В 2023 году вышла игра "REMNANT II", которая отличилась, даже по нынешним временам, просто ужасной оптимизацией. Играть в ЭТО я не собирался. Да и GTX 1070 не смогла бы поддержать мое желание. Что там: даже новые, весьма мощные карты, были порой загружены сверх меры непонятно чем. Один игровой стрим я смотрел и игра не понравилась абсолютно. Но, так как это вторая часть, значит первая игра была популярной? Вот это я и решил проверить...

Игра "Remnant: From the Ashes" вышла в 2019 году.

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Разрабатывала игру студия Gunfire Games. Издателем выступила Arc Games. Сама игра заявлена, как фантастический шутер, заточенный под кооператив.

Описание из STEAM: "Мир был ввергнут в хаос с приходом древнего зла из другого измерения. Люди проигрывают войну за выживание, но надежду дает технология установки порталов в другие вселенные и параллельные миры. В порталы отправляются последние герои человеческой расы с целью проникнуть в тайны происхождения хлынувшего на Землю зла, одновременно ведя борьбу за ресурсы и территорию..."

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Игра, по моему скромному мнению, должна быть очень хорошей, чтобы сваяли ее продолжение. Но уже первые ролики поставили это первоначальное убеждение под сомнение. Типичный сюжет, натянутый на каркас вездесущих "соулслайков"...

После небольшого вступления с обучением,

нас ждет выбор специализации персонажа. На выбор дают три варианта.

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Я выбрал промежуточный: для оптимального боя на средней дистанции. Я думал, что так будет проще всего играть. Но это не так: урон, которым вам наносится очень плохо соотносится с выбранным режимом игры! Что за идиотская манера делать из всего "ультражесткач"? Ну не все поклонники "игрового садо-мазо"!

Первые минуты на "базе" ввергли в полное уныние: разговоры ни о чем, карта просто ужасная (черпали вдохновение из первого "Mass Effect"?), меню заданий такое же бестолковое. Побегать пришлось хоть и недолго, но почти в слепую: точно не поймешь, где и кто расположен. Да уберите тогда карту вообще! Ведь в "божественном" "Dark Souls" ее вовсе не было...

Оббежав основных персонажей,

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отправляемся на первую миссию.

Портал во внешний мир (аналог костра в "соулсах").Наверно, после "душнилова" будет весело?

Нет, не весело! Жестко, больно, но не весело. Практически сразу понимаешь, что режим "стелс" тут сделан от балды: реализовать скрытое убийство практически не реально! Те же автомобили разбросаны по локации так, что пробраться тихо и незаметно не выйдет.

Значит открытый бой? И тут ты понимаешь, что дистанция твоего поражения плохо соотносится с ответным ударом противника. Ну не ожидал я, что монстры достанут своими "ножами" меня с такого расстояния. Метод противостояния перед "метательным оружием" - уворот. Пистолет на такой дистанции работает, хотя, по идее, не должен. Ибо очень далеко. Но рулит дробовик.

Но тут уже возникает другой вопрос: где взять патроны? С этим тут не очень хорошо, стрелять, как из пулемета - не вариант.

В рукопашном сражении, вся надежда на уворот и удар топором. Урон вы наносите нормальный, но и вам достается отменно. А если и кровотечение... Ох, уж это слепое копирование идиотии из "соулслайков"!

Играть не интересно. Локации тут кишкообразные, заблудиться нельзя. Но вот совершенно не понятно: ты идешь в правильном направлении? Карта - мечта топографического идиотизма, метки задания нет... Страдайте!

Но вот и какое то место, подсвеченное оранжевым. А это просто телепортация к новому участку пути... И все по-новому: монстры,

лут, ящики... Заканчивается это сражением с боссом.

Убил я его "нечестным образом". Но мне не стыдно. Пусть стыдятся создатели этого поделия.

Потом, наш путь продолжился... Нудно, скучно, трудно и убого - вот спектр основных эмоций. Игра абсолютно не цепляет. Она тупо копирует чужие идеи, вплоть до "тумана локации с боссом",

в который точно также входишь. Вот вы сами не смогли сделать что-то свое? Зачем же так нагло копировать идеи? Ну хоть души тут не теряешь при смерти...

По итогу, я мучился в игре четыре вечера и потом просто удалил ее. В свое время я ее пропустил, но ничего не потерял.

Переходим к графике в игре. Для 2019 года игра выглядит посредственно. Настроек хватает,

но даже на максимальных настройках, она очень скромно выглядит.

Ультра настройки графики:

Минимальные настройки графики:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Разница между крайними вариантами настроек заметна. Но все же... Если сравнивать игру с "Crysis 3",

который вышел в 2013 году, то "Remnant: From the Ashes" проигрывает в пух и прах! Просто тотальный разгром! Текстуры, модели, освещение - все начисто проигрывает.

Я уж молчу про убогую лицевую анимацию в этой поделке.

А ее тут довольно много, ведь болтать придется подолгу. Есть частичная разрушаемость объектов, но ни разу не "Battlefield: Bad Company 2" (2010 год). Местами, игра мне напомнила первый "Gears of War". Ну, такие же декорации и схожая "атмосфера" графики.

Это не совсем то, что ожидаешь в 2019 году.

Я не особо ставлю примитивную графику в минус играм. Для меня это не критично. Но только тогда, когда это оправдано системными требованиями. Для "Remnant: From the Ashes" заявлены такие:

Но тестирование пройдет в следующей конфигурации:

Процессор: i5-8400

Видеокарта: GTX 1070

Оперативная память: 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система: Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка осуществлялся программой CapFrameX.

Тестовый отрезок пришелся на подземелье, настройки игры - ультра.

Тестовый отрезок.

Результат вышел таким:

График фреймтайма.

График фреймрейта.

Итог.

Если судить по данному отрезку, то все неплохо. Но, иногда, фпс в момент игры падал до 48, что ничем нельзя объяснить, кроме кривых рук разработчиков. Хотя кривизна рук официально признана правомерной, просто у вас "система не тащит"...

Оптимизация хромает. Несмотря на узкие линейные локации, игра отлично подгружается, создавая фризы. Значит, для комфортной игры нужен ССД накопитель.





Выводы по игре.

Я не вижу ни одной причины, чтобы играть в это поделие. Возможно, игра хороша была в кооперативном режиме. Но в одиночной кампании это провал. Ни сюжет не тянет. Ни сам процесс отстрела монстров. Нудно, безыдейно. Тупое замствование идей из "соулслайков" уже набило оскомину: ну, сколько можно то?

Лично мне не понятно, чем игра зацепила и зачем ей сделали продолжение. Очередной проходняк.