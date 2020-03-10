Недорогие и полезные находки на Aliexpress: светодиодный фонарь, парктроник, бортовой компьютер, датчик давления в шинах и другие
Портативный светодиодный фонарь
Вашему вниманию предлагается водонепроницаемый, светодиодный фонарь, с четырьмя режимами яркости.
Дальность луча 180-240 метров. У фонаря литиевая батарея 3000 мАч, заряжается от USB. Время зарядки 4-6 часов. Время работы от 6-8 часов на разных режимах освещения. Через USB порт может использоваться как зарядное устройство для смартфонов, планшетов и других гаджетов.
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Цена: US $14.90
Автомобильный парктроник Koorinwoo KS608-5T-18.5IR
Вашему вниманию предлагается автомобильный датчик парковки, с дисплеем, видеокамерой и восемью датчиками.
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В комплект парктроника входит 4 датчика с длиной провода 2,5 метра, для переднего бампера, и 4 датчика длиной провода 6 метров для заднего бампера. Диаметр датчика 22 мм. Две камеры, фронтальная и заднего вида. Пяти дюймовый жидко кристаллический дисплей, звуковой сигнал. Детектор расстояния от 0.3-2 метров.
Цена: US $76.13
Бортовой компьютер Live Navigation HUD OBD2
Вашему вниманию предлагается бортовой компьютер, с системой Bluetooth. Компьютер является главным дисплеем, который соединяет ЭБУ автомобиля и мобильного телефона. Устанавливается на панель и отображает навигацию автомобиля, скорость, расход топлива, температуру охлаждающей жидкости и так далее. Это позволяет обеспечить водителю более безопасное вождение.
Цена: US $99.00
Внешняя сенсорная система контроля давления в шинах Lite APP
Вашему вниманию предлагается датчик контроля давления в шинах с сенсорным дисплеем.
Связь четырех датчиков на колесах передается через Bluetooth на дисплей, что позволяет контролировать давление в шинах. При критических показаниях давления, срабатывает звуковой сигнал.
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Цена: US $46.99
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