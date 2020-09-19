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Подборка серверных материнских плат (много ядер, памяти, сетевых интерфейсов и дискового хранилища)

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<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх

Публикуется в качестве ответа на материал.

Большинство - это серверные Mini ITX либо Micro ATX

Ну, начнем.

Сетевые интерфейсы: 4 штуки

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Asus P9D-E/4L форм-фактор ATX 

 


Нужно больше? 

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Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
GTX 1660 - цены тоже идут вниз
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Держите 6, да не простых, а 10Гбит. Не обращайте внимание на два дополнительных, это для доступа через IPMI.

Supermicro X10SLH-N6-ST031, форм фактор Half SSI-EEB ( В высоту как  mATX, в длину как EATX)



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Отлично, идем дальше.


Нужна компактная материнка с большим сердцем?

Asrock EPC612D4I форм-фактор Mini ITX  22 ядра будут кочегарить на ней дай боже.

4 слота памяти, да SO-DIMM,  но 4 канал же.

Маловато ядер?

EPC621D6I форм-фактор Mini ITX  до 28 ядер.

4 слота памяти SO-DIMM, да и получается что урезано количество каналов ( не 6 )


Нужно что-то экономичное, но на много дисков?

Asrock C2550D4I/C2750D4I  форм-фактор Mini ITX, на выбор 4, либо 8 ядер. 12 SATA на борту, и 4 полноразмерных слота памяти, суммарно можно получить 64Гб ( если 16Гб плашками DDR3 ECC UDIMM по цене крыла Боинга).



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Нужно еще больше дисков? Зачем? Хранить копию Интернета? А точно нужно? Ну ладно.

Asus P9A-I/C2550/SAS/4L P9A-I/C2750/SAS/4L форм-фактор Mini ITX, на выбор 4, либо 8 ядер. 16 SATA/SAS от Marvell на борту и 2 от чипсета, все вместе 18 дисков. Еще и  4 сетевых интерфейса, да M.2 Убер машина для NAS


Сумрачный гений у Asrock создает весьма неплохие железки.

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За сим откланиваюсь.





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