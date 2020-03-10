Вашему вниманию предлагается водонепроницаемый, светодиодный фонарь, с четырьмя режимами яркости.





Дальность луча 180-240 метров. У фонаря литиевая батарея 3000 мАч, заряжается от USB. Время зарядки 4-6 часов. Время работы от 6-8 часов на разных режимах освещения. Через USB порт может использоваться как зарядное устройство для смартфонов, планшетов и других гаджетов.

реклама

Цена: US $14.90

Посмотреть товар





Вашему вниманию предлагается автомобильный датчик парковки, с дисплеем, видеокамерой и восемью датчиками.

реклама

В комплект парктроника входит 4 датчика с длиной провода 2,5 метра, для переднего бампера, и 4 датчика длиной провода 6 метров для заднего бампера. Диаметр датчика 22 мм. Две камеры, фронтальная и заднего вида. Пяти дюймовый жидко кристаллический дисплей, звуковой сигнал. Детектор расстояния от 0.3-2 метров.









Цена: US $76.13

Посмотреть товар

Вашему вниманию предлагается бортовой компьютер, с системой Bluetooth. Компьютер является главным дисплеем, который соединяет ЭБУ автомобиля и мобильного телефона. Устанавливается на панель и отображает навигацию автомобиля, скорость, расход топлива, температуру охлаждающей жидкости и так далее. Это позволяет обеспечить водителю более безопасное вождение.





Цена: US $99.00

Посмотреть товар





Вашему вниманию предлагается датчик контроля давления в шинах с сенсорным дисплеем.







Связь четырех датчиков на колесах передается через Bluetooth на дисплей, что позволяет контролировать давление в шинах. При критических показаниях давления, срабатывает звуковой сигнал.

реклама









Цена: US $46.99

реклама





Приглашаем посетить нашу группу ВК ALIEXPRESSO, где Вы сможете ознакомиться с наиболее популярными, полезными и интересными товарами с Алиэкспресс.