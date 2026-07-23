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В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
На американском рынке появился редкий экземпляр ВАЗ-2105 1985 года выпуска в экспортной комплектации Lada Signet. Автомобиль оснащён трёхступенчатой автоматической коробкой передач General Motors 3L30 и прошёл всего 55 тысяч километров. Цена в 14 тысяч долларов сопоставима со стоимостью новой Lada Granta.
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Автомобиль был создан специально для канадского рынка и получил ряд особенностей, характерных для экспортных версий: каталитические нейтрализаторы, оранжевые габаритные огни, боковые повторители поворотов, а также улучшенную шумоизоляцию и более качественную обивку салона. АКПП GM 3L30 устанавливалась непосредственно на заводе, однако стыковочные узлы с вазовским двигателем являются уникальными. Как пояснил автослесарь Денис Хромов, ресурс агрегата напрямую зависит от регулярности замены масла, и хотя запчасти для самой коробки найти можно, оригинальные переходные детали встречаются редко.

Изображение: Flux

По словам автоэксперта Александра Громова, появление на рынке подобных машин — это отголосок агрессивной экспортной политики СССР, когда местные дилеры в Канаде серьёзно дорабатывали «Жигули» в соответствии с требованиями западных потребителей. Юрист Олег Зорин предупреждает, что покупка таких лотов в США может сопровождаться сложностями при регистрации в отдельных штатах из-за отсутствия ряда современных систем безопасности и экологического контроля.

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Под маркой Signet в Канаду поставлялись также универсал ВАЗ-2104 и люксовая версия ВАЗ-2107, однако именно ВАЗ-2105 с автоматической коробкой GM считается наиболее редкой конфигурацией. Сегодня эти машины представляют интерес для коллекционеров, ценящих советский автопром в нестандартном исполнении.

#россия #сша #автоваз #lada #отечественный автомобиль #советский автопром #ваз 2105 #signet
Источник: www1.ru
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