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Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц

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Оглавление

Вступление

Противостояние фанатов Intel и AMD даже не думает утихать. Одни считают позицию первой компании незыблемой, другие утверждают, что Zen 2 превосходит устаревающие процессоры Core i.

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Но одно дело – спорить, оперируя абстрактными утверждениями, другое – раскрыть все карты, приведя условия тестов к единому знаменателю.

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Для меня, фаната Intel, такой тест вдвойне интересен, поскольку покажет действительную ситуацию с производительностью в офисных задачах и не только. Впрочем, сейчас я вынужден занять нейтральную и объективную позицию: каковы бы не были результаты, нужно основываться на них.

Поэтому соберем две максимально близких по настройкам и набору комплектующих системы с восьмиядерными процессорами, работающими на фиксированной частоте, и проверим их в равной схватке. Важно отметить, что взяты две схожие материнские платы, выставлены единые напряжения процессоров, идентичные частоты памяти и тайминге. Да что там, все тесты проведены при одинаковой внешней температуре, ведь энергопотребление зависит еще и от нагрева.

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На мой взгляд, такой тест действительно расставит все точки над i в выявлении слабых и сильных сторон обеих архитектур.

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Тестовый стенд

Тестовая конфигурация Intel

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  • Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Hero (WI-FI) (Intel Z390, LGA 1151 v2);
  • Процессор: Intel Core i9-9900K;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
    • Помпа: Laing D5 Vario 4800 об/мин, реальный расход в контуре 700-750 л/ч;
    • Водоблок: EK Supremacy с модифицированным основанием большей площади;
    • Радиатор: Alphacool NexXxoS Monsta 360 мм;
    • Вентиляторы: Scythe Minebea 120 мм, 1900 об/мин, 129 м3/ч;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, G.Skill SniperX, 2 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1660;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 1809.

Тестовая конфигурация AMD

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  • Материнская плата: ASUS ROG Crosshair VIII Hero (WI-FI) (AMD Х570, Socket AM4);
  • Процессор: AMD Ryzen 7 3700X;
  • Система охлаждения: система водяного охлаждения;
    • Помпа: Laing D5 Vario 4800 об/мин, реальный расход в контуре 700-750 л/ч;
    • Водоблок: EK Supremacy с модифицированным основанием большей площади;
    • Радиатор: Alphacool NexXxoS Monsta 360 мм;
    • Вентиляторы: Scythe Minebea 120 мм, 1900 об/мин, 129 м3/ч;
  • Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
  • Оперативная память: DDR4, G.Skill SniperX, 2 модуля x 8 Гбайт;
  • Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1660;
  • Накопители:
    • SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
    • SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
    • SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
  • Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
  • Операционная система: Microsoft Windows 10 x64 1809.

Настройка процессоров и оперативной памяти

500x168 25 KB. Big one: 1519x509 153 KB

Во время тестов процессор Intel работал на постоянной частоте 4 ГГц при фиксированном напряжении 1.2 В с отключенными ограничениями по температуре и энергопотреблению. Режим работы оперативной памяти: частота – 3600 МГц, тайминги – 16-16-16-36-1Т.

500x169 26 KB. Big one: 1518x514 153 KB

Его оппонент, процессор AMD, работал на постоянной частоте 4 ГГц с фиксированным напряжением 1.2 В с отключенными ограничениями по температуре и энергопотреблению. Режим работы оперативной памяти: частота – 3600 МГц, тайминги – 16-16-16-36-1Т.

Как видите, для чистоты эксперимента оба стенда работали на идентичных параметрах. Добавим сюда последнюю сборку OC Windows 10 1903 и начнем сравнивать результаты и делать выводы,… но сначала оценим энергопотребление стендов под нагрузкой.

Тестировать будем в приложении Prime 95 X64 с включенными инструкциями AVX и без них.

  • AMD Ryzen 7 3700X – 232/224 Вт;
  • Intel Core i9-9900K – 304/292 Вт.

Естественно, приведены результаты всего стенда целиком, включая оперативную память, видеокарту, материнскую плату и периферию. Однако цифры говорят сами за себя.

Система на базе AMD потребляет на 68-72 Вт меньше. Напомню, речь идет о сравнении обеих систем, работающих на одинаковой частоте ЦП 4 ГГц с памятью 3.6 ГГц, при идентичных задержках ОЗУ и напряжении, подаваемом на процессоры.

Инструментарий и методика тестирования 2D

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Стоит немного рассказать о применяемых в тестировании программах и причинах их выбора.

CPU-Z – встроенный бенчмарк производительности. Среднее значение однопоточного и многопоточного тестов.

XnView – распространенная программа для просмотра фотоматериала. Она бесплатна и легка в использовании. Дополнительно в нее встроены простые функции для переконвертирования форматов, внесения изменений и прочего. Нас интересует время, за которое программа внесет изменения и сохранит 35 файлов NEF формата. Предъявляются типичные требования фотолюбителя: изменение баланса цвета, смена температуры, выравнивание горизонта, убирание выпуклости, добавление резкости, изменение размера до 1900 пикселей по большей стороне. Сам тест рассчитан всего на пару ядер, но новые инструкции очень хорошо сказываются в работе программы. Иными словами, чем свежее архитектура и выше частота ядер, тем быстрее тест выполняется.

Adobe Photoshop CС 2020. Результат тестирования – это время наложения фильтров на одну картинку объемом 50 Мпикс. Применяются стандартные фильтры и операции: изменение размера, настройки гаммы и прочее. Вполне типичный набор для программы. В отличие от видеокодирования, Photoshop так и не стал многопоточным, скорее его можно назвать умеренно загружающей ядра процессора программой. Встроенное видеоядро отключено.

Cinebench R15. Распространенный тест процессора в рендере.

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Adobe Media Encoder CC 2020 – видеоконвертер, позволяющий работать с 4К видео. Задача – перекодировать 4К видео в формат готового пресета Youtube H.264 1080P 29.97. Входной формат видео: MPEG-4, размер файла 460 Мбайт, формат HEVC, профиль формата Main 10 L5.1, продолжительность 3 м 17 с, битрейт 18.9 Мбит/с, ширина 3840 пикселей, высота 2160 пикселей, частота кадров 59.940, цветовое пространство YUV, субдискретизация насыщенности 4:2:0, глубина 10 бит.

X265 1.5+448 8bpp X64 – тестирование скорости транскодирования видео в перспективный формат H.265/HEVC.

Adobe InDesign СС 2020 – вывод 56-страничного сверстанного материала с фотографиями в формате NEF в формат PDF 1.7 полиграфического качества.

Hexus PiFast – тест, аналогичный SuperPI. Суть работы – подсчет числа «пи» до определенного знака.

Corona 1.3 Benchmark – это система рендеринга, разработанная одним энтузиастом. Сейчас находится в стадии бета-тестирования. Бенчмарк использует неизменяемый набор настроек.

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SVPmark – тест производительности системы при работе с пакетом SmoothVideo Project (SVP), использующий для теста реальные алгоритмы и параметры, применяющиеся в SVP 3.0.

Geekbench 4 – кросс-платформенный тест для измерения быстродействия процессора и подсистемы памяти компьютера.

PCMark 10 – популярный бенчмарк с готовыми заданиями Essentials, Productivity и Digital Content Creation.

3DMark Time Spy – результат теста Time Spy исчисляемый в баллах производительности ЦП.

Теперь перейдем к результатам тестирования.

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Результаты тестов

CPU-Z

Настройки:

  • Встроенный тест производительности;
  • Многопоточность.

CPU-Z

Один поток | Многопоточность, баллы
Больше – лучше


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XnView

Настройки:

  • Конвертация 35 файлов NEF в JPG формат;
  • Изменение размера, усиление резкости, настройка баланса белого и прочее.

XnView

Время, секунды
Меньше – лучше


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Adobe Photoshop CC 2020

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Настройки:
  • Применение последовательности фильтров на исходный файл.

Adobe Photoshop CС 2020

Время, секунды
Меньше – лучше


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Cinebench R15

Настройки:

  • Измерение производительности CPU.

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Cinebench R15

Один поток | Многопоточность, баллы
Больше – лучше


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Adobe Media Encoder CC 2020

Настройки:

  • Итоговый рендеринг видеофайла в формат YouTube HD 1080p.

Adobe Media Encoder CC 2020

Время, секунды
Меньше – лучше


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X265

Настройки:

  • Результаты измерения производительности x64 в к/с.

X265

Кадр/с
Больше – лучше


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Adobe InDesign СС 2020

Настройки:

  • Вывод верстки в PDF.

Adobe InDesign СС 2020

Время, секунды
Меньше – лучше


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Hexus PiFast

Настройки:

  • Нет.

Hexus PiFast

Время, секунды
Меньше – лучше


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Corona1.3. Benchmark

Настройки:

  • Нет.

Corona1.3. Benchmark

Время, секунды
Меньше – лучше


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SVPmark

Настройки:

  • Среднее арифметическое выполнения синтетических тестов и реальных тестов без включенного аппаратного ускорения.

SVPmark

Баллы
Больше – лучше


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Geekbench 4

Настройки:

  • Версия теста 64 бит;
  • Среднее арифметическое выполнения всех встроенных тестов.

Geekbench 4

Баллы
Больше – лучше


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PCMark 10

PCMark 10 Essentials

Баллы
Больше – лучше


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PCMark 10 Productivity

Баллы
Больше – лучше


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PCMark 10 Digital Content Creation

Баллы
Больше – лучше


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3DMark

3DMark Time Spy

CPU Score, баллы
Больше – лучше


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Подведение итогов 2D

Итоговые результаты

Баллы
Больше – лучше


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Заключение

Друзья, все выводы сведутся к констатации фактов, а они таковы: в 6 тестах из 18 победу одержал процессор Intel, в остальных 12 высшую позицию занял представитель AMD! Иными словами, речь идет отнюдь не о паритете, ведь в 2/3 случаев работающий на одинаковой частоте с ЦП Intel процессор AMD опередил конкурента. Причем в приложениях как с многопоточной нагрузкой, так и с однопоточной.

Остаются результаты в играх, где Intel пока впереди, но для повседневных задач AMD выглядит интереснее. А сейчас отметим сильные и слабые стороны.

Сильные стороны Intel:

  • Лучший потенциальный разгон;
  • Возможность стабильной работы памяти на частотах выше 4 ГГц;
  • Теплопередача с кристалла через теплораспределительную крышку;
  • Общая производительность в играх со старшими видеокартами.

Слабые стороны Intel:

  • Высокое энергопотребление;
  • Цена на аналогичные с AMD модели ЦП выше;
  • Нет предложений с числом ядер больше восьми (не LGA 2066).

Сильные стороны AMD:

  • Лучшее соотношение ядер за потраченный рубль;
  • Превосходная производительность архитектуры в текущих задачах;
  • До шестнадцати ядер в массовом сегменте;
  • Низкое энергопотребление.

Слабые стороны AMD:

  • Заметный нагрев крышки при меньшем энергопотреблении;
  • Возможность хорошего разгона практически отсутствует;
  • Производительность оперативной памяти ниже;
  • Результаты со старшими видеокартами в играх.

Несмотря на все мои замечания к представителям Zen 2, одно важное достоинство ставит их на первое место – это производительность за единицу стоимости. Пусть они немного уступают в играх, в остальных задачах благодаря цене CPU AMD постоянно обходят Intel.

Причем желание фанатов последней компании доказывать превосходство в однопоточных заданиях возникает лишь из-за большей частоты ядер ЦП Intel. По итогам теста видно, что когда частоты приведены к единому знаменателю, преимущество в архитектуре сходит на нет.

Дмитрий Владимирович aka Rasamaha


Выражаем благодарность:

  • Компаниям Intel, AMD и ASUS за помощь в подготовке материала.
  • А также лично donnerjack.

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amd intel тест дмитрий владимирович core i9-9900k ryzen 7 3700x 4 ггц

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