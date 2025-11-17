Еще недавно я был уверен, что фильм «Добыча» является наихудшим фильмом во вселенной «Хищников». Но я сильно ошибся.

Совсем недавно я написал статью , где поругал ремастер игры «Gears of War: Reloaded», но оказалось, что бывают ситуации еще более наглые…

Сегодня я расскажу о своем знакомстве с игрой «Fallout 4: Anniversary Edition», которая вышла совсем недавно.

И это — как бы улучшенная версия игры аж 2015 года! Фактически прошло 10 лет.

За это время студия-разработчик Bethesda Game Studios выпустила несколько DLC к игре. А мододелы неустанно выпускают разнообразные моды, которые исправляют косяки разработчиков. Да и просто делают игру симпатичнее.

Играл я в игру давно, когда еще не вышли дополнения. Игра мне не особо понравилась, ибо я не фанат вселенной в принципе. Но прошел до конца. Игра поражала тем, что многие решения перекочевали из того же «Скайрима» почти без изменений. Убогий редактор персонажей, где создать симпатичную женщину без колдовства невозможно. Убогие анимации. Да и оптимизация на старте была откровенно дрянной.

За 10 лет много воды утекло, и технологии ушли далеко вперед (правда, не по той дороге).

Так что же нам предлагают в версии игры «Fallout 4: Anniversary Edition»? Я решил проверить…

Для начала стоит сказать, что игра значимо «разжирела»: она занимает почти 100 Гб на жестком диске. А в остальном…

В тестируемой версии был уже предустановлен нормальный русификатор, чего не было на релизе (только текст).

Озвучка, в целом, нормальная

Но уже редактор персонажа дает понять, что тут ничего не поменяли. Ладно, переживем…

В самой игре, в начале, я не замечаю ничего, чтобы указывало на изменение в графике. Может, изменения и есть, но явно не бросаются в глаза.

Стала ли графика лучше...

я не знаю...

Вот скриншоты из предыдущей версии игры (с DLC):

Анимации остались теми же. Что-то вполне сойдет, а некоторые моменты просто раздражают!

И все то же нелепое перекрестие вопросов/ответов. Оно и в оригинальной версии никому не понравилось. Могли бы и структуру сменить, благо это не так и напряжно для разработчиков.

Далее, самый спорный и ненужный, на мой взгляд, момент игры – строительство.

Ох уж этот редактор прораба...Вот сколько человек я ни спрашивал, которые играли в игру, никто не занимался этой ерундой! Просто выполняли требования спустя рукава. Расставили кровати на земле, возвели электросеть и по углам поставили турели. Всё! Живите… Этот момент игры всегда раздражал. И могли бы хоть немного менеджмент постройки изменить. Но обойдетесь! Как было в 2015 году, так и осталось… Хотя есть моды, где этот момент немного улучшили.

Стрельба. Тут никогда хорошего «шутеризма» не было в принципе. Лучше тоже не стало.

Но тут есть хоть оправдание, ибо сам навык стрельбы завязан на некоторых способностях, которые надо прокачивать.

Все тот же принцип прокачки персонажаВ старых версиях игры я редко, но сталкивался с багами. Однажды у меня не прогрузились текстуры карьера, который недалеко от первоначального поселения. И мой персонаж просто в там застревал. В другой раз у меня возник сильный баг с текстурами лестницы. Они стали очень большими. Но я списал этот момент на моды…

В «новом и улучшенном» издании я столкнулся с багом освещения. При виде от третьего лица отбрасывалась тень, словно вид был от первого лица.

Забавно… Произошло это еще в самом убежище после пробуждения. Перезагрузка сохранения ничего не поменяла. Значит, «косяк» игровой и на случайность тут не спишешь. Еще один неприятный момент связан с загрузками при переходе с локации на локацию. Иногда черный экран висит бесконечно.

Экран загрузкиДля загрузки надо просто свернуть игру и снова ее развернуть. Не уверен, что это глобальная проблема, а не конкретной «народной версии».

В игре есть список установленных «заводских» модификаций.

Я не знаю, прерогатива ли это данной версии игры, или они уже были в составе DLC. Не в этом суть. За игру просят деньги. Игра графически ничем не отличается от старых версий (ну, на глаз уж точно). Зачем вы вообще ЭТО выпустили? Могли бы все «улучшения» закатать в уже купленные игры, как кумулятивный патч. И все дела!

Но так ведь просто в нашем мире не бывает. А как же продажа на «ожидательном хайпе» второго сезона сериала по игре? Да и мистеру Тодду Говарду тоже кушать хочется…

Единственный положительный момент у данной версии игры – улучшенная оптимизация. Ну, по крайней мере, в начале игры (до тяжелых участков я не дошел).

Я сделал тест на таком железе:

• Процессор: Intel Core i7–8700T;

• Оперативная память: 2х8 Гбайт DDR4-2666 МГц;

• Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1070;

• Операционная система: Microsoft Windows 10;

• Разрешение монитора: 1920х1080.

Запись тестового отрезка осуществлялась программой CapFrameX.

Фреймтайм

Итог тестаРезультат явно лучше, чем на старой версии без DLC. С другой стороны, тогда у меня был еще процессор Intel Core i5-4690K, который и в разгоне не мог обеспечить комфортный геймплей в тяжелых локациях (четыре потока игре было мало). Видеокарта, наверно, была GTX 970, но это не точно…

И вот в очередной раз я задаюсь вопросом: «Зачем выпускают подобные версии игр?» Для бабла лишь… Но кто это купит в 2025 году? Если в ремастере «Шестеренок» все же значительно улучшили графику, то тут и этого нет! А совесть просить денег – есть…

На этом фоне глобальный мод игры «Fallout New Vegas Extended Edition» смотрится куда презентабельнее.

Там сразу изменения в графике бросаются в глаза. Да и многое чего поменяли, хотя и без косяков не обошлось. Но это — дело рук фанатов. А «Fallout 4: Anniversary Edition» — «заводское поделие»… Почувствуйте, как говорится, разницу. И оцените отношение к вам как к потребителю.