В большинстве случаев огромный объем памяти GeForce GTX 750 не требуется, а производительность упирается в GPU

Ютуб-канал Budget-Builds Official раздобыл необычный вариант популярной в середине прошлого десятилетия видеокарты GeForce GTX 750. Она имеет на борту внушительные 8 ГБ памяти GDDR5 и продается новой.

Изображение: ChatGPT

То есть это не единичная кустарщина, а относительно массовый продукт, который производится под известной многим маркой MLLSE, она же — Shenzhen Yaoxiang Technology Co., Ltd. На карте распаяны разъемы HDMI, DVI-I и VGA, и поставляется она в фирменной разноцветной коробке, пусть и не слишком выразительной.

реклама

Проверка в GPU-Z показала, что графический процессор по характеристикам полностью соответствует GeForce GTX 750, а объем видеопамяти GDDR5 от Hynix равен 8192 МБ. Ширина шины при этом осталась 128-битной, а интерфейс — PCI-E 3.0. Также никуда не делась поддержка множества технологий NVIDIA.

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Энтузиаст разогнал GPU на 250 МГц и память на 550 МГц. Он отметил, что память оказалась довольно приличного качества, а повышение частоты — вполне типичное для GeForce GTX 750. Далее последовал прогон в 3DMark Time Spy, где удалось выбить 1450 баллов и с ходу занять первое место в связке с процессором Ryzen 7 3700X.

Тесты в играх показали следующие результаты (предпоследним указывается объем занятой VRAM):

GTA V Enhanced , normal 1080p, текстуры Very High, 4,5 ГБ — 52 FPS

, normal 1080p, текстуры Very High, 4,5 ГБ — 52 FPS Counter-Strike 2, competitive 1080p, текстуры High, 5,4 ГБ — 98 FPS

competitive 1080p, текстуры High, 5,4 ГБ — 98 FPS Cyberpunk 2077 , low 720p FSR balanced, текстуры High, 4,2 ГБ — 34 FPS

, low 720p FSR balanced, текстуры High, 4,2 ГБ — 34 FPS BeamNG , mixed + traffic 900p, текстуры High, 3,2 ГБ — 39 FPS

, mixed + traffic 900p, текстуры High, 3,2 ГБ — 39 FPS Baldur's Gate 3 , low 720p, текстуры Ultra, 2,9 ГБ — 32 FPS

, low 720p, текстуры Ultra, 2,9 ГБ — 32 FPS Red Dead Redemption 2 , low 720p, Vulkan, текстуры Ultra, 3,6 ГБ — 37 FPS

, low 720p, Vulkan, текстуры Ultra, 3,6 ГБ — 37 FPS Arc Raiders , low 900p FSR balanced, текстуры Ultra, 3,7 ГБ — 45 FPS

, low 900p FSR balanced, текстуры Ultra, 3,7 ГБ — 45 FPS Fortnite , performance 1080p, текстуры High, 2,1 ГБ — 98 FPS

, performance 1080p, текстуры High, 2,1 ГБ — 98 FPS Fallout 4 , medium 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS

, medium 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS Hitman , low 720p, текстуры Ultra, 3,4 ГБ — 54 FPS

, low 720p, текстуры Ultra, 3,4 ГБ — 54 FPS Mount & Blade II: Bannerlord , low 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS

, low 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS S&box, low 720p, текстуры High, 5,5 ГБ — 32 FPS

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Из-за слабого GPU в большинстве проектов общий уровень настроек и разрешение пришлось снизить, чтобы получить играбельный фреймрейт. Но за счет огромного размера VRAM удалось установить высокое качество текстур. В результате получилось немного скрасить картинку и не скатиться в полностью «картофельную» графику.

В итоге, 8 ГБ памяти не превратили GeForce GTX 750 в современную высокопроизводительную видеокарту, и приобрести данную модификацию можно разве что в исследовательских целях. Та же GeForce GTX 1050 Ti будет заметно более сбалансированной за счет вдвое более быстрого GPU и достаточного объема в 4 ГБ VRAM.