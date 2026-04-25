Небольшая подборка фильмов-альманахов ужасов

Есть такой поджанр фильмов ужасов, как альманах. В таком случае фильм состоит из нескольких историй...
Я буду рассказывать о фильмах, которые представляют из себя серию страшных (или «страшных») рассказов (антология ужасов). Наиболее ярким и известным представителем такого направления был сериал «Байки из склепа». Но это всё же сериал. А я буду рассказывать о фильмах.

Расположу фильмы по порядку выхода на экраны.

«Сумеречная зона» («Twilight Zone: The Movie»), 1983

Изображение: ru.kinorium.comИ, да: это не популярный сериал, а фильм. Но суть точно такая же: отдельные рассказы, объединенные темой «сумеречной зоны». Сериал был довольно популярным в Америке. Но вот фильм…

Изображение: ru.kinorium.comНу, тут далеко не самые интересные истории. Мне понравилась лишь последняя. Хотя, для понимания «вселенной» посмотреть можно. Одним из режиссеров выступил Стивен Спилберг. А из известных актеров мелькает Дэн Эйкройд.

 «Сказки с тёмной стороны» («Tales from the Darkside: The Movie»), 1990

Изображение: ru.kinorium.comОдна тётенька собирается приготовить для знакомых… жаркое из пацана. А пока она всё приготавливает к «разделке», пацан читает толстенную книгу с историями.

Изображение: ru.kinorium.comИ эти истории будет рассказывать «ведьме», дабы отсрочить свою прожарку…

Весьма прикольный фильм. Историй тут всего три, но они интересные. И этот фильм я смотрел очень давно. Но пересмотрел с интересом. Из известных актеров тут засветились молодые Кристиан Слэйтер, Стив Бушеми и Джуллиана Мур.

«Мешки для трупов» («Body Bags»), 1993

Изображение: ru.kinorium.comЭто такой проект для телевидения, который снял Джон Карпентер, причем сам сыграл там роль.

Изображение: ru.kinorium.comИстории в данном случае рассказываются от имени очень странного «патологоанатома». Вот насколько он странный, настолько странны и истории. Они не особо страшные, местами даже смешные (уж вторая про волосы точно). В одной истории снялся лучший джедай всех времен и народов - Люк Скайуокер (он же Марк Хэмилл). Данный фильм не особо известен, но посмотреть его стоит.

«Страшные истории для рассказа в темноте» («Scary Stories to Tell in the Dark»), 2019

Изображение: ru.kinorium.comЭто не совсем альманах историй. Тут сам сюжет представлен и в виде рассказов отдельных «жертв».

Суть следующая. Есть группа подростков, которые на Хеллоуин залезли в местный «страшный дом», где по преданию жила странная девочка, причастная к смерти нескольких детей. И в доме, главная героиня, Стелла, находит странную книгу со страшными рассказами.

Изображение: ru.kinorium.comИ в ней стали появляться истории про ее друзей. Прямо «онлайн». С печальным концом. Теперь нужно как-то это остановить…

Фильм, хоть и кажется подростковым, но довольно качественный «ужастик». Продюсером и одним из сценаристов выступил Гильермо дель Торо, что чувствуется.

Фильм достойный просмотра.

«Погребальные байки» («The Mortuary Collection»), 2019

Изображение: ru.kinorium.comЕсть очень странная погребальная контора, где работает весьма «удивительный» персонаж (его неплохо сыграл Клэнси Браун).

Изображение: ru.kinorium.comИ вот сюда пришла «трудоустраиваться» молодая девица. По мере знакомства с самой конторой, «гробовщик» рассказывает удивительно-страшные истории. Но девушка не особо этими историями впечатляется. Зачем она здесь? И что ждёт нас в итоге?

Это довольно занимательный фильм, состоящий из четырех историй (чудовище в туалете, беременный студент, история о «любви до гроба», история о злой Зубной фее). Они не связаны друг с другом напрямую. Но роднит их одно: зло всегда будет наказано. Пусть и весьма экстравагантным способом.

Подпрыгивать от страха при просмотре вы не будете, но фильм интересен. Стоит посмотреть.

Вот о таких фильмах-антологиях ужасов я сегодня хотел рассказать  Да, есть и другие неплохие фильмы, но «нельзя объять необъятное».

Теги

мешки для трупов погребальные байки сказки с темной стороны страшные истории для рассказа в темноте сумеречная зона
