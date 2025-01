Модели на базе AMD Krackan и Snapdragon X Plus ориентированы на средний ценовой сегмент и обещают достойную производительность для повседневных задач.

Источник изображения: AMD

Тайваньская компания ECS объявила о разработке нового 14-дюймового ноутбука ECS UP42KP, который будет оснащён ещё не выпущенным процессором AMD Krackan. Этот процессор, как сообщает Tom's Hardware, будет иметь восемь ядер Zen 5(c), интегрированную графику RDNA 3.5 и нейропроцессор (NPU) с производительностью свыше 40 TOPS. Krackan Point — это бюджетная альтернатива процессорам Strix Point, выпущенным AMD в середине 2024 года, которая поддерживать технологию Copilot+.



Ноутбук ECS UP42KP будет поддерживать оперативную память DDR5-5600, Wi-Fi 6, USB 4.0 и будет оснащен инфракрасной камерой для Windows Hello, затвором для конфиденциальности, подсвечиваемой клавиатурой и HDMI 2.1. Всё это вмещается в стильный металлический корпус толщиной всего 16.9 мм с 14-дюймовым Full HD экраном.



На данный момент ECS пока не раскрывает цену на этот ноутбук, что неудивительно, учитывая, что компания больше известна как OEM-производитель, а не розничный продавец ноутбуков. Вероятно, ECS UP42KP появится на полках магазинов под другими брендами, а производители, которые включат этот ноутбук в свои линейки, могут изменить его характеристики и цену. Тем не менее, предполагается, что он будет продаваться в диапазоне от 700 до 1000 долларов, ориентируясь на средний сегмент рынка.



Помимо ноутбука на базе AMD, ECS также готовит к выпуску модели UP42PW и UP52PW с 14- и 15,3-дюймовыми дисплеями, соответственно, также процессором Snapdragon X Plus. Хотя точная модель процессора не была указана, ECS отметила, что эти устройства способны разгоняться до 3,4 ГГц, что наводит на мысль об использовании базового Snapdragon X Plus X1P-41-100 с восьмиядерным процессором Oryon, способным доходить до 3,4 ГГц.

Относительно других характеристик известно, что ноутбуки с Snapdragon X Plus будут оснащены NPU с производительностью до 45 TOPS, высокоскоростной памятью LPDDR5 и автономностью до 12 часов. Они также поддерживают функциональность Microsoft Copilot+ и ориентированны на производительность и мобильность. Цены на эти устройства пока не объявлены и, как и в случае с AMD ноутбуком, они могут появиться на рынке под другими брендами. По словам главы Qualcomm, такие ноутбуки могут стать доступными в начале 2025 года.