Компания Nvidia подробно рассказала о применении трассировки лучей, включая трассировку пути, в Indiana Jones and the Great Circle, а также о преимуществах DLSS 3 для повышения производительности.

Источник изображения: Nvidia, Machine Games

На днях внимание сообщества было приковано к высоким системным требованиям новой захватывающей игры Indiana Jones and the Great Circle. На этой неделе игра вышла, сообщает издание Tom's Hardware, и Nvidia, продвигая её, подчеркивает преимущества технологии DLSS 3. Компания подробно рассказала о функции «Full Ray Tracing», которая добавляет элементы трассировки пути, уже построенной на стандартной трассировке лучей.



Сама игра, построенная на движке id Tech 7 предлагает совершенно иной игровой опыт. В отличие от Doom Eternal, где сделан акцент на динамичный геймплей, Indiana Jones and the Great Circle - это больше кинематографическая глубина и реализм, масштабные интерактивные уровни, напоминающие игры серии Hitman, наполненные отсылками к вселенной Индианы Джонса.



Одним из ключевых элементов графики в игре является глобальное освещение (RTGI), которое обеспечивает отражение и рассеивание света в сцене. «Это создает невероятно реалистичное освещение, которое меняется в зависимости от окружающей среды», - говорит представитель Nvidia. Особенно впечатляюще выглядят тени от солнца, когда включена функция Path Traced.



Менее заметные, но технологически сложные настройки включают Path Traced Foliage и улучшенные отражения в полном разрешении. Эти функции добавляют глубину и реализм визуальной составляющей, хотя их влияние на общую производительность и визуальное восприятие может быть не столь очевидно для «невооруженного глаза».



Несмотря на то, что некоторые из этих улучшений могут показаться излишеством для достижения стабильных 60 FPS, они представляют собой, по мнению экспертов, следующий шаг в эволюции игровой графики. Nvidia продолжает работать над тем, чтобы игры не только соответствовали высоким стандартам качества, но и были оптимизированы для более широкого спектра оборудования, используя в том числе технологию DLSS 3.