С момента появления подобной возможности число каналов выросло до 380 тысяч

Недавно в российском мессенджере «Макс» стали доступны публичные каналы, которые может создавать любой зарегистрированный в сервисе пользователь. Теперь представители мессенджера поделились статистикой, согласно которой с этого момента число каналов выросло на 30% и достигло значения в 380 тысяч.

Изображение: Gemini

Вместе с увеличением количества каналов выросла и их совокупная аудитория. К настоящему времени в публично доступных каналах количество подписчиков составляет 285 млн.

реклама

Любой желающий может создать канал в версии «Макс» на Android при помощи цифрового ID. Если используется смартфон на платформе iOS, можно создать канал в версии мессенджера для ПК или в веб-версии на мобильном устройстве. Для этого необходимо открыть раздел «Чаты» и нажать на иконку «+» наверху экрана, после чего выполнять инструкции.