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Вступление

Мы продолжаем знакомиться с процессорами Intel Core 11-го поколения. И уже протестировали представителей трех из четырех основных групп данных CPU: с индексами 11900, 11700 и 11600. Если пропустили эти обзоры, лучше сперва ознакомиться с ними: 11900K и 11600K, 11700K.

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Осталась неохваченной лишь младшая группа с более низкими индексами.

В отличие от трех старших, в ней нет моделей с разблокированным множителем. Только разновидности без видеоядра (11400F) и 35-ваттные энергоэффективные варианты (11400T, 11500T). Все это – полноценные шестиядерники с поддержкой 12 потоков с 12 Мбайт кэша. То есть обладающие тем же физическим ядром, что и модели Core i5-10600.

В нашем тестировании поучаствует «полноценный» вариант Intel Core i5-11400. Что он, что i5-11400F, призваны укладываться в «типичный», как сейчас принято уточнять, тепловой пакет 65 Вт. Неудивительно, что базовая частота у обоих составляет скромные 2.6 ГГц. Но максимальная турбо – неплохие 4.4 ГГц. У Core i5-11400T частоты по понятным причинам ниже – 1.3 и 3.7 ГГц соответственно. Однако стоит он при этом, как обычный i5-11400 – 182 доллара. У лишенного встроенного видеоядра i5-11400F рекомендованная цена на $25 ниже и составляет $157.

Также существует еще немного разогнанный вариант заблокированного шестиядерника – Core i5-11500. Он, как и его энергоэффективная версия i5-11500T, во всех режимах на 100–200 МГц быстрее своих аналогов с индексом 11400. И при этом на 10 долларов дороже. А вот Core i5-11500F в Intel почему-то не представили.

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Intel Core i5-11400

К нам на тестирование Core i5-11400 попал в «боксовом» варианте.

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Коробка тут несколько крупнее, чем у Core i7-11700K. И быстро становится понятно, почему:

Внутри, кроме блистера с собственно процессором, а также тоненькой брошюрки краткого руководства пользователя (с обязательной наклейкой для корпуса на ней), прячется еще и штатный кулер.

Система охлаждения максимально простая. Даже удивительно, неужели она действительно справится с горячим нравом шести ядер 11-го поколения Intel Core? Это мы сегодня обязательно проверим.

Перед нами простенький алюминиевый радиатор радиального типа, без каких-либо тепловых трубок. Лишь в его центр впрессовано компактное медное основание с уже нанесенным термоинтерфейсом.

Почему компактное? Да потому что оно даже целиком не накрывает теплораспределительную крышку CPU. Вот так это выглядит после демонтажа боксового кулера:

К счастью, установка и демонтаж боксового кулера, как обычно, максимально тривиальны: достаточно надавить на черные лапки по углам до щелчка, и система охлаждения встает на свое место. А для снятия радиатора их нужно повернуть по стрелке и потянуть вверх.

Тестовая конфигурация

Общий список процессоров, результаты тестирования которых понадобятся нам для изучения производительности младшей модели 11-го поколения Intel Core, выглядит так:

Intel Core i5-11400;

Intel Core i5-11600K;



Intel Core i5-10600K;

Intel Core i5-10400;



AMD Ryzen 5 3600X.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;

Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);

AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;

Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;

Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;

Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

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Разгон и энергопотребление

Включаем систему и запускаем диагностические утилиты:

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Базовая частота 2600 МГц, турбо до 4.4 ГГц – все, как обещано. Что же происходит под нагрузкой?

Еще предшественник нашего героя в виде Intel Core i5-10400 на топовых материнских платах и с хорошей системой охлаждения был готов демонстрировать полное пренебрежение к своей базовой частоте, работая под полной нагрузкой на частотах 3.9–4.0 ГГц.

Так происходит и с Core i5-11400. При этом серьезно задирается напряжение, и от компактного ядра непросто отвести большое количество тепла, поэтому даже под неплохой СВО с 280-миллиметровым радиатором можно наблюдать температуры под 90°C.

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Но процессор отлично реагирует на даунвольтинг и сохраняет стабильность в том же режиме при снижении напряжения на 0.135 В. Что в тех же условиях снижает энергопотребление на 40–50 Вт, а температуры – на 15–20 градусов.

А вот добиться стабильной работы под полной нагрузкой на предельных для заблокированного CPU 4.4 ГГц по всем ядрам, мне не удалось. Поэтому штатный режим (в который раз тут повторю, что в случае с современными процессорами его впору называть автоматическим) с частотами 4.0/4.4 ГГц (базовая/турбо) практически пределен для Core i5-11400 с точки зрения производительности.

Впрочем, это под моей стендовой СВО. А я обещал вам тест со штатным кулером. Снимаем водоблок, очищаем термопасту и устанавливаем боксовый охладитель с родным термоинтерфейсом:

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Включаем систему и запускаем Prime95:

Тут уже на такие высокие частоты рассчитывать не приходится. Но даже с простеньким коробочным кулером Intel Core i5-11400 под полной нагрузкой работает на частотах, существенно больших базовых: 3.3 ГГц. Конечно, температуры при этом близки к предельным, а охладитель раскручивает свой 80-миллиметровый вентилятор до максимальных оборотов, создавая существенный шум.

Для того чтобы было понятно, на какой прирост производительности можно рассчитывать с более эффективной системой охлаждения, я провел все тесты Intel Core i5-11400 в и этом режиме – с боксовым кулером. Итого два режима для нашего героя.

Конкуренты его тестировались в следующих режимах. Для Intel Core i5-11600K штатный автоматический разгон также оказался оптимальным с точки зрения производительности. В нем частоты составляли 4.5/4.9 ГГц.

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Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах. Вот ссылка на соответствующий раздел общего теста Intel Core i5-10600K и i5-10400. Первый тестировался в штатном режиме и разгоне до 4.9/5.2 ГГц, а второй лишь в единственном «автоматическом» режиме с частотами 4.0/4.3 ГГц.

Ну а в актуальной 5000-й линейке Ryzen прямых конкурентов для Intel Core i5-11400 нет, там самый доступный Ryzen 5 5600X получил рекомендованную цену почти вдвое больше. Поэтому из стана AMD в соперники герою обзора было принято решение выбрать модель прошлого поколения Ryzen 5 3600X. Данный CPU все еще продается и сто́ит в магазинах как раз сравнимо. Он также тестировался в единственном «автоматическом» и оптимальном для него с точки зрения производительности режиме с частотами 4.1/4.4 ГГц.

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт



Prime95, Small FFT

Меньше – лучше



Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт. В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны.

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При наличии эффективной системы охлаждения и материнской платы, способной по максимуму задействовать автоматический разгон процессоров Core 11-го поколения, их энергопотребление сразу же «улетает в космос». Core i5-11400 тут не исключение, и система с ним в результате потребляет лишь примерно на 10 Вт меньше, чем с Core i5-11600K, – внушительные 270 Вт. Впрочем, установка штатного кулера разом серьезно охлаждает пыл новинки – до 180 Вт (напомню, что там и разгон снижается). И лишь это позволяет Core i5-11400 достичь показателей прошлого поколения, а также Ryzen 5 3600X, работающих в самых быстрых своих режимах.

Выглядит интригующе. Посмотрим, что же у заблокированного шестиядерника Intel 11-го поколения с производительностью.

Производительность

Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. Иными словами, цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.

Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, намеренно!) Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам одинаково уничи… уважительное.

На этом с занудством все, переходим к результатам. Прежде, как обычно, графики в каждом отдельном тесте. Затем – таблицы с относительными показателями. И лишь по их итогам выводы.

CPU-Z Bench



Встроенный тест

Single Thread | Multi Thread, баллы

Больше – лучше



7-Zip



Встроенный тест

Compressing | Decompressing, Кбайт/c

Больше – лучше



WinRAR



Встроенный тест

Кбайт/c

Больше – лучше



CineBench R15



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



CineBench R20



Встроенный тест

Single Core | CPU, баллы

Больше – лучше



Corona 1.3 Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



Indigo Bench



Встроенный тест

Bedroom | Supercar, баллы

Больше – лучше



Blender



Встроенный тест

bmw27, секунды

Меньше – лучше



V-Ray



Встроенный тест

kSamples

Больше – лучше



Handbrake



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



HEVC Decode Benchmark



Встроенный тест

Время, секунды

Меньше – лучше



TrueCrypt



Встроенный тест

AES-Twofish, Гбайт/с

Больше – лучше



wPrime



Встроенный тест

1024M, секунды

Меньше – лучше



Geekbench 5



Встроенный тест

Single-core | Multi-core, очки

Больше – лучше



SPECworkstation



Встроенный тест

General | Financial, очки

Больше – лучше



Kraken 1.1 (Google Chrome)



Встроенный тест

Время, мс

Меньше – лучше



JetStream2 (Google Chrome)



Встроенный тест

Очки

Больше – лучше



PCMark 10



Встроенный тест

Баллы

Больше – лучше



3DMark Time Spy



Встроенный тест

CPU Score, очки

Больше – лучше



World of Tanks enCore RT



Встроенный тест

Ultra, RT Ultra, очки

Больше – лучше



Metro Exodus



Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше



Shadow of the Tomb Raider



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше



The Division 2



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Больше – лучше



F1 2020



Встроенный тест, 1080p, Max, FPS

Минимальный | Средний

Больше – лучше



Horizon Zero Dawn



Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS

Больше – лучше



Assassin’s Creed Odyssey



Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS

Больше – лучше



Теперь сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сравним Intel Core i5-11400 по производительности со всеми участниками, включая его собственные результаты с коробочным кулером.

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400 Box Cooler Intel Core i5-11600K Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц Intel Core i5-10400 AM 4.0/4.3 ГГц AMD Ryzen 5 3600X AM 4.1/4.4 ГГц CPU-Z Single Thread 1% -10% 3% -1% 20% 8% CPU-Z Multi Thread 1% -9% 6% -3% 21% 3% 7-Zip Compressing 3% -15% -8% -18% 7% -8% 7-Zip Decompressing 1% -8% 4% -6% 17% -16% WinRAR 0% -3% -17% -22% -13% -29% Cinebench R15 Single Core 0% -10% 4% -3% 19% 5% Cinebench R15 Multi Core 1% -8% 7% -2% 20% -6% Cinebench R20 Single Core 0% -10% 7% 0% 24% 11% Cinebench R20 Multi Core 12% -8% 10% 2% 22% 5% Corona 1.3 Benchmark 2% -9% -3% -10% 7% -2% Indigo Bench Bedroom 7% -8% 3% -6% 19% -10% Indigo Bench Supercar 7% -8% 2% -7% 14% 1% Blender (bmw27) 6% -9% 4% -4% 9% 3% V-Ray 0% -9% 5% -3% 11% 0% HandBrake 5% -11% 4% -4% 19% -3% HEVC Decode Benchmark 0% 8% -4% 4% -15% -4% TrueCrypt (AES-Twofish) 0% -8% 0% -8% 9% -8% wPrime 1024M 3% -9% 0% -8% 7% -9% GeekBench Single Core 0% -9% 15% 7% 24% 16% GeekBench Multi Core 0% -9% 1% -7% 8% -6% SPECworkstation General 1% -7% 8% -3% 17% 12% SPECworkstation Financial 3% -8% 18% -4% 31% -7% Kraken 1.1 0% -10% 11% 3% 14% 2% JetStream2 1% -8% 4% -1% 9% 10% PCMark10 -2% -6% -1% -5% 5% 1% 3DMark Time Spy CPU score 0% -8% -2% -9% 10% 6% World of Tanks enCore RT 1% -3% -3% -4% 6% 2% Metro Exodus Benchmark 3% -6% -5% -7% 13% 11% Shadow of the Tomb Raider 4% -5% -4% -9% 5% 13% The Division 2 1% -7% -5% -12% 2% 7% F1 2020 2% -6% -7% -13% 4% -1% Horizon Zero Dawn 3% -7% -5% -12% 9% 7% Assassins Creed Odyssey 1% -5% -2% -8% 5% 11%

В большинстве случаев новинка уступает старшей модели Core i5-11600K считанное число процентов. При этом существенно опережая своего предшественника в виде Core i5-10400, и даже немного обходя Core i5-10600K. По крайней мере, работающего в штатном режиме. С разогнанным i5-10600K и Ryzen 5 3600X все не так однозначно и зависит от типа нагрузки.

Посмотрим на средние отношения производительности. Как обычно, отдельно по неигровым и игровым применениям:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400 Box Cooler Intel Core i5-11600K Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц Intel Core i5-10400 AM 4.0/4.3 ГГц AMD Ryzen 5 3600X AM 4.1/4.4 ГГц Среднее неигровые 2% -8% 3% -4% 13% -1% Среднее игровые 2% -6% -4% -9% 7% 7%

На 6–8 % медленнее, чем i5-11600K. Учитывая, что i5-11400 на 30% дешевле, такая производительность выглядит очень достойно. Также отлично выглядит новинка на фоне Ryzen 5 3600X: в неигровых применениях обеспечивает практически паритет с разогнанным середняком AMD прошлого поколения, а в играх и вовсе на весомые семь процентов быстрее.

Портит всю малину Intel Core i5-10600K, который после разгона во всех задачах героя обзора опережает почти так же, как и i5-11600-й, а сто́ит сейчас сравнимо с i5-11400. Впрочем, у последнего есть потенциал для снижения стоимости. И когда, к примеру, цена i5-11400F достигнет эквивалента рекомендованных 157 долларов, перед нами появится новый хит средне-бюджетного сегмента игровых процессоров.

И напоследок нельзя не отметить, что я был изрядно удивлен, увидев средние значения снижения производительности при использовании штатной системы охлаждения – они в обоих типах задач составляют малосущественные два процента. Получается, Intel Core i5-11400 можно использовать и с недорогим боксовым (или аналогичным) кулером без заметной потери производительности? В принципе – да, только будет шумно. А чтобы получить тихую работу, лучше обзавестись эффективной системой охлаждения (тут уже не обязательно СВО, хватит и приличного кулера с тепловыми трубками) и поэкспериментировать с даунвольтингом.

Заключение

Сдается мне, сегодня мы протестировали самый массовый – и с большим отрывом – процессор 11-го поколения Intel. Еще прошлогодняя модель Core i5-10400(F) заслуженно считалась бюджетным хитом для игровых систем. И обновление лишь укрепляет этот статус. По очень привлекательным рекомендованным ценам геймеры получают производительный процессор, который в играх не сильно отстает по скорости от старших моделей обоих производителей.

Поэтому если для вас не важны профессиональные применения, требующие большого количества быстрых ядер последних поколений, то лучше взять выбрать условный i5-11400F с рекомендованной стоимостью в $157, а сэкономленную разницу пустить на улучшение видеокарты – это даст больший прирост игровой производительности. Причем тут еще и требования к системе охлаждения не настолько серьезные, как у старших моделей 11-го поколения. Ну а внедренный Intel вслед за конкурентом автоматический разгон практически нивелирует (ОК, существенно снижает) пользу от разблокированного множителя старших моделей. И, соответственно, ставит под серьезный вопрос необходимость переплаты за него.

На этом с тестами процессоров в этом сезоне все. Но обзоры CPU не заканчиваются. Совсем скоро я планирую обобщить в сводном обзоре результаты испытаний всех протестированных по актуальной методике процессоров. А это без малого 20 моделей CPU Intel и AMD двух последних поколений для каждого производителя. Битва обещает быть эпичной, не пропустите.

Евгений Яковлев

Выражаем благодарность: