От Италии до Скандинавии: мой путь музыкальных предпочтений (с 90-х и по наши дни)
Это продолжение моей статьи «Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР».
К началу 90-х мне стало ясно, что музыкальные потребности лежат в области чего-то очень тяжелого. Но стоило в этом «разбираться»…
Как и большинство любителей тяжелой музыки, все начиналось с условной «классики». За нее отвечала, в моем случае, группа Metallica.
Все их альбомы на тот период были «тщательно изучены». Конечно, дело этой группой не ограничивалось. Была и Pantera, и Megadeth. Но приходило понимание, что это не совсем мое.
Следующей «остановкой» я бы назвал Германию с их обширным пластом power metal. Из этого сомна стоит выделить такие группы, как Blind Guardian, Rage.
Но, как я и писал в прошлой статье, «мне путь был указан» в сторону Скандинавии, о группах которых у меня тогда были очень смутные представления. Но неким путеводителем служил журнал… «Авторевю», где была колонка, посвященная музыке, и вел ее Андрей Хрисанфов. И вот оттуда, я узнаю о группе Stratovarius.
И вот это, точно «оно». Ну, одно из них…
Довольно мелодичная музыка дополнялась высоким вокалом Тимо Котипелто. Уже на тот момент можно было считать этот коллектив «классикой» жанра, применительно к Финляндии.
Естественно, что одной группой дело не ограничивалось. Не буду упоминать о другой финской «легенде» (женскому вокалу я посвящу отдельную статью), но для себя открыл много интересного. Не будет преувеличением сказать, что были прослушаны представитель всех жанров метала. Что-то нравилось, а что-то – нет.
Модные тенденции, конечно, также влияли. В одно время были весьма популярны группы с «готической направленностью» в музыке. И вот из них хотелось бы выделить опять же, финскую To/Die/For, все альбомы которой в то время были куплены. Или довольно мрачная Silentium, где готичность смешалась с типичным думом. Определенный интерес представляла и группа The 69 Eyes, которая из типично готического стиля в последствии переквалифицировалась в некий микс метала и рок-н-рола (назвали это «гот-н-ролл»), где влияние Элвиса Пресли просто на поверхности.
Ну и «love metal» в исполнении HIM (и опять Финляндия)...
Может показаться, что другие регионы Земли не представляли интереса в этом плане. Нет, это не так. Был и португальский Moonspell, Нидерланды и возвращение в Италию, «к истокам».
Из любимых групп, стоит выделить Kamelot.
Американская группа с явным «европейским» звучанием. Оба вокалиста были по-своему хороши. И за творчеством Kamelot я слежу.
А по настроению я могу слушать и Dream Theater, которая является ярким представителем направления прогрессив-метала.
Такая музыка отличается очень сложным построением музыкальной структуры, когда в середине композиции, музыка вообще уходила куда-то вдаль от исходного мотива.
Но «скандинавы» явно доминировали. Очень понравилась группа Amorphis, где было разное звучание в разные времена (мое знакомство началось с альбома «Am Universum», который был нетипичным для группы.
Ну и шведский Pain – проект Петера Тэгтгрена, основателя группы Hypocrisy.
Если делать обобщение, то больше нравились группы, где в названии присутствовало слово «melodic». Даже, если это melodic death metal…
1993 год, выходит альбом «Skydancer» от шведской группы «Dark Tranquillity».
И вот с него началось увлечение «мелодичным мертвым металом». Вокалистом является Микаэль Станне. Песни отличались тем, что грубый гроулинг лежал поверх весьма мелодичной музыки. Со временем, Станне чаще стал использовать обычное пение. И голос у него вполне хороший. Таких композиций, где его рычание перемешивалось с привычным пением, становилось все больше. Наверно, отход от «традиций» породил и новый проект - The Halo Effect, который состоял из бывших участников In Flames.
А за вокал опять отвечал Микаэль.
Естественно, что далеко не все я тут описал. Это просто невозможно в рамках одной статьи.
Предпочтения в музыке будет не полным без рассказа о любимых группах с женским вокалом.
А ведь есть и история моего «изучения» «русского метала». Но это – для отдельных статей…
P.S.: За реализацию музыкальных предпочтений сначала отвечал двухкассетный магнитофон Sharp WQ-730.
А потом «эстафету» перехватил компактный музыкальный центр LG FB-K163Q, который в своей ценовой категории был неплохим.
Конечно, хотелось бы иметь центр Technics, но «хотеть вы можете, что угодно».
