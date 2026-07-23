Пользователи Рунета получили от Минцифры рекомендацию поставить российские сертификаты безопасности, чтобы не лишиться возможности заходить на отечественные сайты. Причиной такого призыва назвали случающиеся всё чаще отзывы иностранных SSL-сертификатов. Без них отечественные сайты в иностранных браузерах могут не открываться или работать неправильно. Пострадать могут пользователи браузеров Chrome, Edge, Safari, Firefox и многих других. Некоторые российские сервисы начинают отображать предупреждение о недоступности ресурсов и возможных ошибках при подключении.
Чтобы таких проблем не возникало, Министерство цифрового развития предлагает сертификаты от собственного удостоверяющего центра. После этого будет обеспечен беспроблемный доступ к отечественным сайтам, магазинам, банковским услугам, любым интернет-площадкам. Если нет желания заниматься этим самому, в «Яндекс Браузере» имеется встроенный изначально российский сертификат безопасности.
Сертификаты используются для подтверждения подлинности сайта и защиты передачи данных между сервером и пользователем. При посещении веб-страницы браузер выполняет проверку проверку на уровне удостоверяющего центра, который выдал сертификат. Если на каком-то этапе возникнут проблемы, браузер отображает предупреждение о небезопасном соединении или может вовсе не открыть сайт. Российские сертификаты появились в 2022 году и работают по тому же принципу, что и зарубежные.