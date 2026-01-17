Это продолжение моей статьи « Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР ».

К началу 90-х мне стало ясно, что музыкальные потребности лежат в области чего-то очень тяжелого. Но стоило в этом «разбираться»…

Как и большинство любителей тяжелой музыки, все начиналось с условной «классики». За нее отвечала, в моем случае, группа Metallica .

Все их альбомы на тот период были «тщательно изучены». Конечно, дело этой группой не ограничивалось. Была и Pantera, и Megadeth. Но приходило понимание, что это не совсем мое.

Следующей «остановкой» я бы назвал Германию с их обширным пластом power metal. Из этого сомна стоит выделить такие группы, как Blind Guardian , Rage.

«Слепые хранители»...И, конечно же, Helloween .

Но, как я и писал в прошлой статье, «мне путь был указан» в сторону Скандинавии, о группах которых у меня тогда были очень смутные представления. Но неким путеводителем служил журнал… «Авторевю», где была колонка, посвященная музыке, и вел ее Андрей Хрисанфов. И вот оттуда, я узнаю о группе Stratovarius .

И вот это, точно «оно». Ну, одно из них…

Довольно мелодичная музыка дополнялась высоким вокалом Тимо Котипелто. Уже на тот момент можно было считать этот коллектив «классикой» жанра, применительно к Финляндии.

Естественно, что одной группой дело не ограничивалось. Не буду упоминать о другой финской «легенде» (женскому вокалу я посвящу отдельную статью), но для себя открыл много интересного. Не будет преувеличением сказать, что были прослушаны представитель всех жанров метала. Что-то нравилось, а что-то – нет.

Модные тенденции, конечно, также влияли. В одно время были весьма популярны группы с «готической направленностью» в музыке. И вот из них хотелось бы выделить опять же, финскую To/Die/For , все альбомы которой в то время были куплены. Или довольно мрачная Silentium, где готичность смешалась с типичным думом. Определенный интерес представляла и группа The 69 Eyes, которая из типично готического стиля в последствии переквалифицировалась в некий микс метала и рок-н-рола (назвали это «гот-н-ролл»), где влияние Элвиса Пресли просто на поверхности.

Ну и «love metal» в исполнении HIM (и опять Финляндия)...

Может показаться, что другие регионы Земли не представляли интереса в этом плане. Нет, это не так. Был и португальский Moonspell, Нидерланды и возвращение в Италию, «к истокам».

Из любимых групп, стоит выделить Kamelot.

Американская группа с явным «европейским» звучанием. Оба вокалиста были по-своему хороши. И за творчеством Kamelot я слежу.

А по настроению я могу слушать и Dream Theater , которая является ярким представителем направления прогрессив-метала.

Такая музыка отличается очень сложным построением музыкальной структуры, когда в середине композиции, музыка вообще уходила куда-то вдаль от исходного мотива.

Но «скандинавы» явно доминировали. Очень понравилась группа Amorphis, где было разное звучание в разные времена (мое знакомство началось с альбома « Am Universum », который был нетипичным для группы.

Ну и шведский Pain – проект Петера Тэгтгрена, основателя группы Hypocrisy.

Если делать обобщение, то больше нравились группы, где в названии присутствовало слово «melodic». Даже, если это melodic death metal…

1993 год, выходит альбом «Skydancer» от шведской группы «Dark Tranquillity».

И вот с него началось увлечение «мелодичным мертвым металом». Вокалистом является Микаэль Станне. Песни отличались тем, что грубый гроулинг лежал поверх весьма мелодичной музыки. Со временем, Станне чаще стал использовать обычное пение. И голос у него вполне хороший. Таких композиций , где его рычание перемешивалось с привычным пением, становилось все больше. Наверно, отход от «традиций» породил и новый проект - The Halo Effect , который состоял из бывших участников In Flames.

А за вокал опять отвечал Микаэль.

Естественно, что далеко не все я тут описал. Это просто невозможно в рамках одной статьи.

Предпочтения в музыке будет не полным без рассказа о любимых группах с женским вокалом.

А ведь есть и история моего «изучения» «русского метала». Но это – для отдельных статей…

P.S. : За реализацию музыкальных предпочтений сначала отвечал двухкассетный магнитофон Sharp WQ-730.

А потом «эстафету» перехватил компактный музыкальный центр LG FB-K163Q, который в своей ценовой категории был неплохим.

Конечно, хотелось бы иметь центр Technics, но «хотеть вы можете, что угодно».



