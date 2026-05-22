This_is_the_way
Климатологи из США обнаружили под океаном гигантскую разогревающую грядущий Эль-Ниньо структуру
По ряду параметров нынешнее явление уже сопоставимо с супер-Эль-Ниньо 1997 года, которое приводило к катастрофическим засухам и эпидемиям по всему миру.
Американские климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) выявили подводную структуру, которая стоит за формированием нынешнего Эль-Ниньо. Речь идёт о так называемой кельвиновой волне — гигантском массиве перегретой воды в Тихом океане. В некоторых районах температура этого тела превышает средние многолетние показатели почти на 7,5°C. Как отмечает The Wall Street Journal, для океана такая аномалия огромна, поскольку глубинные температурные изменения происходят значительно медленнее, чем на суше.

Кельвиновы волны порождаются резкими сменами ветра. Западные воздушные импульсы выталкивают перегретые воды с запада Тихого океана на восток. В результате возникает массив тёплой воды, который растягивается на тысячи километров, создавая классические условия для Эль-Ниньо — климатического феномена, нарушающего погодные паттерны по всему миру. Мощность этой волны напрямую говорит о том, насколько серьёзным будет предстоящий период потепления.

«Текущая кельвинова волна производит сильное впечатление. По некоторым показателям она уже соперничает с волной 1997 года», — приводит издание слова Мишель Л’Эрё, исследовательницы из Центра прогнозирования климата NOAA. Тот, 1997-й, год предшествовал одному из шести зарегистрированных супер-Эль-Ниньо — событию, при котором температура поверхности океана в экваториальной части Тихого океана поднимается минимум на 2°C выше долгосрочной нормы.

Первое задокументированное супер-Эль-Ниньо случилось в 1877 году и обернулось глобальной катастрофой: массовые засухи и последовавший голод унесли, по оценкам, около 50 миллионов жизней по всему миру. Последнее супер-Эль-Ниньо (2015–2016 годов) вызвало климатические аномалии, которые способствовали вспышкам вируса Зика, холеры, хантавируса, чикунгуньи и даже чумы.

Насколько разрушительным окажется нынешнее явление, пока неясно. Однако глобальная температура океана сегодня значительно выше, чем была десять лет назад, что не сулит ничего хорошего. Океан продолжает нагреваться, и климатологи предупреждают: это будет усиливать частоту и интенсивность экстремальных погодных событий в ближайшие годы.

#глобальное потепление #изменение климата #погода #океан #noaa #климатология #эль-ниньо #океанология #погода и климат
Источник: futurism.com
