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kefirNET
ATTACK SHARK анонсировала беспроводную мышь RS6 ULTRA с магнитной заменой аккумулятора
Корпус выполнен из композитного карбона с перфорацией...
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Бренд ATTACK SHARK анонсировал компьютерную мышь RS6 ULTRA. Главной особенностью устройства стала магнитная система горячей замены аккумулятора, а комплектный беспроводной приемник 2,4 ГГц с частотой опроса 8000 Гц одновременно выполняет роль зарядной станции для запасной батареи.

Источник изображения: ATTACK SHARK

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Новинка построена на базе контроллера Nordic nRF54L15 и оптического сенсора PixArt PAW3955 с возможностью регулировки его положения. Корпус модели выполнен из перфорированного композитного углеволокна и дополнен металлическим колесом прокрутки с анодированными элементами.

По заявлению производителя, задержка нажатия основных клавиш составляет 0,168 мс. В режиме работы с частотой опроса 1000 Гц автономность устройства достигает 800 часов от одного заряда.

#компьютер #мышь #периферия #attack shark #rs6 ultra
Источник: ithome.com
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