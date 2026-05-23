Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Razg0n_blog
GeForce GTX 750 с 8 ГБ VRAM проверили в современных AAA-играх
В большинстве случаев огромный объем памяти GeForce GTX 750 не требуется, а производительность упирается в GPU
реклама

Ютуб-канал Budget-Builds Official раздобыл необычный вариант популярной в середине прошлого десятилетия видеокарты GeForce GTX 750. Она имеет на борту внушительные 8 ГБ памяти GDDR5 и продается новой.

Изображение: ChatGPT

То есть это не единичная кустарщина, а относительно массовый продукт, который производится под известной многим маркой MLLSE, она же — Shenzhen Yaoxiang Technology Co., Ltd. На карте распаяны разъемы HDMI, DVI-I и VGA, и поставляется она в фирменной разноцветной коробке, пусть и не слишком выразительной.

реклама

Проверка в GPU-Z показала, что графический процессор по характеристикам полностью соответствует GeForce GTX 750, а объем видеопамяти GDDR5 от Hynix равен 8192 МБ. Ширина шины при этом осталась 128-битной, а интерфейс — PCI-E 3.0. Также никуда не делась поддержка множества технологий NVIDIA.

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Энтузиаст разогнал GPU на 250 МГц и память на 550 МГц. Он отметил, что память оказалась довольно приличного качества, а повышение частоты — вполне типичное для GeForce GTX 750. Далее последовал прогон в 3DMark Time Spy, где удалось выбить 1450 баллов и с ходу занять первое место в связке с процессором Ryzen 7 3700X.

Тесты в играх показали следующие результаты (предпоследним указывается объем занятой VRAM):

  • GTA V Enhanced, normal 1080p, текстуры Very High, 4,5 ГБ — 52 FPS
  • Counter-Strike 2, competitive 1080p, текстуры High, 5,4 ГБ — 98 FPS
  • Cyberpunk 2077, low 720p FSR balanced, текстуры High, 4,2 ГБ — 34 FPS
  • BeamNG, mixed + traffic 900p, текстуры High, 3,2 ГБ — 39 FPS
  • Baldur's Gate 3, low 720p, текстуры Ultra, 2,9 ГБ — 32 FPS
  • Red Dead Redemption 2, low 720p, Vulkan, текстуры Ultra, 3,6 ГБ — 37 FPS
  • Arc Raiders, low 900p FSR balanced, текстуры Ultra, 3,7 ГБ — 45 FPS
  • Fortnite, performance 1080p, текстуры High, 2,1 ГБ — 98 FPS
  • Fallout 4, medium 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS
  • Hitman, low 720p, текстуры Ultra, 3,4 ГБ — 54 FPS
  • Mount & Blade II: Bannerlord, low 1080p, текстуры Ultra, 2,4 ГБ — 57 FPS
  • S&box, low 720p, текстуры High, 5,5 ГБ — 32 FPS

Изображение: Youtube-канал Budget-Builds Official

Из-за слабого GPU в большинстве проектов общий уровень настроек и разрешение пришлось снизить, чтобы получить играбельный фреймрейт. Но за счет огромного размера VRAM удалось установить высокое качество текстур. В результате получилось немного скрасить картинку и не скатиться в полностью «картофельную» графику.

В итоге, 8 ГБ памяти не превратили GeForce GTX 750 в современную высокопроизводительную видеокарту, и приобрести данную модификацию можно разве что в исследовательских целях. Та же GeForce GTX 1050 Ti будет заметно более сбалансированной за счет вдвое более быстрого GPU и достаточного объема в 4 ГБ VRAM.

реклама
#geforce #gtx #vram #gtx 750
Источник: youtube.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Туполев» испытал Ту‑214 с вдвое более лёгким первым отечественным озоновым конвертером
«Урал-80» пошёл в серийное производство не для гражданского рынка: 200 машин уже у госзаказчиков
Corsair начала выпускать модули оперативной памяти DDR5 с чипами от китайской компании CXMT
Браузер Vivaldi 8.0 получил самое значительное обновление в своей истории
На Приморской ГРЭС впервые в истории станции меняют генератор рекордной мощности
ЛМС‑901«Байкал» оказался дороже двух десятков подержанных Ан-2
Представлена обновлённая версия игрового КПК OneXPlayer X1 Pro на базе AMD Ryzen AI 9 HX 470
Экс-инженер АвтоВАЗа назвал Lada Azimut лучшим автомобилем в истории завода
Вышел трейлер боевика «Ип Ман: Легенда кунг-фу» с Деннисом То
«Известия»: Розничная торговля в России переживает максимальный за 20 лет кризис
На бывшем заводе GM в Шушарах запустили первую модель российского премиального бренда Esteo
В Сети появились фотографии салона предсерийной версии кроссовера Lada Azimut
В ремейке видеоигры Assassin's Creed Black Flag игровой процесс увеличат на 6 часов
Tesla отказалась от строительства завода в Индии после многолетних переговоров
Китайская память выходит на международный рынок в продуктах Corsair DDR5
Отзыв пикапов Toyota Tundra с саморазрушающимися моторами превысил 250 000 машин
Прошивка NVIDIA G-SYNC Pulsar версии 1.1.6 улучшает работу мониторов в диапазоне от 100 до 180 FPS
Легендарные «Бивис и Баттхед» впервые на Netflix: релиз 16 июня 2026 в США
Samsung представила мониторы Odyssey, OLED, ViewFinity и The Movingstyle Essential в Европе и США
В GizmoChina назвали 5 лучших смартфонов на Snapdragon 8 Elite

Популярные статьи

8 мощных процессоров для сборки топового игрового ПК в 2026 году
Как FSR 4.1 повлияет на производительность Xbox Series X и PlayStation 5 и продлит ли она им жизнь
GizmoChina выбирает лучшие игровые телефоны мая 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter