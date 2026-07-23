К берегам Камчатки подошло минимальное за 80 лет количество рыбы. Вылов составил 23 тысячи тонн, что не достигает и десятой части от запланированного объема.

Ситуация с подходом рыбы на Камчатке в этом году оказалась беспрецедентной. Такие данные привел сенатор Борис Невзоров на заседании комитета Совета Федерации.

По словам Невзорова, речь идет о самом низком показателе с 1946 года. Для сравнения: в прошлом сезоне добыли 35 тысяч тонн нерки, а в нынешнем не набрали и тысячи. Общий вылов по региону составил 23 тысячи тонн — это меньше 10% от прогнозируемых уловов.

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Рыбодобывающие компании оказались в сложном положении. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов уже направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину. В письме он просит перенести на год сроки выплат по обязательствам предприятий.