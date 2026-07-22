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Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP в ряде популярных игр
Сборка получила 12 ГБ ОЗУ DDR4.
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Неблагоприятная ситуация на компьютерном рынке вынуждает геймеров отдавать предпочтение сборкам прошлых поколений, одну из которых протестировал энтузиаст YouTube-канала MGAME. В своём новом видеоролике он собрал бюджетный ПК, оснащённый 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-5820K, дебютировавшим в 2014 году, видеокартой Radeon RX 580 8 ГБ 2048SP, обладающей 2048 ядрами (тогда как стандартная RX 580 имеет 2304 потоковых процессора), и 12 ГБ оперативной памяти DDR4-2133.

Источник фото: MGAME/YouTube

Сборка тестировалась в разрешении 1080p, обеспечив следующие показатели средней частоты кадров:

  • Fortnite (режим Performance) – 112 fps
  • Resident Evil Requiem (нормальное качество текстур, освещения и теней, FSR 3 Performance) – 57 fps
  • Black Myth: Wukong (средние настройки, NXSR) – 39 fps
  • God of War Ragnarök (средние настройки, FSR 3.1 Balanced) – 71 fps
  • PUBG: Battlegrounds (средние настройки) – 112 fps
  • Clair Obscur: Expedition 33 (средние настройки, FSR 3 Performance) – 75 fps
  • The Last of Us Part II Remastered (средние настройки, FRS 3 Balanced) – 105 fps
  • Cyberpunk 2077 (низкие настройки, FSR 3 Balanced) – 73 fps
  • Red Dead Redemption 2 (пресет Performance) – 71 fps
  • Grand Theft Auto V Enhanced (высокие настройки) – 88 fps
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В целом, сборка на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP демонстрирует неплохие результаты в выбранных энтузиастом играх, хотя на высокие настройки в большинстве случаев, как и ожидалось, рассчитывать не приходится.

#core i7-5820k #radeon rx 58
Источник: youtube.com
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