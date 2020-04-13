Стеклянный шар светильник, с проекцией луны внутри украсит любое помещение.









Светильник управляется с помощью касания, меняет цвета и яркость. Размер светильника 8 см, питание светильника происходит от батареек ААА 1.5 Вт, в подставку встроен разъем USB, с помощью которого можно зарядить устройство.

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Цена: US $9.90 - 26.40

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Такой усилитель GSM сигнала будет необходим в загородных домах, на дачах, в тех местах где плохая мобильная связь. Ретранслятор состоит из наружной антенны, кабеля и блока усилителя с внутренней антенной.









На корпусе установлен дисплей, который показывает качество связи. Усилитель получает сигнал, усиливает его, благодаря этому, все мобильные устройства будут получать качественную связь. Площадь покрытия от 100 до 300 квадратных метров. Устройство работает от сети 220 В.









Цена: US $39.99

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Для любителей рыбалки, такая вещица будет очень полезна. Лодка доставит прикорм для рыбы, в любую точку водоема.





С помощью пульта управления, лодка отплывет на нужное расстояние и сбросит два мини-контейнера с прикормкой. Лодка изготовлена из высококачественного пластика, максимальная скорость 5.4 км/ч. Расстояние дистанционного управления 400-500 метров. Встроенная литиевая аккумуляторная батарея 5200 мАч дает возможность беспрерывной работы 24 часа. Время зарядки батареи 12 часов. Размер лодки 500х270х200 мм. В комплект входит сумка, в которой можно хранить и переносить лодку, что очень удобно.













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Керосиновая лампа, изготовленная из высококачественного металла, с колбой из оргстекла будет незаменимой в походе, на рыбалке, на отдыхе и в тех местах, где нет электричества.





В корпус лампы встроен резервуар для топлива, а так же фитиль, который после использования можно заменить. Если резервуар полностью заполнен, время горения лампы происходит на протяжении 12 часов. Лампа хороша тем, что ее можно использовать во время ветра и дождя.

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Цена: US $7.71

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Такой чехол не только защищает корпус смартфона, но и выполняет функцию зарядного устройства, подойдет для iPhone X, Xs, Xs, Max, Xr.





Чехол изготовлен из прочного силикона, встроенная литиевая батарея, имеет объем от 2000-4999 мАч, в зависимости от модели. Заряжается чехол от сети 220 В, либо от внешнего аккумулятора.





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Цена: US $21.94

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