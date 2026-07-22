Это затрагивает те аккаунты, где пользователи вручную активировали режим общего доступа

Во вторник стало известно, что переписка пользователей с китайским чат-ботом DeepSeek оказалась в открытом доступе в поисковой системе Google. Это относится как к персональным сообщениям, так и к рабочим документам. Речь идёт о публично доступных ссылках на чаты, которые пользователи сами создавали для приглашения третьих лиц. Оказалось, что эти ссылки индексируют поисковые системы Google.

Ссылки создаются при помощи команды «Поделиться» в интерфейсе китайского чат-бота. Пользователи выделяют фрагменты переписки, на которые генерируется общедоступная ссылка. Приложение информирует всех владельцев ссылки об открытом доступе к этому контенту.

Изображение: Gemini

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Подобное происшествие стало для DeepSeek не первым. В январе 2025 года представители фирмы Wiz Research рассказали об утечке конфиденциальной информации из базы данных этого чат-бота. Проблема была оперативно решена. Несмотря на это, в открытый доступ успели попасть свыше миллиона строк информации, в том числе переписка, секретные ключи и прочие конфиденциальные сведения.

DeepSeek в настоящее время запрещён в ряде стран для использования в государственных учреждениях из-за опасений по поводу национальной безопасности. В частности, не могут пользоваться этим чат-ботом американские конгрессмены. В Италии DeepSeek заблокировали из-за отсутствия информации об использовании собираемых персональных данных.