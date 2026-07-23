Корпус выполнен из композитного карбона с перфорацией...

Бренд ATTACK SHARK анонсировал компьютерную мышь RS6 ULTRA. Главной особенностью устройства стала магнитная система горячей замены аккумулятора, а комплектный беспроводной приемник 2,4 ГГц с частотой опроса 8000 Гц одновременно выполняет роль зарядной станции для запасной батареи.

Источник изображения: ATTACK SHARK

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Новинка построена на базе контроллера Nordic nRF54L15 и оптического сенсора PixArt PAW3955 с возможностью регулировки его положения. Корпус модели выполнен из перфорированного композитного углеволокна и дополнен металлическим колесом прокрутки с анодированными элементами.

По заявлению производителя, задержка нажатия основных клавиш составляет 0,168 мс. В режиме работы с частотой опроса 1000 Гц автономность устройства достигает 800 часов от одного заряда.