Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)

Сегодня я продолжу рассказ о своих музыкальных предпочтениях, которые начались в далекие 80-е...
[ ] для раздела Блоги
+
+

Это продолжение моей статьи «Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР».

К началу 90-х мне стало ясно, что музыкальные потребности лежат в области чего-то очень тяжелого. Но стоило в этом «разбираться»…

реклама



 Как и большинство любителей тяжелой музыки, все начиналось с условной «классики». За нее отвечала, в моем случае, группа Metallica.

Все их альбомы на тот период были «тщательно изучены». Конечно, дело этой группой не ограничивалось. Была и Pantera, и Megadeth. Но приходило понимание, что это не совсем мое.

реклама



Следующей «остановкой» я бы назвал Германию с их обширным пластом power metal. Из этого сомна стоит выделить такие группы, как Blind Guardian, Rage.

«Слепые хранители»...И, конечно же, Helloween.

Но, как я и писал в прошлой статье, «мне путь был указан» в сторону Скандинавии, о группах которых у меня тогда были очень смутные представления. Но неким путеводителем служил журнал… «Авторевю», где была колонка, посвященная музыке, и вел ее Андрей Хрисанфов. И вот оттуда, я узнаю о группе Stratovarius.

реклама



И вот это, точно «оно». Ну, одно из них…

Довольно мелодичная музыка дополнялась высоким вокалом Тимо Котипелто. Уже на тот момент можно было считать этот коллектив «классикой» жанра, применительно к Финляндии.

Естественно, что одной группой дело не ограничивалось. Не буду упоминать о другой финской «легенде» (женскому вокалу я посвящу отдельную статью), но для себя открыл много интересного. Не будет преувеличением сказать, что были прослушаны представитель всех жанров метала. Что-то нравилось, а что-то – нет.

реклама



Модные тенденции, конечно, также влияли. В одно время были весьма популярны группы с «готической направленностью» в музыке. И вот из них хотелось бы выделить опять же, финскую To/Die/For, все альбомы которой в то время были куплены. Или довольно мрачная Silentium, где готичность смешалась с типичным думом. Определенный интерес представляла и группа The 69 Eyes, которая из типично готического стиля в последствии переквалифицировалась в некий микс метала и рок-н-рола (назвали это «гот-н-ролл»), где влияние Элвиса Пресли просто на поверхности.

 Ну и «love metal» в исполнении HIM (и опять Финляндия)...

Может показаться, что другие регионы Земли не представляли интереса в этом плане. Нет, это не так. Был и португальский Moonspell, Нидерланды и возвращение в Италию, «к истокам».

Из любимых групп, стоит выделить Kamelot.

Американская группа с явным «европейским» звучанием. Оба вокалиста были по-своему хороши. И за творчеством Kamelot я слежу.

А по настроению я могу слушать и Dream Theater, которая является ярким представителем направления прогрессив-метала.

Такая музыка отличается очень сложным построением музыкальной структуры, когда в середине композиции, музыка вообще уходила куда-то вдаль от исходного мотива.

Но «скандинавы» явно доминировали. Очень понравилась группа Amorphis, где было разное звучание в разные времена (мое знакомство началось с альбома «Am Universum», который был нетипичным для группы.

Ну и шведский Pain – проект Петера Тэгтгрена, основателя группы Hypocrisy.

Если делать обобщение, то больше нравились группы, где в названии присутствовало слово «melodic». Даже, если это melodic death metal…

1993 год, выходит альбом «Skydancer» от шведской группы «Dark Tranquillity».

И вот с него началось увлечение «мелодичным мертвым металом». Вокалистом является Микаэль Станне. Песни отличались тем, что грубый гроулинг лежал поверх весьма мелодичной музыки. Со временем, Станне чаще стал использовать обычное пение. И голос у него вполне хороший. Таких композиций, где его рычание перемешивалось с привычным пением, становилось все больше. Наверно, отход от «традиций» породил и новый проект - The Halo Effect, который состоял из бывших участников In Flames.

А за вокал опять отвечал Микаэль.

Естественно, что далеко не все я тут описал. Это просто невозможно в рамках одной статьи.

Предпочтения в музыке будет не полным без рассказа о любимых группах с женским вокалом.

А ведь есть и история моего «изучения» «русского метала». Но это – для отдельных статей…

P.S.: За реализацию музыкальных предпочтений сначала отвечал двухкассетный магнитофон Sharp WQ-730.

А потом «эстафету» перехватил компактный музыкальный центр LG FB-K163Q, который в своей ценовой категории был неплохим.

Конечно, хотелось бы иметь центр Technics, но «хотеть вы можете, что угодно».


Добавить в закладки

Теги

metallica pain amorphis kamelot stratovarius
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
34
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Pano 100R PZ White
+
Обзор игровых компьютеров ASUS TUF Gaming T500 и ROG G700
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X870I Edge TI EVO WIFI
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M560 объемом 1 ТБ
8
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
3
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Gaming Trio OC
22
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
13
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
3
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
3
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
+
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
AMD постарается удерживать стоимость видеокарт максимально низкой в условиях дефицита памяти
+
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Popular Mechanics: Физики расширили применение первого закона термодинамики
+

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
11
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
2
От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
+

Сейчас обсуждают

222
22:40
слово яндекс ругательное и порядочными людьми не используется
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
Штопор
22:35
Вот и посмотрим.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
22:32
Не разберутся и ты не разбираешься ни в чем.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Штопор
22:32
Там разберутся, что надо делать.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
22:28
Не установят, вы должны подать заявление на конкретного человека по закону, а заявления типа "интернет меня обидел", в любом случае МВД не будут рассматривать, они вам ответят "так не заходите в инте...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
22:20
Да не переживай дедуля шибко. На этом сайте все давно знают что 5600 и 6600 эта самая лучшая сборка. Такие как 14900КS c 5090D в подметки не годится.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Штопор
22:19
ФИО установят в МВД, на основании наших данных. Статьи будут в МВД им оформлять, а не мы.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
22:18
И на какое лицо вы оформили все эти статьи, ФИО у вас есть?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Штопор
22:15
Неполный список, но думаю в МВД разберутся с обвинениями. Статья 5.61 КоАП РФ., Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ. Статьи 207.1, 207.2 и 207.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. По ним предусмо...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
DTS
22:15
Я бы на месте россиян сказал спасибо, если бы у нас существовала такая корпорация на уровне "Яндекс".
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter