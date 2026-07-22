Процессор тестировался совместно с видеокартой Titan V.

Процессор Intel Pentium 4 HT 641, дебютировавший в 2006 году, оснащён всего одним ядром на базе архитектуры Cedar Mill и поддерживает два потока, но это не остановило энтузиаста YouTube-канала Fully Buffered, который решил запустить на данном CPU вышедшую в 2008 году Grand Theft Auto IV. Дополнительно тестовая сборка, работающая под управлением Windows 10, была снабжена 8 ГБ оперативной памяти DDR2-800 и видеокартой Nvidia Titan V 12 ГБ.

Источник фото: Fully Buffered/YouTube

На первом этапе энтузиаст протестировал процессор на стандартной частоте, составляющей 3,2 ГГц, что на открытой местности в GTA IV при разрешении 800x600 точек и низких настройках графики позволило обеспечить около 1-5 fps. Далее частота CPU была повышена до 4 ГГц, благодаря чему удалось добиться повышения частоты до 5-13 fps.

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После этого энтузиаст повысил частоту процессора до 4,57 ГГц, и это увеличило показатель до 10-18 fps, а чуть позже — до 4,81 ГГц, что подняло частоту кадров до 17-20 fps. К сожалению, добиться частоты 5 ГГц для Pentium 4 HT 641 ему так и не удалось, несмотря на повышение напряжения до 1,7 В. Ютубер отмечает, что даже на 4,81 ГГц увеличение частоты кадров в GTA IV оказалось значительным, а выбрав более тихое место можно увидеть показатели от 20 до 30 fps.

В других играх разогнанный Pentium 4 HT 641 показал следующие результаты — в Cities: Skylines частота кадров варьировалась от 4 до 6 fps, в BeamNG.drive достигала 10-12 fps, в Tomb Raider (2013) составила 30-60 fps, а в Spintires — более 40 fps. При этом использовались минимальные настройки графики.