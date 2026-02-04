После вывода спутников Starlink на орбиту во время последнего запуска что-то пошло не так.

Компания SpaceX Илона Маска уведомила, что приостановила пуски своей основной ракеты Falcon 9 из-за неуточненной проблемы, возникшей со второй ступенью после успешного вывода спутников Starlink на орбиту в понедельник, 2 января. Об этом сообщает Reuters.

Старт ракеты Falcon 9. Фото: Global Look Press/SpaceX

После того как двухступенчатая ракета Falcon 9 в ходе планового запуска из Южной Калифорнии вывела в космос 25 коммуникационных спутников Starlink, вторая ступень ракеты «столкнулась с нештатной ситуацией» при подготовке к сходу с орбиты, говорится в сообщении SpaceX на сайте компании. Также отмечено, что вторая ступень ракеты после аварии израсходовала оставшееся топливо, как и было запланировано.

В SpaceX заявили, что в настоящее время специалисты компании проводят анализ данных для определения первопричины проблемы и предпринимают «корректирующие действия», прежде чем возобновить запуски.

Как отмечает Reuters, в настоящее время Falcon 9 – самая активно используемая ракета в мире. В 2025 году было совершено 165 запусков, большинство из которых были собственными миссиями компании SpaceX по расширению спутниковой группировки Starlink. Неудачный запуск в 2024 году, когда была потеряна группа спутников, стал первой аварией с этой ракетой с 2016 года.

Запуск, проведённый 2 января, не был неудачным. Однако проблема со второй ступенью Falcon 9, если её не устранить, может поставить под угрозу возможность будущих выводов спутников на орбиту или подвергнуть опасности населённые районы, если ракета не сможет утилизироваться должным образом.

После вывода полезной нагрузки (спутников) корпус второй ступени ракеты Falcon 9 входит в атмосферу Земли. Его двигатели позволяют нацелиться на район входа, расположенный вдали от населенных пунктов, если какие-либо компоненты останутся целыми после схода с орбиты.

В SpaceX не проинформировали, сколько времени займёт расследование инцидента.