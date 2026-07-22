Стало известно, что RTX Spark Superchip выйдет в нескольких конфигурациях, но Nvidia пока не поделилась подробными характеристиками

31 мая Nvidia анонсировала процессор ARM RTX Spark, а также первую партию ноутбуков, которые будут работать на его базе. Компания также поделилась некоторыми характеристиками, а также сообщила о наличии различных конфигураций. Теперь появилась информация о второй конфигурации благодаря первому официальному драйверу для графической карты GeForce.

Источник: Notebookcheck

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Как впервые заметил портал Windows Latest, драйвер версии 616.00 для Microsoft RTX Spark Dev Box содержит файл «nv_surface_woa.inf», в котором указаны параметры двух графических конфигураций. Одна из них, известная из анонса Nvidia — это графический процессор Blackwell с 6144 ядрами CUDA, а другая — немного более простая конфигурация с 5120 ядрами CUDA.

Информация о других отличиях этой конфигурации с 5120 ядрами CUDA пока отсутствует. Количество ядер ЦП и производительность ИИ для этой конфигурации неясны, но известно, что чип RTX Spark поставляется с 20-ядерным процессором Grace, производительностью ИИ до 1 петафлоп и до 128 ГБ унифицированной памяти. Возможно, единственное различие между этими двумя конфигурациями — количество ядер CUDA.

Помимо второй конфигурации CUDA, в пакете драйверов упоминаются «NVIDIA Desktop Device» и «Nvidia NPU». Первый может быть связан с Surface RTX Spark Dev Box, но это практически вся информация, которую можно получить из драйвера.

Недавно чип RTX Spark Arm появился в Cinebench в тестовой системе Surface Laptop Ultra с 20-ядерным процессором. Он конкурировал с AMD Ryzen AI Max+ 395 и Intel Core Ultra X9 388H, но уступал Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Apple M5 Max как в одноядерном, так и в многоядерном режимах.