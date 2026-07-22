Это событие должно состояться до конца лета и охватить свыше миллиарда пользователей, став «крупнейшим в истории развёртыванием некастодиального криптокошелька»

Глава Telegram Павел Дуров во вторник опубликовал в мессенджере сообщение с анонсом некастодиального криптокошелька, который будет доступен более чем миллиарду человек. По его словам, это «крупнейшее в истории человечества развёртывание некастодиального криптокошелька».

Это событие станет очередным шагом на пути Дурова к увеличению доступности криптовалюты. В июне основатель Telegram сообщил о ребрендинге нативной криптовалюты The Open Network, Toncoin, которая теперь носит название GRAM. В рамках плана по развитию криптовалютной экосистемы Telegram компания стала основным управляющим экосистемой и крупнейшим валидатором, сменив в этой роли TON Foundation.

Изображение: Gemini

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Сообщение Дурова во вторник не содержало большого количества подробностей. Было сказано лишь о том, что станут доступны мгновенные криптовалютные транзакции без комиссий.

В настоящее время уже существует криптовалютный кошелёк Wallet in Telegram. В начале года в нём было свыше 150 млн зарегистрированных пользователей.