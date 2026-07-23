При отзыве зарубежных сертификатов у российских пользователей могут перестать открываться сайты

Пользователи Рунета получили от Минцифры рекомендацию поставить российские сертификаты безопасности, чтобы не лишиться возможности заходить на отечественные сайты. Причиной такого призыва назвали случающиеся всё чаще отзывы иностранных SSL-сертификатов. Без них отечественные сайты в иностранных браузерах могут не открываться или работать неправильно. Пострадать могут пользователи браузеров Chrome, Edge, Safari, Firefox и многих других. Некоторые российские сервисы начинают отображать предупреждение о недоступности ресурсов и возможных ошибках при подключении.

Изображение: Gemini

Чтобы таких проблем не возникало, Министерство цифрового развития предлагает сертификаты от собственного удостоверяющего центра. После этого будет обеспечен беспроблемный доступ к отечественным сайтам, магазинам, банковским услугам, любым интернет-площадкам. Если нет желания заниматься этим самому, в «Яндекс Браузере» имеется встроенный изначально российский сертификат безопасности.

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Сертификаты используются для подтверждения подлинности сайта и защиты передачи данных между сервером и пользователем. При посещении веб-страницы браузер выполняет проверку проверку на уровне удостоверяющего центра, который выдал сертификат. Если на каком-то этапе возникнут проблемы, браузер отображает предупреждение о небезопасном соединении или может вовсе не открыть сайт. Российские сертификаты появились в 2022 году и работают по тому же принципу, что и зарубежные.