергопотреблению (подробнее я описывал это в обзоре Intel Core i9-10900K). Проделываем данную операцию, и можно запускать Prime95 еще раз.

Повторюсь, это как бы штатный режим работы процессора, лишь ослаблены лимиты в BIOS:

Честно говоря, по опыту старших моделей я ожидал большего. Но и 4500 МГц под полной загрузкой всех ядер – очень неплохо. И до 4800 МГц в «турбо» отдельные ядра честно разгоняются. При этом температуры растут совсем некритично. С таким режимом справится и воздушный кулер среднего ценового сегмента.

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А вот с разгоном (по крайней мере, при напряжении, оставленном на откуп материнской плате, как пришлось поступить мне из экономии времени) – уже вряд ли. В сравнении со своими старшими братьями, Core i5-10600K (по крайней мере, этот экземпляр) оказался «туговат» на разгон. Все, что удалось из него выжать – схема 52–52–50–50–48–48 по шести ядрам.

Это означает, что при малопоточной нагрузке отдельные его ядра могут разгоняться до 5.2 ГГц, а при полной загрузке все работают на 4.8 ГГц. Да и то ценой данного режима оказались высокие температуры и энергопотребление. Хотя стабильность во всех тестах была полной, а троттлинга не наблюдалось.

В итоге Intel Core i5-10600K тестировался в трех режимах:

Штатном (просто Intel Core i5-10600K на графиках),

С ослабленными лимитами на энергопотребление (Intel Core i5-10600K PL),

И в описанном разгоне по схеме 52–52–50–50–48–48 (Intel Core i5-10600K OC).

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С Intel Core i5-10400 все проще. Его будем тестировать в двух режимах – штатном и с теми же ослабленными лимитами энергопотребления.

В первом случае режим такой:

Всего 3200 МГц под полной нагрузкой. Но зато низкое энергопотребление (об этом ниже) и температура менее 50 градусов. Здесь может хватить и простенького штатного кулера!

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Во втором режиме все немного интереснее:

Тут уже какие-никакие четыре гигагерца под полной нагрузкой (между прочим, в сравнении с 3.2 ГГц это прирост в 25%, не всякий CPU с литерой «K» обеспечит такой разгон!) Правда, и температура более чем на 15 градусов выше. Однако на фоне старших моделей здешние 66–67°C все равно выглядят отлично.

Стандартное фото процессора в разъеме:

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Что касается соперников из стана AMD и предыдущей линейки Intel, то они тестировались в следующих режимах. AMD Ryzen 7 3700X – в штатном, который в моем случае представлял собой 3.8/4.4 ГГц (просто AMD Ryzen 7 3700X на графиках) и в разгоне до 4.1/4.4 ГГц (AMD Ryzen 7 3700X OC).

AMD Ryzen 5 3600X со штатными частотами 3.8/4.4 ГГц в моем случае сразу же заработал на 4.0/4.4 ГГц. И это оказался самый быстрый из тех режимов, что можно было быстро подобрать. Потому что даже на 4.1 ГГц по всем ядрам мой экземпляр отказался работать стабильно, а если просто зафиксировать частоту 4.0, то во многих тестах этот режим ожидаемо оказывается медленнее, чем 4.0/4.4 (базовая/турбо). Поэтому в последнем единственном AMD Ryzen 5 3600X и тестировался.

Аналогичная ситуация была и с AMD Ryzen 5 3500X. За тем исключением, что у него подобный режим составил 4.0/4.1 ГГц.

Intel Core i7-9700K уже участвовал в качестве соперника Intel Core i7-10700K в предыдущем моем обзоре. Там я писал, что Core i7-9700K на материнской плате ASRock после сброса BIOS и загрузки профиля XMP для памяти сразу заработал так, как будто плата не в курсе про лимиты на энергопотребление: на 4.6 ГГц на всех ядрах, и до 4.9 ГГц на одном. Это и считалось его своеобразным штатным режимом – ASRock Mode (Intel Core i7-9700K AM на графиках). В разгоне на 5.0 ГГц по всем ядрам он у меня стабильно не заработал, пришлось остановиться на схеме в турбо-режиме 52–52–50–50–48–48–48–48 (Intel Core i7-9700K OC на графиках).

Для Core i5-9600KF это были аналогичные два режима: 4.3/4.6 ГГц (Intel Core i5-9600KF AM) и 49–49–48–48–47–47 (Intel Core i5-9600KF OC). Кажется, разгонный потенциал i5-х стабильно несколько хуже, чем у Core i7 и, тем более, Core i9.

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Разобравшись со всеми параметрами тестирования, можно переходить к рассказу о его результатах. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше





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Энергопотребление измерялось для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания и прочего) и округлялось до 10 Вт.

В простое все три конфигурации требуют около 50–60 Вт. А вот под полной нагрузкой ожидаемо наблюдается большее разнообразие. Так, в штатном режиме система с Intel Core i5-10600K потребляет умеренные 180 Вт, а с Core i5-10400 – и вовсе скромные 120 Вт. Это рекорд в нашем тестировании, даже у системы с AMD Ryzen 3500X на 40 Вт больше (правда, не забываем, что там в штатном режиме плата самостоятельно подразгоняет CPU так, что это оказывается самым быстрым его режимом вообще). При ослаблении лимитов на энергопотребление и последующем разгоне значения растут. Хотя до старших моделей, системы с которыми при загрузке одного процессора подбираются к 400 Вт, новинкам среднего сегмента далеко. На их разгон вполне можно рассчитывать и с воздушными системами охлаждения.

А что же с производительностью? Перед нами два полноценных шестиядерника с Hyper-Threading. Из всех конкурентов лишь AMD Ryzen 7 3700X поддерживает больше потоков. И даже Intel Core i7-9700K с его восемью ядрами без поддержки HT не может чувствовать себя в безопасности.

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Каждый тест производительности осуществлялся вручную именно для данного обзора и «прогонялся» как минимум три раза. В зачет шел результат, близкий к среднему.

Думаю, мои вымученные комментарии к каждому тесту и так никому не были интересны, поэтому производительность новинок я кратко оценю в конце: по игровым и неигровым отдельно. Но если вдруг вам обязательно нужны комментарии под каждым тестом или хотя бы блоком тестов, то напишите об этом в комментариях.

Производительность

Начнем с «синтетических» тестов.

CPU-Z Bench



Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше





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WinRAR



Встроенный тест, Кбайт/с

Больше – лучше





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Geekbench 4



Single-core | Multi-core, баллы

Больше – лучше





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PCMark 10



Баллы

Больше – лучше





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WebXPRT 3



Баллы

Больше – лучше





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Hexus Pifast



Время, секунды

Меньше – лучше





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TrueCrypt



AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше





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HWBot x265 Benchmark



4K | 1080p, FPS

Больше – лучше





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Handbrake



Кодирование ролика 4К 60FPS,секунды

Меньше – лучше





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HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест, секунды

Меньше – лучше





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SmoothVideo Project SVPmark 3



Synthetic CPU, баллы

Больше – лучше





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POV-Ray



Встроенный тест, PPS

Больше – лучше





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Cinebench R15



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Cinebench R20



Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше





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Corona 1.3 Benchmark



Время, секунды

Меньше – лучше





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3DMark Time Spy



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Time Spy



CPU Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Total Score, очки

Больше – лучше





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3DMark Fire Strike



Physics Score, очки

Больше – лучше





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От синтетики плавно перейдем к игровым.

World of Tanks enCore



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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World of Tanks encore RT



Встроенный тест, Ultra, баллы

Больше – лучше





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Neon Noir Ray Tracing Benchmark



Встроенный тест, Ultra, 1080p, очки

Больше – лучше





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War Thunder



Tank Battle Benchmark, Movie Quality, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Tom Clancy's The Division 2



Встроенный тест, профиль Max, V-Sync OFF, 1080p, счет

Больше – лучше





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Metro Exodus



Встроенный бенчмарк, Extreme, 1080p, Min FPS / Avg FPS

Больше – лучше





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Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, профиль «выс.», 1080p, FPS

Больше – лучше





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F1 2018



Встроенный тест, «Макс.», 4K, FPS

Больше – лучше





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Total War: Three Kingdoms



Battle benchmark, Max, 1080p, FPS

Больше – лучше





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Gears 5



Встроенный тест, Ultra, 1080p, FPS

Больше – лучше





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В большинстве тестов расстановка сил такова, что Intel Core i5-10600K по производительности сравним с Core i7-9700K, а i5-10400 обходит i5-9600K, которому не помогает даже его разблокированный множитель. Разгон последнего приносит чуть ли не меньший прирост, чем простое снятие лимитов на энергопотребление для i5-10400, слишком уж «зажатого» изначально.

Что касается соперничества с конкурентами производства AMD, то тут уже нужно рассматривать отдельные группы тестов. В тех применениях, где нагрузка хорошо параллелится, а значит, в первую очередь, важно количество поддерживаемых потоков (операции с видео, рендеринг и некоторые синтетические тесты), Ryzen 7 3700X вне конкуренции. В реальных играх, напротив, обычно впереди Core i5-10600K, пусть его преимущество невелико и вряд ли заметно повлияет на играбельность. Так что выбор между процессорами зависит от задач, для которых их предполагается использовать.

Модели Ryzen 5, что 3600X, что, особенно, 3500X, почти во всех тестах позади, причем в большинстве как минимум не быстрее даже младшей модели Core i5-10400. Это вообще очень удачный процессор, и самый дешевый i5-10400F после некоторого снижения цен неизбежно станет бестселлером в средне-бюджетном сегменте.

Заключение

На самом деле вся база для выводов уже есть выше. Осталось их коротко сформулировать. Intel Core i5-10400 и особенно Core i5-10400F за свои рекомендованные 182 и 157 долларов станут отличным приобретением. Только бы дождаться похожих цен…

С Intel Core i5-10600K все не столь однозначно. Даже при рекомендованной стоимости в $262 он сильно дороже, а соответствующую прибавку в производительности не обеспечивает ему и вроде бы разблокированный разгон. А вариант KF с на $25 более низкой ценой на фоне соперников все равно теряется.

На момент написания этого текста в самом начале июня 2020 года в одних и тех же магазинах Core i5-10600K часто оценивали дороже Ryzen 7 3700X. И в играх он даже чуть быстрее. Но в большинстве задач представитель AMD демонстрирует в целом лучшую производительность. А Ryzen 5 3600X более чем в полтора раза дешевле. Однако, повторюсь, модель Core i5-10600KF при снижении цены до близкой к рекомендованной (в рублевом эквиваленте на момент написания обзора это было около 16 500 руб.) станет конкурентоспособным предложением.

На этом про отдельные модели десятого поколение Intel Core пока все. Но совсем скоро мы объединим собранные данные в один большой сводный материал. Четыре модели Core 10xxx, четыре Core 9xxx и целых пять AMD Ryzen 3xxx продемонстрируют расстановку сил в потребительском сегменте современных CPU.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: