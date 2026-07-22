Обновление не требует замены бортового оборудования и может быть установлено на уже работающие на орбите аппараты.

Разработчикам удалось добиться десятикратного роста пропускной способности канала связи за счёт оптимизации алгоритмов работы передатчика SXC-XTX-01, который устанавливается на спутники формата CubeSat 3U и 6U. Новая версия ПО, прошедшая испытания на тестовом аппарате, показала стабильную работу при передаче данных в научных, образовательных и АИС-миссиях (автоматическая идентификационная система для отслеживания морских судов).

Изображение: Flux

Как пояснили в компании, ключевое преимущество решения — универсальность. Обновление совместимо со всеми спутниками, оснащёнными данным типом передатчика, включая те, что уже находятся на орбите. Это позволяет оперативно нарастить эффективность существующей группировки без дополнительных затрат на модернизацию бортовой аппаратуры.

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В «Спутникс» также развивают более производительные системы: спутники группировки «Зоркий-2М» способны передавать данные на скорости до 1 Гбит/с и ежесуточно отправлять на Землю до 100 Гбайт информации. Новая разработка, по словам представителей компании, ориентирована прежде всего на аппараты малого форм-фактора, где энергопотребление и массогабаритные ограничения не позволяют устанавливать тяжёлые высокоскоростные терминалы, но при этом требуется существенно повысить объём передаваемой телеметрии и целевой информации.

По оценкам специалистов, внедрение ПО позволяет сократить время сеансов связи и увеличить количество полезной нагрузки, передаваемой за один пролёт спутника над наземной станцией, что особенно актуально для задач оперативного мониторинга и дистанционного зондирования Земли.