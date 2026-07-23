В отличие от традиционных мультикоптеров с открытыми винтами, новая разработка использует заключённые в корпус реактивные двигатели, что обещает более тихие и скоростные полёты над городами.

Компания Saean R&D, известная разработками в сфере электротранспорта, получила патенты на три ключевые технологии для городской аэромобильности. Как пояснили в компании, патенты охватывают интегрированную платформу реактивной тяги, которая решает проблемы эффективности и шумности, присущие открытым пропеллерам.

Изображение: interestingengineering.com (обработано Qwen)

По данным аналитиков, глобальный рынок городской аэромобильности к 2040 году может достичь значительных объёмов. Чтобы занять место в этом сегменте, Saean создаёт вокруг своей технологии патентный барьер, который должен защитить компанию от копирования разработок конкурентами.

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Ключевая особенность системы — заключение двигателя в шумоизолирующий корпус, что позволяет повысить эффективность на высоких скоростях и создаёт основу для развития региональной аэромобильности. Второй патент касается направляющих лопаток, которые оптимизируют потоки воздуха на входе и выходе, снижая энергопотребление и нагрузку на аккумуляторы. Третья разработка генерирует микровихри, предотвращающие сваливание при резких манёврах, и рассеивает выхлопную струю, что значительно уменьшает шум в городской среде.

При этом компания подчёркивает, что речь идёт именно о патентах на силовую установку, а не о готовом летающем прототипе. В портфеле Saean также есть электромобили, электрические внедорожники и 30-тонные грузовики, что отличает компанию от стартапов без реального производственного опыта. Теперь Saean намерена использовать этот опыт для создания тихой и скоростной региональной аэромобильности, стремясь стать технологическим держателем лицензии, а не производителем готовых аппаратов.