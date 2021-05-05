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Я ранее уже немного рассказывал о серии F.E.A.R. Но теперь рассмотрю ее более подробно. Игры этого заслуживают.

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В 2005 году выходит первая игра серии, созданная компанией Monolith Productions. И она заметно выделялась на фоне конкурентов. Да их и не было. Довольно передовая графика (особенно освещение), очень неплохая физика, очень хороший ИИ противников и просто хороший сюжет.

Освещение в игре. От пуль на стенках остаются дырки, что по тем временам было круто. анонсы и реклама 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 29 990р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 85 990р Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену Наиболее сильно возраст игры выдает задний фон. Он просто "картонный". Игра не просто стала еще одним шутером с налетом фантастики. Это шутер с достаточной долей хоррора. Игра очень мрачная, местами жуткая. реклама



Вот такие "декорации" в игре не редкость. Либо - вариации паранормального бреда. Нашими противниками предстают жертва неудачного эксперимента – Пакстон Феттель (телепат и "немного каннибал").





Феттель. реклама И его мать – девочка Альма (тут вовсе без комментариев).





Альма - кошмар наяву. Она обладала паранормальными способностями и над ней проводили просто не человеческие эксперименты, что вылилось в довольно серьезные последствия.





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Нам же предстоит играть за бойца подразделения F.E.A.R. (First Encounter Assault Recon - Штурмовой Отряд Первого Контакта), который хоть не очень опытен, но обладает удивительной реакцией.

Начало игры. Краткий инструктаж. Собственно, мы можем на небольшой промежуток времени его замедлять. Причину этой особенности нам поначалу не объясняют…





В общем, нам ставят задачу найти и обезвредить Феттеля, который поставил "под свои знамена" солдат – клонов (собственно для этого он и создавался в секретной лаборатории).

По мере прохождения игры, постепенно разворачивается история Альмы и приходит понимание, что не все так и просто…Ненависть девочки приводит к различного рода аномалиям, что нам достаточно красочно показывают. Игра очень кровавая и жестокая.

Но шутерная составляющая абсолютно не уходит на второй план. Она реализована отлично. Много оружия, несколько видов гранат и мин. Плюс наша способность к замедлению времени, позволяет быть опасным противником.

Режим замедления времени. Но и враги не простые. Они никогда не будут тупо переть на вас, рассчитывая "закидать шапками". Локации позволяют обходить вас с флангов, что они и делают. Кроме обычных солдат – клонов, нам противостоят и какие – то сверхскоростные мутанты и невидимые солдаты, которые также обладают огромной скоростью перемещения. Плюс, изредка нам противостоит огромный робот, вернее штурмовик с бойцом внутри. Тут стоит только уповать на замедление времени и гранатомет.



Несколько позже выходят аддоны F.E.A.R. Perseus Mandate и F.E.A.R. Extraction Poit.





Теперь перейдем к тестированию.

Система:

Процессор: Xeon E3-1240 v3

Видеокарта: GTX 1070 (частота ядра 2012 МГц, памяти – 8900 МГц)

Оперативная память: 16 Гб, частота 1800 МГц

Операционная система: Windows 10 (LTSC).

Разрешение было установлено 3840х2160 (DSR). На версии 1.08 никаких дополнительных действий делать не пришлось. На более старых стоит установить дополнительный файл dinput8.dll, иначе видеокарта не будет полностью нагружаться. В игре имеется встроенный бенчмарк и для начала проверим производительность в нем. Настройки максимальные (сглаживание включено)

Итог тестирования:

Далее проверим производительность непосредственно в самой игре, используя программу MSI Afterburner. Для видеокарты нет никаких проблем.





Тестовая локация. А вот процессор нагружен очень неравномерно. Игра активно нагружает только полтора потока. Для комфортной игры вам хватит простого четырехъядерного процессора.





В 2009 году выходит продолжение F.E.A.R. 2, действие в ней происходит непосредственно после окончания сюжетной линии первой части. Мы играем за Майкла Беккета, сержанта особого спецподразделения.

Наш отряд, который постепенно редеет в рядах... Наша задача — взять под конвой Женевьеву Аристид, которую пытаются убить бывшие работодатели из корпорации "Армахем Технолоджи".





Графика стала более современной, но вот физика в некоторых аспектах попроще. Враги все так же обладают продвинутым ИИ. Действие разворачивается в разрушенном городе и локации тут более разнообразные, в отличие от первой части.

Разрушенный город. Большинство жителей превратилось в пепел. Да и разнообразие противников добавилось. Как солдат, так и разнообразных мутантов.



"Электрические призраки". Солдаты - клоны. Скучно тут не будет. Нам даже дадут несколько раз "порулить" боевым штурмовиком:



Режим инфракрасного видения позволяет отслеживать живые силы неприятеля даже в завалах.

В это же время на свободу вырывается Альма. Вскоре выясняется, что ее цель — наш главный герой. Теперь нужно добраться до секретного усилителя пси - способностей, чтобы дать Альме отпор.

Одно из проявлений Альмы. Сам сюжет попроще первой части, но вот концовка довольно неожиданная.





Тестировать также буду в разрешении 4К со сглаживанием. Оптимизация хорошая, просадки возникают только при сохранениях (тут ручное сохранение невозможно). Загрузка процессора в этой игре более равномерная и достаточно 4-х потоков.

Загрузка процессора и видеокарты.





Наконец, в 2011 году выходит последняя, третья часть.

Визуально она уже сильно отличается от предыдущих частей. Дело даже не в графике, а в стилистике. Открытые пространства уже не так мрачны. Хотя "кровавости" тут ничуть не меньше.

Таких мест много в игре. Зато даже немного перестарались с культом Альмы и ее последователями – отбитыми психопатами. Их слишком много для мертвого города.





Адепт культа Альмы (из ролика). Культистов - взрывников близко подпускать не стоит. Играем за Пойнтмена (кодовое имя такое) и за спиной постоянно маячит "невинно убиенный братец Феттель" со своими монологами. Он тут не просто так: после прохождения очередной главы, нам предоставляется возможность сыграть и за Феттеля. Он обладает несколькими паранормальными способностями, основная из которых - вселение в тела противников (не всех).

То есть в третьей части компания Day 1 Studios попыталась вернуться к "истокам".

В конце игры все сюжетные линии трех частей объединяются. Феттель и Беккет (ролик). Сюжет вытекает из предыдущей части. Нам нужно найти Альму, которая в предродовых схватках рушит остатки города, вызывая всякую паранормальную нечисть в придачу. Сюжет вытекает из предыдущей части. Нам нужно найти Альму, которая в предродовых схватках рушит остатки города, вызывая всякую паранормальную нечисть в придачу.

Предродовые схватки Альмы вызвали такой вот катаклизм...

Бои стали еще более позиционными. Просто так бегать и стрелять не получится. Вас довольно быстро уложат даже на низком уровне сложности. За выполнение разнообразных "боевых задач" вам дают очки. Также можно получить очки за телепатическую связь с некоторыми трупами

Телепатическая связь. и нахождение кукол Альмы.

Кукла Альмы. За это у нас повышается регенерация здоровья (аптечек больше нет), его уровень и расширяется временной диапазон замедления времени.





Повышение уровня происходит автоматически. Раньше для этого надо было искать специальные транквилизаторы.





Арсенал оружия сильно пересмотрели. Многие очень эффективны, но найти для них боеприпасы нелегко.

Среди противников выделяется постоянно преследующий нас ужас:

Этот "красавчик" преследует нас на протяжении всей игры. И еще довольно неприятные фазовые командиры. Некоторые (те, что попроще) могут вызывать по три солдата – клона, отсиживаясь в засаде. Просто убивать солдат тут бесполезно: на смену убитым придут новые. Надо искать возможности нанести ущерб самому командиру.



Фазовый командир с уже сбитым защитным полем. А он, к тому же, защищен защитным полем. Ближе к концу появятся их старшие собратья, которые просто прут на вас напролом. Они защищены полем, имеют очень мощное скорострельное оружие с эффектом поджигания, да еще и свободно проходят сквозь стены… Под конец игры начинают донимать монстры, которые вылезают из стен или потолка. Очень шустрые и атакуют группой:

Дадут там и пострелять из штурмовика. Ему будет посвящена целая миссия на мосту. Хотя можно и так попробовать пройти. Тестировать буду в третьей главе на максимальных настройках в разрешении 4К, но без сглаживания.





Загрузка процессора и видеокарты. Тестовая локация.

Сводный результат тестирования всех игр:



Итог.

Сначала немного о возможных проблемах с оптимизацией.

У меня имеется ранняя версия игры F.E.A.R. Так вот она на некоторых версиях Windows 10 давала странные артефакты с освещением. Может дело в нехватке какого - то файла dx9 или еще чего, но это лечилось простым отключением мягких теней. На нынешней версии LTSC (и ее предшественнице LTSB) такого не было. Неполная загрузка видеокарты устранялась файлом dinput8.dll (это мне подсказал один участник Конференции). Больше никаких проблем нет.

Ранняя версия F.E.A.R. 3 имела очень неприятный визуальный эффект, который можно назвать: постоянные "супермикрофризы". Ни одна программа мониторинга это не покажет. А вот на глаз это очень даже видно. Неприятный эффект. Частично лечилось включением вертикальной синхронизацией или ограничением через RTSS. На последней версии такого эффекта нет.

Теперь о самих играх. Пресса восхваляла первую часть, довольно равнодушно отнеслась ко второй и просто уничтожила третью. Похвалили только возможность кооператива.

Я не разделяю такую точку зрения. Все части по – своему хороши. Сюжет, боевка, противники, музыка - все работает слаженно на создание очень мрачной атмосферы. Таких игр очень немного. Если вы не играли в них, то стоит попробовать. Лично я проходил их в неправильном порядке. Первые версии я как – то пропустил и прошел сначала третью часть. И только потом, первую и вторую. Несмотря на то, что к тому моменту графика первых частей уже не могла поразить воображение, мне игры понравились с первых минут.

Недавно в Блогах выходила статья о гипотетических возможностях продолжений многих серий игр. Так вот, продолжения или ремастера серии F.E.A.R. я не жду и не хочу. Те, кто играл, тот поймет, что в нынешние сумасшедшие времена толерантности и воинственного феминизма, сюжет F.E.A.R. просто не имеет шансов на жизнь. Либо это будет просто убогая подделка на оригинал.



