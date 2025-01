Doom: The Dark Ages потребует как минимум RTX 2060 Super, процессор уровня Ryzen 7/Core i7 10-го поколения и 16 Гбайт ОЗУ.

Источник изображения: Bethesda, id Software

Сотрудник Nvidia Джейкоб Фримен (Jacob Freeman) опубликовал в Twitter системные требования для грядущей игры Doom: The Dark Ages. Новый движок id Tech 7 будет требовать обязательную трассировку лучей, как в недавнем Indiana Jones and The Great Circle. Для минимальных настроек понадобится RTX 2060 Super, процессор уровня Core i7 10-го поколения или Ryzen 7 Zen 2, а также 16 ГБ оперативной памяти. «Если вы до сих пор играете в ААА-проекты на 8 ГБ ОЗУ в 2025 году — вам, увы, пора обновляться», — с иронией отмечает Tom's Hardware.



Предыдущая игра на id Tech 7, Doom Eternal, изначально обходилась без трассировки лучей, добавив её позже в виде опции. Несмотря на продвинутую графику, Eternal оптимизировали даже для Nintendo Switch с чипом Tegra X1, хотя там о RT не было и речи. Теперь же трассировка станет обязательной, что резко повысит нагрузку на CPU и GPU. При этом разработчики избежали полного патч-трейсинга в пользу гибридного подхода, чтобы сохранить производительность, но базовые требования всё равно выглядят внушительно.

Источник изображения: tomshardware.com

Рекомендуемые параметры для 60 FPS выглядят скромнее, чем в Indiana Jones, но фанаты серии вряд ли ограничатся этим. Подчёркивается, что «для истинных ценителей Doom с мониторами на 144–360 Гц 60 кадров — это лишь старт». И чтобы раскрыть потенциал высоких частот, понадобятся топовые CPU, такие как Ryzen 7 9800X3D и GPU уровня RTX 4090. Тем, кто готов снизить настройки с Ultra, хватит и менее мощных видеокарт, но в динамичных боях, известно, что каждый лишний кадр критически важен.Движое id Tech 7 теперь полностью завязан на RT-конвейер, что улучшает глобальное освещение и отражения, но хотя это повышает реализм, такие технологии требуют современных GPU с аппаратной поддержкой RT-ядер. Например, даже RTX 2060 Super в 2019 году считался флагманом, но сегодня едва соответствует уровню mid-range. Пользователям старых систем, вероятно, придётся либо отказаться от игры, либо инвестировать в апгрейд.Поговаривают, что Doom: The Dark Ages станет новым эталоном оптимизации (или её отсутствия). С одной стороны, игра избегает экстремальных нагрузок вроде патч-трейсинга, с другой — даже базовые требования отсекают владельцев ПК старше 2020 года. Пока неясно, как скажется RT на консолях, но для ПК-геймеров это явный сигнал к тому, что эпоха доступного железа для ААА-проектов подходит к концу.