Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
Для северо-востока Германии подобная находка является редкостью
реклама

Волонтёр-археолог Дирк Браунгардт в 2025 году обнаружил в немецком городе Галле пять серебряных монет Римской республики. Их близкое расположение указывает, что в своё время они могли храниться в одном кошельке.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

Серебряные монеты Римской республики встречаются на северо-востоке Германии крайне редко. Археологи считают, что они могли попасть сюда в начале первого тысячелетия. Наиболее раннюю монету отчеканили в 148 году до н. э., а остальные четыре датируются периодом между 82 и 79 годами до н. э., во время заключительного этапа Римской республики.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

реклама

Эти монеты чаще находят западнее, в первую очередь в Тюрингии и Нижней Саксонии. Их распространение значительно сокращается к северо-востоку Германии. Их присутствие на таком расстоянии от контролируемой Римом территории указывает на присутствие сетей дальнего обмена в области, называемой римскими авторами Варварским царством.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

На всех пяти монетах есть следы сильного износа, поэтому они могли находиться в обращении на протяжении долгого времени. Республиканские динарии имели хождение внутри Римской империи вплоть до I века н. э. Три экземпляра являются серрати — денариями с намеренно зазубренными краями. На двух также выцарапаны граффити.

Историки могут только гадать, как монеты попали в Германию. Это могло произойти в рамках торговли, дипломатических отношений, военных конфликтов.

#германия #история #археология #рим
Источник: arkeonews.net
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing просит власти США вмешаться в ситуацию с рекордным кредитом ЕС, выданным компании Airbus
Счастливчик купил ПК на Ryzen 7 9800X3D с RTX 5070 и 32 ГБ DDR5 вдвое дешевле его текущей цены
Энтузиаст сравнил Ryzen 7 5800X3D и Ryzen 7 7800X3D в паре с RTX 5080 в популярных играх
Японский самолёт-утконос EC‑2 с необычным внешним видом проходит лётные испытания
Покупатель получил пять Core i5-14400 вместо заказанного одного и отправил лишние CPU обратно
HyperOS 4 от Xiaomi получит масштабный редизайн
Система на чипе Samsung Exynos 2700 может превысить частоту 4 ГГц
Российский ПД-14 уступает CFM LEAP-1A в тяге, но выигрывает в ремонтопригодности и независимости
В подмосковном Жуковском энтузиасты своими силами возвращают к жизни пассажирский лайнер Ту-144
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
DLSS 5 предложит три генеративных модели нейронного рендеринга и управление каждым объектом сцены
NVIDIA сообщила о прогрессе в предоставлении клиентам новой архитектуры Vera Rubin
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
Робот-газонокосилка ANTHBOT Genie 800 предлагает четыре камеры с 3D-зрением и справляется с газонами до 800 м²
Эксперт протестировал GTX 1060 6 ГБ в честь её 10-летнего юбилея в целом ряде современных игр
Астрономы обнаружили рядом с Солнцем четыре белых карлика, скрывавшихся ранее за красными карликами
Китай рассматривает возможность ужесточения экспортного контроля над технологиями и чипами для ИИ
Geely представила электромобиль Galaxy TT с силовой установкой весом 75 кг и эффективностью 93,8%
На Плутоне и спутнике Сатурна Титане обнаружили неизвестную молекулу
Анонсирована гоночная аркада на выживание Wreckreation 2

Популярные статьи

Топ-5 советских фильмов, ставших культовыми за рубежом
Ретроклокинг: Ретросборка мечты из 2008 года с 64 ГБ ОЗУ и 22 ГБ видеопамяти против современных игр
«Джек Райан: Призрачная война», «Железное легкое»: краткий обзор новых фильмов
12 лучших стратегических игр на ПК, вышедших за последние три года года. Часть 2
9 игр с открытым миром, которые предлагают больше контента и разнообразия, чем GTA V
Ninebot KickScooter E3 – городской самокат с интересными «фишками»
Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce RTX 3070 TUF Gaming OC Edition 8GB GDDR6
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter