Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона

Автопром Великобритании практически умер... Так скажет большинство и будут в чем-то правы. "Иконы" Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin давно перешли в другие руки или сильно зависят от них. Но есть еще "порох в пороховницах"!
[ ] для раздела Блоги
1
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Автопром Великобритании практически умер... Так скажет большинство и будут в чем-то правы. "Иконы" Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin давно перешли в другие руки или сильно зависят от них. Bentley счастливо "сожительствует" с Volkswagen. Rolls-Royce паразитирует на агрегатах BMW. И даже Aston Martin в своих спорткарах стал ставить моторы от AMG... Позор!!! Lotus слабо трепещет крылышками, делая ставку на электрокары (надеюсь, что все у них получится)... Вот с Lotus и начну. Без этой компании, рассказ был бы не полным. Хотя, речь пойдет не о ней самой.

реклама

"Мы говорим Lotus - подразумеваем Колина Чапмена" - великого инженера, без которого трудно представить современную F1. Его вклад в эти гонки грандиозен. Именно он заложил основы современной аэродинамики.

Но, кроме F1, Колин создал фирму по производству спортивных автомобилей. Одним из первых автомобилей был довольно простенький и неказистый с виду Lotus 7, который выпускался с 1957 по 1972 годы.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

 И полностью соответствовал кредо Колина: "спортивный автомобиль должен быть легким". Потом уже пошли другие, более совершенные и привычные по внешнему виду автомобили, а права на "семерку" выкупила английская фирма Catherham. Тут и начинается наша история...

реклама

Если крупных независимых автопроизводителей в Британии нет, то есть огромная куча-мала малюсеньких фирм, которые выпускают довольно странные автомобили (с точки зрения обывателя) и чувствуют себя более-менее стабильно.

Итак, Catherham. До сих пор выпускает легендарную модель Lotus. Которая хоть и очень похожа на прародителя, но уже кардинально другая! Сейчас фирма предлагает несколько модификаций автомобилей Seven и Super Seven, которые различаются моторами, настройками шасси и разнообразными опциями. В каталоге имеются, как дорожные машины, так и трековые. И уж поверьте, на каком-нибудь извилистом шоссе вашему BMW M 5 ловить против Catherham Seven 620R нечего!

Мотор Ford Duratec с турбонаддувом выдает "всего" 310 л.с., что смешно на нынешнем уровне. Но! не забываем о постулате Чапмена "спортивный автомобиль должен быть легким"! Машина весит всего... 610 килограмм! Вкупе с таким мотором, это обеспечивает просто ураганную динамику. Ведь удельная мощность достигает нехилых 508 л.с. на тонну! Это очень много.

реклама


Естественно, что такое понятие, как "комфорт" тут не присутствует в принципе. Но машина создавалась не для этого. Для удовольствия от езды. И стоит это "удовольствие" от 55 тысяч фунтов. Немало. Но такие машины не берут в качестве основного. Обычно, это второй-третий автомобиль в гараже. Для выходного дня, так сказать... 


Примерно такой же идеологии придерживается и другая фирма - Westfield. Машины очень похожи, но тут ставка на кит-кары, т.е. продажу автомобиля "по частям", когда покупатель собирает все сам. Это намного дешевле, требует, конечно, опыта подобных работ. Но зато - элемент личного участия!

реклама

Вариантов масса, на разные кошельки. Например, сейчас имеется модель Westfield Mega S2000 с мотором от той самой Honda S2000! Причем туда, по желанию, могут прикрутить турбину...

А ведь еще в начале нулевых, в производственной программе был совсем уже "отбитый" вариант - Westfield Megabusa.

Что-то напоминает, не так ли? Именно, вам не показалось: инженеры воткнули в свое шасси мотор от гипербайка Suzuki Hayabusa! Это был просто бешенный аппарат!

В целом, машины от Westfield скромнее, проще и дешевле, чем Catherham, но и на них имеется свой покупатель.


Если такой подход вам кажется чересчур пуританским, то можно и побогаче. Встречайте: Morgan Motor Company. История компании Генри Фредерика Стенли Моргана началась в 1909 году. И первые автомобили были трехколесными, т.е. трициклами. Спустя более ста лет истории, компания жива и здравствует (хотя проблемы имеются). И в производственной гамме все еще имеется трицикл! Morgan Super 3:

Не смотрите на его потешный вид. Это современный автомобиль. Очень бодрый и крайне веселый в управлении.


Машина оснащена новым 3-х цилиндровым мотором Ford Dragon мощностью 118 л.с. При этом автомобиль весит около 630 килограммов и способен развивать скорость около 210 км/ч. Это не много, но тут весь кайф и удовольствие от управления, а не от самих цифр на спидометре.

Есть в линейке и более привычная машина, которую еще с 70-х годов называли "волком в овечьей шкуре".

Это Morgan Plus 6.

На протяжении многих десятилетий, подобную машину делали на деревянном каркасе из ясеня. Но современные требования уже не дают такую возможность (хотя дерево в конструкции присутствует).

Минимум электроники. Почувствуйте себя водителем автомобиля 30-х годов прошлого века!

Но и на автобане эта модель даст прикурить многим. Ведь тут стоит рядная "шестерка" от BMW мощностью 340 л.с. Это для скромной массы в 1075 килограмм (сухая масса) хороший показатель. Эксперты отмечают отменную управляемость машины. Но стоит такое "счастье" отнюдь не дешево. Базовая цена начинается с 78 тысяч фунтов (а что вы хотите: ручная сборка).

-" А имеется ли что-то более современное" - раздается робкий голос "из зала". Имеется, но не менее дикое.



Еще одно безумие от чопорных англичан - Ultima Sports.

Небольшая фирма, производящая и готовые автомобили, и их комплекты (киты) на разнообразных агрегатах. Внешне машины копируют гоночные прототипы 70-90-х годов. Но имеют допуск на дороги общего пользования.

Самой бешенной моделью является Ultima RS, к которой компания шла на протяжении 35 лет своей истории.


 Тут воплощены многие гоночные технологии и материалы. Линейка моторов начинается от "скромного" 480-ти сильного LT1 от Chevrolet Corvette. А заканчивается турбированным LT5, который могут раскочегарить до... 1200 лошадок.

Знаете, сколько весит такой автомобиль? Менее тонны! Есть желающие "закуситься" с таким на треке или автобане? А вот цена довольно "демократичная". Кит-наборы начинаются от 60 тысяч фунтов.



Думаете, что только они такое выпускают? Отнюдь. Есть и другой производитель подобного - Radical Sportscars, основанный в 1997 году.

Это также дорожные автомобили (хотя имеются и трековые). Очень "радикальные" в управлении и не прощающие ошибок. Есть открытые и закрытые модели. Например, Radical Road Rapture.

 По виду - болид категории LMP2. На деле - дорожный автомобиль. С мотором в 360 л.с. и скоростью около 265 км/ч. Очень трудно представить такое "чудо" на дорогах общего пользования. Но так оно и есть. В машине применены гоночные технологии. Весит он всего 765 килограмм и обладает большой прижимной силой. Многие автоэксперты восхищены его показателями: "Если вам нужна производительность, бросающая вызов физике, которую вы можете использовать на дорогах общего пользования, это начинает казаться чем-то вроде воровства" (Феликс Пейдж, Autocar)

А есть и более экстремальные модели. Например, RXC 600R (654 л.с.):

Ранее, модели Radical ставили рекорды прохождения круга на Нордшляйфе.

Так что гоночный внешний вид они оправдывают на все 100%.


Конечно, это далеко не все автомобили из Великобритании, которые заслуживают внимания. Но это наиболее яркие из них. На этом пока все.

А здесь вы можете прочитать статьи про тюнинг и рестомоды автомобилей:

Что такое рестомод автомобилей и зачем он нужен

Про тюнинг автомобилей - обстоятельно и подробно, но с картинками и большими буквами

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

catherham morgan radical
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
48
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
59
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
33
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
33
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
13 января 2023 59
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 48
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
9 января 2023 33
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
11 января 2023 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Северный поток можно восстановить за год - интересно по чьей инициативе
15
Sony заблокирует контент полученный по параллельному импорту на своих телевизорах и приставках
67
Страны БРИКС намерены создать новую платежную систему и полностью отказаться от доллара
14
Нидерланды не намерены по указу США ограничивать поставки оборудования для производства чипов Китаю
4
В МВД опровергли информацию касательно звонков с просьбой включить газ
5
Samsung Galaxy Book2 Go — бюджетный ноутбук с процессором Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3
+
Видеокарты NVIDIA начали дешеветь в магазинах РФ - скидки на флагманы доходят до 15%
24
Канцлер ФРГ заявил, что для окончания конфликта на Украине «российская агрессия» должна «провалиться»
19
Майнинг вновь приносит прибыль в разы превышающую расходы на розетку
8
Пользователь купил сломанный Ryzen 9 5900X всего за 3 доллара и восстановил его с помощью пинцета
15
5 самых выгодных геймерских процессоров в РФ на любой кошелёк – в список вошёл только 1 камень Intel
10
Представлен B-21 Raider - новейший стратегический стелс-бомбардировщик ВВС США
12
Нидерланды выступают против ограничения экспорта в Китай оборудования, использующего зрелую литографию
3
Киссинджер: Нейтральность Украины больше не имеет смысла
79
Британская разведка подтвердила, что Соледар перешёл под контроль ВС РФ
12
Какую видеокарту купить под монитор с разрешением 1080р – разумный выбор без переплат и компромиссов
14
Польская разведка: Россия не имеет ни планов, ни желания восстанавливать украинские города
115
Почему российская нефть такая дешёвая – кто покупает чёрное золото, и почему курс рубля будет падать
18
NetEase отклонила предложение о продлении партнерства с Blizzard China
2
Направлявшийся к линии фронта глава МВД Украины погиб при крушении вертолета
12

Популярные статьи

Как Sony за 43 минуты разрушила планы Microsoft по Xbox на 2023 год
91
Первая партия атомных беспилотников "Посейдон" встала на вооружение на АПЛ Белгород – реакция Запада
42
Быстрый четырехъядерник в играх в 2023 году — сравниваем аналог Core i3-12100F и Ryzen 5 5600X
25
Почему я в 2023 не планирую покупать видеокарту NVIDIA – Дженсен Хуанг теряет доверие геймеров
28
Xbox series S - худшая игровая консоль десятилетия
85
Самые нелепые и странные технические гаджеты за последние 25 лет
2
Проверяю, удобен ли компактный ПК в путешествии, и с какими проблемами можно столкнуться
33
Чимбальбом - 4: MSI GeForce 8500GT Mutant Edition и прочее железо ПК
18
Ретро и видеокарты: PCI S3 Trio64UV+ и AGP S3 Trio 3D/2X
48
Как французский авиационный хлам Super Puma губит жизни украинцев и не только их
8

Сейчас обсуждают

хахахер
18:08
щас поколят украину всю.Там полсотни стран планеты собрались
Русскоязычный стример Некоглай отправит 100 000$ в поддержку ВСУ
Волчара
18:07
Положил на лопатки 🤦
Ryzen 5 7600 положил на лопатки новый бестселлер Intel Core i5-13400F – разница в играх достигла 28%
Tzeentch
18:06
Ничего не мешает, но такой 4080 не существует, а 4090 существует. Что тут обсуждать ещё?
GeForce RTX 4090 можно охладить двухслотовой системой с центробежным вентилятором — это очень громко
Имя
18:06
около 41 мбит в сек битрейт у 4к (3840х2160) 30fps .h265 видеокодек .mp4 файл переменный битрейтом снимает телефон который именно сейчас у меня на руках, тут даже переменная частота кадров с 30 до 23 ...
Почему время жёстких дисков ушло, и какой SSD стоит взять экономному пользователю в 2023 году
хахахер
18:05
16:42 19.01.2023 Российские войска перешли в наступление в Запорожской области
Русскоязычный стример Некоглай отправит 100 000$ в поддержку ВСУ
Волчара
18:03
Скучно,я спать
Малоизвестные автомобильные фирмы с Туманного Альбиона
max1024
18:03
Одного Желания в данном случае маловато будет, нужно время и сами бюджетные комплектующие, которые стоят денег, итоговый вывод думаю понятен )
28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
хахахер
17:59
у бритов донельзя,щас вся армия ослабела
Британия планирует передать Украине ещё 600 высокоточных ракет Brimstone-2
Xardazzz
17:59
"GeForce RTX 4070 Ti стала самой продаваемой в Европе – стоит ли такую видеокарту покупать в РФ" стоит подождать 65-70к
GeForce RTX 4070 Ti стала самой продаваемой в Европе – стоит ли такую видеокарту покупать в РФ
I-Am Vendetta
17:59
Первая моя видеокарта 🫢 Только была она на 16mb
Ретро и видеокарты: Gigabyte GeForce 2 MX400 32MB и Palit GeForce 2 MX400 32MB
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем