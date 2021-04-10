Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Тестируем процессор Intel Core i5-11400

Быстрые шесть ядер не без разгона.
+
8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
RTX 3080 по минимальной цене в Ситилинке
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз

Оглавление

Вступление

Мы продолжаем знакомиться с процессорами Intel Core 11-го поколения. И уже протестировали представителей трех из четырех основных групп данных CPU: с индексами 11900, 11700 и 11600. Если пропустили эти обзоры, лучше сперва ознакомиться с ними: 11900K и 11600K, 11700K.

реклама

Осталась неохваченной лишь младшая группа с более низкими индексами.

600x417 222 KB. Big one: 1500x1043 713 KB

В отличие от трех старших, в ней нет моделей с разблокированным множителем. Только разновидности без видеоядра (11400F) и 35-ваттные энергоэффективные варианты (11400T, 11500T). Все это – полноценные шестиядерники с поддержкой 12 потоков с 12 Мбайт кэша. То есть обладающие тем же физическим ядром, что и модели Core i5-10600.

В нашем тестировании поучаствует «полноценный» вариант Intel Core i5-11400. Что он, что i5-11400F, призваны укладываться в «типичный», как сейчас принято уточнять, тепловой пакет 65 Вт. Неудивительно, что базовая частота у обоих составляет скромные 2.6 ГГц. Но максимальная турбо – неплохие 4.4 ГГц. У Core i5-11400T частоты по понятным причинам ниже – 1.3 и 3.7 ГГц соответственно. Однако стоит он при этом, как обычный i5-11400 – 182 доллара. У лишенного встроенного видеоядра i5-11400F рекомендованная цена на $25 ниже и составляет $157.

Также существует еще немного разогнанный вариант заблокированного шестиядерника – Core i5-11500. Он, как и его энергоэффективная версия i5-11500T, во всех режимах на 100–200 МГц быстрее своих аналогов с индексом 11400. И при этом на 10 долларов дороже. А вот Core i5-11500F в Intel почему-то не представили.

анонсы и реклама
RTX 3070 - куча разных в XPERT.RU по топ ценам
RX 6700 кардинально дешевле в XPERT.RU
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
RTX 3090 - цены пошли вниз
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
i9 11900 недорого в Ситилинке
i5 11600K в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Intel Core i5-11400

К нам на тестирование Core i5-11400 попал в «боксовом» варианте.

479x600 84 KB. Big one: 1198x1500 400 KB

479x600 112 KB. Big one: 1198x1500 490 KB

реклама

Коробка тут несколько крупнее, чем у Core i7-11700K. И быстро становится понятно, почему:

600x267 52 KB. Big one: 1500x667 255 KB

Внутри, кроме блистера с собственно процессором, а также тоненькой брошюрки краткого руководства пользователя (с обязательной наклейкой для корпуса на ней), прячется еще и штатный кулер.

Система охлаждения максимально простая. Даже удивительно, неужели она действительно справится с горячим нравом шести ядер 11-го поколения Intel Core? Это мы сегодня обязательно проверим.

600x531 81 KB. Big one: 1500x1328 317 KB

Перед нами простенький алюминиевый радиатор радиального типа, без каких-либо тепловых трубок. Лишь в его центр впрессовано компактное медное основание с уже нанесенным термоинтерфейсом.

600x583 101 KB. Big one: 1500x1457 385 KB

Почему компактное? Да потому что оно даже целиком не накрывает теплораспределительную крышку CPU. Вот так это выглядит после демонтажа боксового кулера:

600x414 137 KB. Big one: 1500x1035 551 KB

К счастью, установка и демонтаж боксового кулера, как обычно, максимально тривиальны: достаточно надавить на черные лапки по углам до щелчка, и система охлаждения встает на свое место. А для снятия радиатора их нужно повернуть по стрелке и потянуть вверх.

Тестовая конфигурация

600x480 162 KB. Big one: 1500x1200 653 KB

Общий список процессоров, результаты тестирования которых понадобятся нам для изучения производительности младшей модели 11-го поколения Intel Core, выглядит так:

  • Intel Core i5-11400;
  • Intel Core i5-11600K;

  • Intel Core i5-10600K;
  • Intel Core i5-10400;

  • AMD Ryzen 5 3600X.

Все процессоры тестировались на открытом стенде:

  • Intel Core 11xxx – c материнской платой ASUS ROG Maximus XIII Hero;
  • Intel Core 10xxx – с материнской платой ASUS ROG Maximus XII Formula Wi-Fi (Intel Z490);
  • AMD Ryzen – с материнской платой ASUS ROG Crosshair VIII Hero Wi-Fi (AMD X570).

Остальная конфигурация при этом была идентична:

  • Система охлаждения CPU: Arctic Liquid Freezer II 280 с термопастой Gelid GC-Extreme;
  • Оперативная память: DDR4-3600 32 Гбайт (16 x 2);
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3090 Reference;
  • Накопитель: AMD R5 960 Гбайт;
  • Блок питания: Seasonic Prime Platinum 1300 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 Pro 64 bit (ver.2004).

реклама



562x600 140 KB. Big one: 1406x1500 709 KB

Разгон и энергопотребление

Включаем систему и запускаем диагностические утилиты:

600x600 227 KB. Big one: 1238x1239 445 KB

реклама

600x577 225 KB

Базовая частота 2600 МГц, турбо до 4.4 ГГц – все, как обещано. Что же происходит под нагрузкой?

600x328 154 KB. Big one: 3840x2100 676 KB

Еще предшественник нашего героя в виде Intel Core i5-10400 на топовых материнских платах и с хорошей системой охлаждения был готов демонстрировать полное пренебрежение к своей базовой частоте, работая под полной нагрузкой на частотах 3.9–4.0 ГГц.

Так происходит и с Core i5-11400. При этом серьезно задирается напряжение, и от компактного ядра непросто отвести большое количество тепла, поэтому даже под неплохой СВО с 280-миллиметровым радиатором можно наблюдать температуры под 90°C.

реклама

Но процессор отлично реагирует на даунвольтинг и сохраняет стабильность в том же режиме при снижении напряжения на 0.135 В. Что в тех же условиях снижает энергопотребление на 40–50 Вт, а температуры – на 15–20 градусов.

600x450 129 KB. Big one: 1024x768 195 KB

А вот добиться стабильной работы под полной нагрузкой на предельных для заблокированного CPU 4.4 ГГц по всем ядрам, мне не удалось. Поэтому штатный режим (в который раз тут повторю, что в случае с современными процессорами его впору называть автоматическим) с частотами 4.0/4.4 ГГц (базовая/турбо) практически пределен для Core i5-11400 с точки зрения производительности.

Впрочем, это под моей стендовой СВО. А я обещал вам тест со штатным кулером. Снимаем водоблок, очищаем термопасту и устанавливаем боксовый охладитель с родным термоинтерфейсом:

600x491 149 KB. Big one: 1500x1227 733 KB

реклама

Включаем систему и запускаем Prime95:

600x328 151 KB. Big one: 3840x2100 669 KB

Тут уже на такие высокие частоты рассчитывать не приходится. Но даже с простеньким коробочным кулером Intel Core i5-11400 под полной нагрузкой работает на частотах, существенно больших базовых: 3.3 ГГц. Конечно, температуры при этом близки к предельным, а охладитель раскручивает свой 80-миллиметровый вентилятор до максимальных оборотов, создавая существенный шум.

Для того чтобы было понятно, на какой прирост производительности можно рассчитывать с более эффективной системой охлаждения, я провел все тесты Intel Core i5-11400 в и этом режиме – с боксовым кулером. Итого два режима для нашего героя.

Конкуренты его тестировались в следующих режимах. Для Intel Core i5-11600K штатный автоматический разгон также оказался оптимальным с точки зрения производительности. В нем частоты составляли 4.5/4.9 ГГц.

реклама

Разгон процессоров Intel Core 10-го поколения я подробно описывал в соответствующих обзорах. Вот ссылка на соответствующий раздел общего теста Intel Core i5-10600K и i5-10400. Первый тестировался в штатном режиме и разгоне до 4.9/5.2 ГГц, а второй лишь в единственном «автоматическом» режиме с частотами 4.0/4.3 ГГц.

Ну а в актуальной 5000-й линейке Ryzen прямых конкурентов для Intel Core i5-11400 нет, там самый доступный Ryzen 5 5600X получил рекомендованную цену почти вдвое больше. Поэтому из стана AMD в соперники герою обзора было принято решение выбрать модель прошлого поколения Ryzen 5 3600X. Данный CPU все еще продается и сто́ит в магазинах как раз сравнимо. Он также тестировался в единственном «автоматическом» и оптимальном для него с точки зрения производительности режиме с частотами 4.1/4.4 ГГц.

После того, как с участниками тестирования и режимами работы разобрались, можно переходить к результатам. Начнем с энергопотребления.

Энергопотребление, Вт

Prime95, Small FFT
Меньше – лучше

Напомню, что энергопотребление в моих обзорах измеряется для всей системы в целом, сколько она потребляет от розетки (с учетом всех компонентов, КПД блока питания, периферии и прочего, но без монитора), и округляется до 10 Вт. В простое все конфигурации требуют около 50–70 Вт. А вот под нагрузкой современные производительные настольные процессоры не столь экономичны.

реклама

При наличии эффективной системы охлаждения и материнской платы, способной по максимуму задействовать автоматический разгон процессоров Core 11-го поколения, их энергопотребление сразу же «улетает в космос». Core i5-11400 тут не исключение, и система с ним в результате потребляет лишь примерно на 10 Вт меньше, чем с Core i5-11600K, – внушительные 270 Вт. Впрочем, установка штатного кулера разом серьезно охлаждает пыл новинки – до 180 Вт (напомню, что там и разгон снижается). И лишь это позволяет Core i5-11400 достичь показателей прошлого поколения, а также Ryzen 5 3600X, работающих в самых быстрых своих режимах.

Выглядит интригующе. Посмотрим, что же у заблокированного шестиядерника Intel 11-го поколения с производительностью.

Производительность

Здесь также нужно в очередной раз оговорить процедуру тестирования. Я специально пишу в каждом обзоре, что все тесты в каждой конфигурации запускаются несколько раз, и в зачет идет не лучший, а средний результат. Иными словами, цель добиться от каждого процессора максимально возможных показателей в тестах в принципе не ставится. По той же причине я не занимаюсь тонкой настройкой системы. Главная задача моих сравнительных тестов что процессоров, что видеокарт: показать отличия в производительности конкурирующих продуктов при прочих равных в типичной системе обычного пользователя.

Что геймеры, что профессионалы, работающие с вычислительно тяжелыми задачами, в массе своей не возятся с настройками, чтобы выжать последний процент производительности из своей системы. Мои обзоры – как раз для таких пользователей. А бенчеры, конечно, могут говорить, что у них такой-то процессор демонстрирует немного бо́льшую производительность, поэтому тут он несправедливо принижен (и, конечно, намеренно!) Нет, здесь ничьи результаты специально не занижаются, и отношение ко всем участникам одинаково уничи… уважительное.

На этом с занудством все, переходим к результатам. Прежде, как обычно, графики в каждом отдельном тесте. Затем – таблицы с относительными показателями. И лишь по их итогам выводы.

CPU-Z Bench

Встроенный тест
Single Thread | Multi Thread, баллы
Больше – лучше

7-Zip

Встроенный тест
Compressing | Decompressing, Кбайт/c
Больше – лучше

WinRAR

Встроенный тест
Кбайт/c
Больше – лучше

CineBench R15

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

CineBench R20

Встроенный тест
Single Core | CPU, баллы
Больше – лучше

Corona 1.3 Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

Indigo Bench

Встроенный тест
Bedroom | Supercar, баллы
Больше – лучше

Blender

Встроенный тест
bmw27, секунды
Меньше – лучше

V-Ray

Встроенный тест
kSamples
Больше – лучше

Handbrake

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

HEVC Decode Benchmark

Встроенный тест
Время, секунды
Меньше – лучше

TrueCrypt

Встроенный тест
AES-Twofish, Гбайт/с
Больше – лучше

wPrime

Встроенный тест
1024M, секунды
Меньше – лучше

Geekbench 5

Встроенный тест
Single-core | Multi-core, очки
Больше – лучше

SPECworkstation

Встроенный тест
General | Financial, очки
Больше – лучше

Kraken 1.1 (Google Chrome)

Встроенный тест
Время, мс
Меньше – лучше

JetStream2 (Google Chrome)

Встроенный тест
Очки
Больше – лучше

PCMark 10

Встроенный тест
Баллы
Больше – лучше

3DMark Time Spy

Встроенный тест
CPU Score, очки
Больше – лучше

World of Tanks enCore RT

Встроенный тест
Ultra, RT Ultra, очки
Больше – лучше

Metro Exodus

Встроенный тест, 1080p, RTX, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Shadow of the Tomb Raider

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

The Division 2

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Больше – лучше

F1 2020

Встроенный тест, 1080p, Max, FPS
Минимальный | Средний
Больше – лучше

Horizon Zero Dawn

Встроенный тест, 1080p, Ultimate, FPS
Больше – лучше

Assassin’s Creed Odyssey

Встроенный тест, 1080p, Ultra, FPS
Больше – лучше

Теперь сведем соотношения производительности в таблицу для удобства анализа. Сравним Intel Core i5-11400 по производительности со всеми участниками, включая его собственные результаты с коробочным кулером.

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400 Box Cooler Intel Core i5-11600K Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц Intel Core i5-10400 AM 4.0/4.3 ГГц AMD Ryzen 5 3600X AM 4.1/4.4 ГГц
CPU-Z Single Thread 1% -10% 3% -1% 20% 8%
CPU-Z Multi Thread 1% -9% 6% -3% 21% 3%
7-Zip Compressing 3% -15% -8% -18% 7% -8%
7-Zip Decompressing 1% -8% 4% -6% 17% -16%
WinRAR 0% -3% -17% -22% -13% -29%
Cinebench R15 Single Core 0% -10% 4% -3% 19% 5%
Cinebench R15 Multi Core 1% -8% 7% -2% 20% -6%
Cinebench R20 Single Core 0% -10% 7% 0% 24% 11%
Cinebench R20 Multi Core 12% -8% 10% 2% 22% 5%
Corona 1.3 Benchmark 2% -9% -3% -10% 7% -2%
Indigo Bench Bedroom 7% -8% 3% -6% 19% -10%
Indigo Bench Supercar 7% -8% 2% -7% 14% 1%
Blender (bmw27) 6% -9% 4% -4% 9% 3%
V-Ray 0% -9% 5% -3% 11% 0%
HandBrake 5% -11% 4% -4% 19% -3%
HEVC Decode Benchmark 0% 8% -4% 4% -15% -4%
TrueCrypt (AES-Twofish) 0% -8% 0% -8% 9% -8%
wPrime 1024M 3% -9% 0% -8% 7% -9%
GeekBench Single Core 0% -9% 15% 7% 24% 16%
GeekBench Multi Core 0% -9% 1% -7% 8% -6%
SPECworkstation General 1% -7% 8% -3% 17% 12%
SPECworkstation Financial 3% -8% 18% -4% 31% -7%
Kraken 1.1 0% -10% 11% 3% 14% 2%
JetStream2 1% -8% 4% -1% 9% 10%
PCMark10 -2% -6% -1% -5% 5% 1%
3DMark Time Spy CPU score 0% -8% -2% -9% 10% 6%
World of Tanks enCore RT 1% -3% -3% -4% 6% 2%
Metro Exodus Benchmark 3% -6% -5% -7% 13% 11%
Shadow of the Tomb Raider 4% -5% -4% -9% 5% 13%
The Division 2 1% -7% -5% -12% 2% 7%
F1 2020 2% -6% -7% -13% 4% -1%
Horizon Zero Dawn 3% -7% -5% -12% 9% 7%
Assassins Creed Odyssey 1% -5% -2% -8% 5% 11%

В большинстве случаев новинка уступает старшей модели Core i5-11600K считанное число процентов. При этом существенно опережая своего предшественника в виде Core i5-10400, и даже немного обходя Core i5-10600K. По крайней мере, работающего в штатном режиме. С разогнанным i5-10600K и Ryzen 5 3600X все не так однозначно и зависит от типа нагрузки.

Посмотрим на средние отношения производительности. Как обычно, отдельно по неигровым и игровым применениям:

Тест \ Преимущество или отставание Intel Core i5-11400 Intel Core i5-11400 Box Cooler Intel Core i5-11600K Intel Core i5-10600K Intel Core i5-10600K OC 4.9/5.2 ГГц Intel Core i5-10400 AM 4.0/4.3 ГГц AMD Ryzen 5 3600X AM 4.1/4.4 ГГц
Среднее неигровые 2% -8% 3% -4% 13% -1%
Среднее игровые 2% -6% -4% -9% 7% 7%

На 6–8 % медленнее, чем i5-11600K. Учитывая, что i5-11400 на 30% дешевле, такая производительность выглядит очень достойно. Также отлично выглядит новинка на фоне Ryzen 5 3600X: в неигровых применениях обеспечивает практически паритет с разогнанным середняком AMD прошлого поколения, а в играх и вовсе на весомые семь процентов быстрее.

Портит всю малину Intel Core i5-10600K, который после разгона во всех задачах героя обзора опережает почти так же, как и i5-11600-й, а сто́ит сейчас сравнимо с i5-11400. Впрочем, у последнего есть потенциал для снижения стоимости. И когда, к примеру, цена i5-11400F достигнет эквивалента рекомендованных 157 долларов, перед нами появится новый хит средне-бюджетного сегмента игровых процессоров.

И напоследок нельзя не отметить, что я был изрядно удивлен, увидев средние значения снижения производительности при использовании штатной системы охлаждения – они в обоих типах задач составляют малосущественные два процента. Получается, Intel Core i5-11400 можно использовать и с недорогим боксовым (или аналогичным) кулером без заметной потери производительности? В принципе – да, только будет шумно. А чтобы получить тихую работу, лучше обзавестись эффективной системой охлаждения (тут уже не обязательно СВО, хватит и приличного кулера с тепловыми трубками) и поэкспериментировать с даунвольтингом.

Заключение

Сдается мне, сегодня мы протестировали самый массовый – и с большим отрывом – процессор 11-го поколения Intel. Еще прошлогодняя модель Core i5-10400(F) заслуженно считалась бюджетным хитом для игровых систем. И обновление лишь укрепляет этот статус. По очень привлекательным рекомендованным ценам геймеры получают производительный процессор, который в играх не сильно отстает по скорости от старших моделей обоих производителей.

Поэтому если для вас не важны профессиональные применения, требующие большого количества быстрых ядер последних поколений, то лучше взять выбрать условный i5-11400F с рекомендованной стоимостью в $157, а сэкономленную разницу пустить на улучшение видеокарты – это даст больший прирост игровой производительности. Причем тут еще и требования к системе охлаждения не настолько серьезные, как у старших моделей 11-го поколения. Ну а внедренный Intel вслед за конкурентом автоматический разгон практически нивелирует (ОК, существенно снижает) пользу от разблокированного множителя старших моделей. И, соответственно, ставит под серьезный вопрос необходимость переплаты за него.

На этом с тестами процессоров в этом сезоне все. Но обзоры CPU не заканчиваются. Совсем скоро я планирую обобщить в сводном обзоре результаты испытаний всех протестированных по актуальной методике процессоров. А это без малого 20 моделей CPU Intel и AMD двух последних поколений для каждого производителя. Битва обещает быть эпичной, не пропустите.

Евгений Яковлев

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Бренду iRU за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i5-11400.
  • Магазину Регард за предоставленный на тестирование процессор Intel Core i5-10400.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

intel обзор тест geforce rtx 3090 lga 1200 rocket lake core i5-10600k евгений яковлев ryzen 5 3600x intel z590 core i5-10400 asus rog crosshair viii hero (wi-fi) core i5-11400 core i5-11600k asus rog maximus xii formula asus rog maximus xiii hero

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Тестируем процессор Intel Core i5-11400
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: апрель 2020
20
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
266
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
16
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS PX-850 (80 Plus Platinum)
25
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
9

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 26
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 266
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 47
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
6 апреля 2021 98


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

23 смартфона Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12.5
2
Выясняем, стоит ли покупать старую карту на вторичном рынке – GeForce RTX 3060 vs GTX 1060 от TG
22
Hearts of Iron 4 получит дополнение, посвящённое СССР и Восточному фронту
3
На следующей неделе в Epic Games Store подарят сразу три проекта
2
Diablo II Resurrected: сравнение с оригиналом и почти четыре часа геймплея «альфы»
2
Эфириум приносит всё меньше прибыли – доходы майнеров достигли самых низких значений за месяц
43
В GTA Online раздают машину стоимостью 800 000 долларов
4
Инсайдер поделился данными о характеристиках, ценах и производительности игровых видеокарт Intel DG2
84
Microsoft устроила распродажу своих игр в Steam — скидки до 75%
13
Пачка свежих красивых скриншотов Diablo II Resurrected
10
Microsoft выпускает ISO-образы сборки Windows 10 21354
2
За 3 месяца количество криптовалютных миллиардеров увеличилось в 4 раза
12
На что способна встроенная графика процессора Intel Core i7-11700K - тест в играх HD Graphics 750
27
55 смартфонов Xiaomi получат Android 11 в 2021 году – список и сроки выхода
1
У смартфонов Xiaomi Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro большие проблемы с дисплеем
4
Китайская игра Genshin Impact заработала $1млрд и столкнулась с критикой из-за недостатка чернокожих
26
88-летний немец искал по объявлению помощника в The Elder Scrolls V: Skyrim
4
OnePlus Nord LE – смартфон, которого нельзя купить, но можно получить бесплатно
1
Всю партию RX 6800 XT Midnight Black распродали ботам ещё до появления о ней первых новостей в сети
26
Hyundai Motor остановил из-за дефицита чипов уже второй автозавод в Южной Корее
9

Сейчас обсуждают

Ерлан Акпаев
09:49
я каждый день переустанавливаю виндоус https://www.youtube.com/watch?v=AtaeWm8Am6Y&ab_channel=BOLNiCHKARECords
Настраиваем Windows 10 так, чтобы переустанавливать ее как можно реже
flash
09:48
Россиянин обновил три абсолютных рекорда при помощи GeForce RTX 3090 и процессоров AMD
Foxter
09:48
Динозавры были теплокровными существами. И были даже виды полярных динозавров. Родственник мегалодона не белая, а песчаная акула. И кстати говоря мегалодон не был сверх хищником 20метров в длину, как ...
Neuralink обладает технологиями для селекции динозавров - сообщил сооснователь компании
Kasyan
09:46
Заглот ты сайтом ошибся, про украинских чиновников - это на укрооверы.
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
Foxter
09:46
Динозавры это не ящерицы. А отдельный вид животных. Который развивался параллельно с нашими предками(синопсидами). Метеорит посредственно повлиял на вымирание, было много других факторов которые приве...
Neuralink обладает технологиями для селекции динозавров - сообщил сооснователь компании
ахахах
09:45
Удалёнушка-кормилица: в первом квартале объёмы поставок ПК выросли на 55,2%
Kasyan
09:44
Заодно на ОмТВ ещё, там как раз пропагандонские помои для твоего уровня.
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
Kasyan
09:41
Он давно уже офигел они на пару с Насмарком всякую хрень постят.
Украинский криптомиллиардер отказался от декларации с 18 000 ВТС, сообщив о допущенной ошибке
ахахах
09:40
это видно по 3-ему уже локдауну из-за пандемии в европе.Цена только вверх теперь полетит в ближайшие лет 20
Удалёнушка-кормилица: в первом квартале объёмы поставок ПК выросли на 55,2%
Kasyan
09:35
Если ремейки будут Naughty Dog, то это будут провалы учитывая СЖВ повестку.
СМИ: Sony делает ставку на игры-блокбастеры, готовит ремейк The Last of Us и следующую Uncharted
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем