Я буду рассказывать о фильмах, которые представляют из себя серию страшных (или «страшных») рассказов (антология ужасов). Наиболее ярким и известным представителем такого направления был сериал «Байки из склепа». Но это всё же сериал. А я буду рассказывать о фильмах.

Расположу фильмы по порядку выхода на экраны.

«Сумеречная зона» («Twilight Zone: The Movie»), 1983

И, да: это не популярный сериал, а фильм. Но суть точно такая же: отдельные рассказы, объединенные темой «сумеречной зоны». Сериал был довольно популярным в Америке. Но вот фильм…

Ну, тут далеко не самые интересные истории. Мне понравилась лишь последняя. Хотя, для понимания «вселенной» посмотреть можно. Одним из режиссеров выступил Стивен Спилберг. А из известных актеров мелькает Дэн Эйкройд.

«Сказки с тёмной стороны» («Tales from the Darkside: The Movie»), 1990

Одна тётенька собирается приготовить для знакомых… жаркое из пацана. А пока она всё приготавливает к «разделке», пацан читает толстенную книгу с историями.

Изображение: ru.kinorium.comИ эти истории будет рассказывать «ведьме», дабы отсрочить свою прожарку…

Весьма прикольный фильм. Историй тут всего три, но они интересные. И этот фильм я смотрел очень давно. Но пересмотрел с интересом. Из известных актеров тут засветились молодые Кристиан Слэйтер, Стив Бушеми и Джуллиана Мур.

«Мешки для трупов» («Body Bags»), 1993

Это такой проект для телевидения, который снял Джон Карпентер, причем сам сыграл там роль.

Изображение: ru.kinorium.comИстории в данном случае рассказываются от имени очень странного «патологоанатома». Вот насколько он странный, настолько странны и истории. Они не особо страшные, местами даже смешные (уж вторая про волосы точно). В одной истории снялся лучший джедай всех времен и народов - Люк Скайуокер (он же Марк Хэмилл). Данный фильм не особо известен, но посмотреть его стоит.

«Страшные истории для рассказа в темноте» («Scary Stories to Tell in the Dark»), 2019

Это не совсем альманах историй. Тут сам сюжет представлен и в виде рассказов отдельных «жертв».

Суть следующая. Есть группа подростков, которые на Хеллоуин залезли в местный «страшный дом», где по преданию жила странная девочка, причастная к смерти нескольких детей. И в доме, главная героиня, Стелла, находит странную книгу со страшными рассказами.

И в ней стали появляться истории про ее друзей. Прямо «онлайн». С печальным концом. Теперь нужно как-то это остановить…

Фильм, хоть и кажется подростковым, но довольно качественный «ужастик». Продюсером и одним из сценаристов выступил Гильермо дель Торо, что чувствуется.

Фильм достойный просмотра.

«Погребальные байки» («The Mortuary Collection»), 2019

Есть очень странная погребальная контора, где работает весьма «удивительный» персонаж (его неплохо сыграл Клэнси Браун).

И вот сюда пришла «трудоустраиваться» молодая девица. По мере знакомства с самой конторой, «гробовщик» рассказывает удивительно-страшные истории. Но девушка не особо этими историями впечатляется. Зачем она здесь? И что ждёт нас в итоге?

Это довольно занимательный фильм, состоящий из четырех историй (чудовище в туалете, беременный студент, история о «любви до гроба», история о злой Зубной фее). Они не связаны друг с другом напрямую. Но роднит их одно: зло всегда будет наказано. Пусть и весьма экстравагантным способом.

Подпрыгивать от страха при просмотре вы не будете, но фильм интересен. Стоит посмотреть.

Вот о таких фильмах-антологиях ужасов я сегодня хотел рассказать Да, есть и другие неплохие фильмы, но «нельзя объять необъятное».