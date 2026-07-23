Для северо-востока Германии подобная находка является редкостью

Волонтёр-археолог Дирк Браунгардт в 2025 году обнаружил в немецком городе Галле пять серебряных монет Римской республики. Их близкое расположение указывает, что в своё время они могли храниться в одном кошельке.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

Серебряные монеты Римской республики встречаются на северо-востоке Германии крайне редко. Археологи считают, что они могли попасть сюда в начале первого тысячелетия. Наиболее раннюю монету отчеканили в 148 году до н. э., а остальные четыре датируются периодом между 82 и 79 годами до н. э., во время заключительного этапа Римской республики.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

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Эти монеты чаще находят западнее, в первую очередь в Тюрингии и Нижней Саксонии. Их распространение значительно сокращается к северо-востоку Германии. Их присутствие на таком расстоянии от контролируемой Римом территории указывает на присутствие сетей дальнего обмена в области, называемой римскими авторами Варварским царством.

Изображение: Государственное управление по управлению наследием и археологии Саксонии-Анхальт

На всех пяти монетах есть следы сильного износа, поэтому они могли находиться в обращении на протяжении долгого времени. Республиканские динарии имели хождение внутри Римской империи вплоть до I века н. э. Три экземпляра являются серрати — денариями с намеренно зазубренными краями. На двух также выцарапаны граффити.

Историки могут только гадать, как монеты попали в Германию. Это могло произойти в рамках торговли, дипломатических отношений, военных конфликтов.