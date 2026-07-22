Сборка получила 12 ГБ ОЗУ DDR4.

Неблагоприятная ситуация на компьютерном рынке вынуждает геймеров отдавать предпочтение сборкам прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала MGAME. В своём новом видеоролике он собрал бюджетный ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-5820K, дебютировавшим в 2014 году, видеокартой Radeon RX 580 8 ГБ 2048SP, обладающей 2048 ядрами (тогда как стандартная RX 580 имеет 2304 потоковых процессора), и 12 ГБ оперативной памяти DDR4-2133.

Источник фото: MGAME/YouTube

Сборка тестировалась в разрешении 1080p, обеспечив следующие показатели средней частоты кадров:

Fortnite (режим Performance) – 112 fps

Resident Evil Requiem (нормальное качество текстур, освещения и теней, FSR 3 Performance) – 57 fps

Black Myth: Wukong (средние настройки, NXSR) – 39 fps

God of War Ragnarök (средние настройки, FSR 3.1 Balanced) – 71 fps

PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 112 fps

Clair Obscur: Expedition 33 (средние настройки, FSR 3 Performance) – 75 fps

The Last of Us Part II Remastered (средние настройки, FRS 3 Balanced) – 105 fps

Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 73 fps

Red Dead Redemption 2 (пресет Performance) – 71 fps

Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки) – 88 fps

реклама

В целом, сборка на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP демонстрирует неплохие результаты в выбранных энтузиастом играх, хотя на высокие настройки в большинстве случаев, как и ожидалось, рассчитывать не приходится.