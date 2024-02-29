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Nivan
Sony продолжает сокращать штат сотрудников и закрывает студии
В подразделении PlayStation было принято решение остановить работу над несколькими масштабными проектами, в том числе над игрой лондонской студии.

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Компания Sony продолжает сокращать штат своего подразделения PlayStation, уволив около 900 сотрудников. Это составляет примерно 8% от общей численности персонала. Затронуты такие известные студии, как Insomniac, Naughty Dog и Guerrilla. Они стоят за наиболее успешными франшизами PlayStation, включая Spider-Man, The Last of Us и Horizon. Например, Marvel's Spider-Man 2 за 3.5 месяца разошелся тиражом в 10 миллионов копий. 

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                                                        Изображение: @Associated Press

Также полностью закрывается лондонская студия Sony, которая работала над многопользовательской игрой для PS5. Часть сотрудников потеряет работу в Firesprite. Кроме того, сокращения коснутся технологических, творческих и сервисных подразделений PlayStation. Уволенные сотрудники в США будут проинформированы сегодня. В других регионах Sony последует местному законодательству. Таким образом, сокращения затронут людей по всему миру.

По словам уходящего главы SIE Джима Райана, эти изменения необходимы, чтобы продолжить развитие бизнеса и компании в целом. Нужно сфокусироваться на долгосрочной устойчивости и предоставлении лучшего опыта игрокам. Целью этих действий является оптимизация ресурсов для достижения еще большего успеха.

Глава PlayStation Studios Хермен Хюлст сообщил, что руководство оценило работу студий и портфолио проектов на разных стадиях разработки. Часть из них решено отменить, в том числе игру лондонской студии. По данным Bloomberg, среди отмененных - многопользовательская Twisted Metal от Firesprite.

Хюлст подчеркнул, что решение об отмене проектов не связано с талантом и энтузиазмом команд. Иногда великие идеи не становятся великими играми, а планы меняются из-за рыночных тенденций. Также в SIE пересматривают подход к выпуску дорогих однопользовательских хитов и уравновешивают это с желанием создавать многопользовательские игры. Предоставление качественного повествовательного контента требует изменения подходов, как и поддержка онлайн-игр и портирование на ПК и мобильные устройства.  

Сокращение штата в подразделении PlayStation - это лишь часть общей тенденции в игровой индустрии. Только в этом году количество потерянных рабочих мест уже превысило 7000 человек. А в прошлом году отрасль покинуло более 9000 специалистов.

В январе о масштабных увольнениях также объявил игровой гигант Microsoft - около 1900 человек лишились работы. Сокращения прошли и в таких компаниях как Riot Games, Unity, Twitch, Supermassive Games, Behavior Interactive и Sega of America.

Причины волны увольнений в игровой индустрии различны. Это и перегрев рынка после пандемии, и экономическая нестабильность, и переход на новые бизнес-модели. Компании вынуждены оптимизировать расходы и менять стратегии развития. Однако неизвестны последствия для геймеров. С одной стороны, это может привести к задержкам релизов и снижению качества. С другой - компании получат возможность сконцентрировать ресурсы на самых перспективных проектах, сообщает издание Engadget.
#sony #playstation #игры 2024 #игры для пк #игры для ps5
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