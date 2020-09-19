Подборка серверных материнских плат (много ядер, памяти, сетевых интерфейсов и дискового хранилища)
Публикуется в качестве ответа на материал.
Большинство - это серверные Mini ITX либо Micro ATX
Ну, начнем.
Сетевые интерфейсы: 4 штуки
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Asus P9D-E/4L форм-фактор ATX
Нужно больше?
Держите 6, да не простых, а 10Гбит. Не обращайте внимание на два дополнительных, это для доступа через IPMI.
Supermicro X10SLH-N6-ST031, форм фактор Half SSI-EEB ( В высоту как mATX, в длину как EATX)
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Отлично, идем дальше.
Нужна компактная материнка с большим сердцем?
Asrock EPC612D4I форм-фактор Mini ITX 22 ядра будут кочегарить на ней дай боже.
4 слота памяти, да SO-DIMM, но 4 канал же.
Маловато ядер?
EPC621D6I форм-фактор Mini ITX до 28 ядер.
4 слота памяти SO-DIMM, да и получается что урезано количество каналов ( не 6 )
Нужно что-то экономичное, но на много дисков?
Asrock C2550D4I/C2750D4I форм-фактор Mini ITX, на выбор 4, либо 8 ядер. 12 SATA на борту, и 4 полноразмерных слота памяти, суммарно можно получить 64Гб ( если 16Гб плашками DDR3 ECC UDIMM по цене крыла Боинга).
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Нужно еще больше дисков? Зачем? Хранить копию Интернета? А точно нужно? Ну ладно.
Asus P9A-I/C2550/SAS/4L P9A-I/C2750/SAS/4L форм-фактор Mini ITX, на выбор 4, либо 8 ядер. 16 SATA/SAS от Marvell на борту и 2 от чипсета, все вместе 18 дисков. Еще и 4 сетевых интерфейса, да M.2 Убер машина для NAS
Сумрачный гений у Asrock создает весьма неплохие железки.
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За сим откланиваюсь.
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