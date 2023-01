За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Автопром Великобритании практически умер... Так скажет большинство и будут в чем-то правы. "Иконы" Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin давно перешли в другие руки или сильно зависят от них. Bentley счастливо "сожительствует" с Volkswagen. Rolls-Royce паразитирует на агрегатах BMW. И даже Aston Martin в своих спорткарах стал ставить моторы от AMG... Позор!!! Lotus слабо трепещет крылышками, делая ставку на электрокары (надеюсь, что все у них получится)... Вот с Lotus и начну. Без этой компании, рассказ был бы не полным. Хотя, речь пойдет не о ней самой.

реклама

"Мы говорим Lotus - подразумеваем Колина Чапмена" - великого инженера, без которого трудно представить современную F1. Его вклад в эти гонки грандиозен. Именно он заложил основы современной аэродинамики.

Но, кроме F1, Колин создал фирму по производству спортивных автомобилей. Одним из первых автомобилей был довольно простенький и неказистый с виду Lotus 7, который выпускался с 1957 по 1972 годы.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

И полностью соответствовал кредо Колина: "спортивный автомобиль должен быть легким". Потом уже пошли другие, более совершенные и привычные по внешнему виду автомобили, а права на "семерку" выкупила английская фирма Catherham. Тут и начинается наша история...

реклама

Если крупных независимых автопроизводителей в Британии нет, то есть огромная куча-мала малюсеньких фирм, которые выпускают довольно странные автомобили (с точки зрения обывателя) и чувствуют себя более-менее стабильно.

Итак, Catherham. До сих пор выпускает легендарную модель Lotus. Которая хоть и очень похожа на прародителя, но уже кардинально другая! Сейчас фирма предлагает несколько модификаций автомобилей Seven и Super Seven, которые различаются моторами, настройками шасси и разнообразными опциями. В каталоге имеются, как дорожные машины, так и трековые. И уж поверьте, на каком-нибудь извилистом шоссе вашему BMW M 5 ловить против Catherham Seven 620R нечего!

Мотор Ford Duratec с турбонаддувом выдает "всего" 310 л.с., что смешно на нынешнем уровне. Но! не забываем о постулате Чапмена "спортивный автомобиль должен быть легким"! Машина весит всего... 610 килограмм! Вкупе с таким мотором, это обеспечивает просто ураганную динамику. Ведь удельная мощность достигает нехилых 508 л.с. на тонну! Это очень много.

реклама





Естественно, что такое понятие, как "комфорт" тут не присутствует в принципе. Но машина создавалась не для этого. Для удовольствия от езды. И стоит это "удовольствие" от 55 тысяч фунтов. Немало. Но такие машины не берут в качестве основного. Обычно, это второй-третий автомобиль в гараже. Для выходного дня, так сказать...





Примерно такой же идеологии придерживается и другая фирма - Westfield. Машины очень похожи, но тут ставка на кит-кары, т.е. продажу автомобиля "по частям", когда покупатель собирает все сам. Это намного дешевле, требует, конечно, опыта подобных работ. Но зато - элемент личного участия!

реклама

Вариантов масса, на разные кошельки. Например, сейчас имеется модель Westfield Mega S2000 с мотором от той самой Honda S2000! Причем туда, по желанию, могут прикрутить турбину...

А ведь еще в начале нулевых, в производственной программе был совсем уже "отбитый" вариант - Westfield Megabusa.

Что-то напоминает, не так ли? Именно, вам не показалось: инженеры воткнули в свое шасси мотор от гипербайка Suzuki Hayabusa! Это был просто бешенный аппарат!

В целом, машины от Westfield скромнее, проще и дешевле, чем Catherham, но и на них имеется свой покупатель.





Если такой подход вам кажется чересчур пуританским, то можно и побогаче. Встречайте: Morgan Motor Company. История компании Генри Фредерика Стенли Моргана началась в 1909 году. И первые автомобили были трехколесными, т.е. трициклами. Спустя более ста лет истории, компания жива и здравствует (хотя проблемы имеются). И в производственной гамме все еще имеется трицикл! Morgan Super 3:

Не смотрите на его потешный вид. Это современный автомобиль. Очень бодрый и крайне веселый в управлении.





Машина оснащена новым 3-х цилиндровым мотором Ford Dragon мощностью 118 л.с. При этом автомобиль весит около 630 килограммов и способен развивать скорость около 210 км/ч. Это не много, но тут весь кайф и удовольствие от управления, а не от самих цифр на спидометре.

Есть в линейке и более привычная машина, которую еще с 70-х годов называли "волком в овечьей шкуре".

Это Morgan Plus 6.

На протяжении многих десятилетий, подобную машину делали на деревянном каркасе из ясеня. Но современные требования уже не дают такую возможность (хотя дерево в конструкции присутствует).

Минимум электроники. Почувствуйте себя водителем автомобиля 30-х годов прошлого века!

Но и на автобане эта модель даст прикурить многим. Ведь тут стоит рядная "шестерка" от BMW мощностью 340 л.с. Это для скромной массы в 1075 килограмм (сухая масса) хороший показатель. Эксперты отмечают отменную управляемость машины. Но стоит такое "счастье" отнюдь не дешево. Базовая цена начинается с 78 тысяч фунтов (а что вы хотите: ручная сборка).

-" А имеется ли что-то более современное" - раздается робкий голос "из зала". Имеется, но не менее дикое.









Еще одно безумие от чопорных англичан - Ultima Sports.

Небольшая фирма, производящая и готовые автомобили, и их комплекты (киты) на разнообразных агрегатах. Внешне машины копируют гоночные прототипы 70-90-х годов. Но имеют допуск на дороги общего пользования.

Самой бешенной моделью является Ultima RS, к которой компания шла на протяжении 35 лет своей истории.





Тут воплощены многие гоночные технологии и материалы. Линейка моторов начинается от "скромного" 480-ти сильного LT1 от Chevrolet Corvette. А заканчивается турбированным LT5, который могут раскочегарить до... 1200 лошадок.

Знаете, сколько весит такой автомобиль? Менее тонны! Есть желающие "закуситься" с таким на треке или автобане? А вот цена довольно "демократичная". Кит-наборы начинаются от 60 тысяч фунтов.









Думаете, что только они такое выпускают? Отнюдь. Есть и другой производитель подобного - Radical Sportscars, основанный в 1997 году.

Это также дорожные автомобили (хотя имеются и трековые). Очень "радикальные" в управлении и не прощающие ошибок. Есть открытые и закрытые модели. Например, Radical Road Rapture.

По виду - болид категории LMP2. На деле - дорожный автомобиль. С мотором в 360 л.с. и скоростью около 265 км/ч. Очень трудно представить такое "чудо" на дорогах общего пользования. Но так оно и есть. В машине применены гоночные технологии. Весит он всего 765 килограмм и обладает большой прижимной силой. Многие автоэксперты восхищены его показателями: "Если вам нужна производительность, бросающая вызов физике, которую вы можете использовать на дорогах общего пользования, это начинает казаться чем-то вроде воровства" (Феликс Пейдж, Autocar)

А есть и более экстремальные модели. Например, RXC 600R (654 л.с.):

Ранее, модели Radical ставили рекорды прохождения круга на Нордшляйфе.

Так что гоночный внешний вид они оправдывают на все 100%.





Конечно, это далеко не все автомобили из Великобритании, которые заслуживают внимания. Но это наиболее яркие из них. На этом пока все.

А здесь вы можете прочитать статьи про тюнинг и рестомоды автомобилей:

Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен

Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами