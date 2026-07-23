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SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Представитель ADATA также ожидает, что дефицит продлится около десяти лет.
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Производители памяти и поставщики готовых модулей все чаще делают прогнозы на более длительный срок, в отношении текущего дефицита. SK hynix ожидает, что пик дефицита придется на 2027 год, в то время как ADATA считает, что дефицит памяти может сохраняться еще в течение десятилетия.

Генеральный директор SK hynix Квак Но-джун заявил, что следующий год станет худшим годом в истории индустрии памяти с точки зрения предложения. Он сказал, что спрос со стороны клиентов продолжает расти, в то время как компания по-прежнему ограничена имеющимися производственными мощностями.

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Квак Но-джун ожидает, что спрос со стороны клиентов будет оставаться выше производственных мощностей SK hynix и после 2030 года. Компания расширяет свою деятельность в Южной Корее и рассматривает дополнительные инвестиции в производство кремниевых пластин в США, Японии и Юго-Восточной Азии. 

Источник: Videocardz

Председатель совета директоров ADATA Саймон Чен выступил с аналогичным предупреждением. Он сказал, что отрасль может столкнуться с дефицитом памяти еще в течение 10 лет, поскольку новые заводы и модернизация производства не смогут угнаться за спросом со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта.

Чен считает, что рынок недооценивает спрос на вычислительные мощности, память, хранилища и электроэнергию. Он также отверг нынешние опасения по поводу инвестиционного пузыря в сфере ИИ, утверждая, что такое обсуждение должно состояться после 2030 года, когда отрасль сможет оценить, может ли спрос замедлиться в 2040 или 2050 году.

Источник: TrendForce

Производство HBM — одна из причин, почему увеличение мощностей по производству кремниевых пластин не приводит напрямую к увеличению объема памяти для потребительских устройств. По оценкам TrendForce, к концу 2027 года HBM будет потреблять около 30% от общего объема производства DRAM-пластин у трех крупнейших поставщиков, по сравнению с 22% в 2026 году. Ожидается, что в том же году HBM будет составлять лишь 13% от общего объема производства DRAM-пластин из-за больших размеров кристаллов и более сложных требований к производству.

SK hynix, Samsung и Micron инвестируют в дополнительные мощности, но строительство и сертификация новых заводов по производству кремниевых пластин занимает несколько лет. Поставщики также отдают приоритет контрактам на HBM и серверную память, что может привести к сокращению доступных мощностей для стандартной DDR5, графической памяти и других потребительских товаров.

#samsung #ddr5 #micron #sk hynix #память #hbm #dram #adata #дефицит памяти
Источник: videocardz.com
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