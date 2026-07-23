При этом Xbox все равно не является лидером рынка

Продажи консолей Xbox Series X/S в США в июне 2026 года выросли на 86% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, показав лучший результат для игровой приставки с начала года. Об этом сообщил аналитик Circana Мэт Пискателла (Mat Piscatella), чьи слова приводит издание Windows Central. Источник изображения: ChatGPTВ денежном выражении продажи Xbox более чем удвоились, тогда как у конкурентов динамика оказалась отрицательной: продажи PlayStation 5 сократились на 43%, а Nintendo Switch 2 – на 78% в годовом выражении. При этом Xbox остаётся третьей по объему продаж консолью в США после Nintendo Switch 2 и PlayStation 5.

Аналитики отмечают, что столь высокий рост объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, база сравнения была относительно низкой: летом прошлого года на продажи Xbox негативно повлияли повышение цен и запуск Nintendo Switch 2. Во-вторых, покупателей могли стимулировать ожидания нового подорожания консолей Microsoft с 1 августа. Кроме того, положительное влияние оказали успех эксклюзивной Forza Horizon 6, а также возвращение компании к ставке на эксклюзивные игры.

Несмотря на успех Xbox, американский рынок игровых устройств в целом продолжает снижаться. По данным Пискателла, расходы на покупку игрового оборудования в июне упали на 62% и составили 383 миллионов долларов, что во многом связано с чрезвычайно высокой базой прошлого года, когда состоялся запуск Nintendo Switch 2. Причём Xbox поддерживать рост продаж будет всё тяжело, особенно учитывая предстоящее повышение цен на консоли.