Объема 100 ТБ будет достаточно для хранения всех игр серии Call of Duty 50 раз

Сегодня компания WD анонсировала высокоскоростные накопители и технологию Dual Pivot. Последняя описывается как набор вторых, независимо управляемых приводов на отдельном шарнире внутри 3,5-дюймового накопителя. WD утверждает, что это обеспечивает до 2 раз большую скорость последовательного ввода-вывода по сравнению с обычным жестким диском.

Может быть интересно

WD утверждает, что технология Dual Pivot позволяет одновременно считывать и записывать данные с нескольких головок на нескольких дорожках. WD заявляет о 2-кратном увеличении пропускной способности на сегодняшний день и о перспективе 8-кратного увеличения в будущем. Вместе эти две технологии могут увеличить скорость последовательного ввода-вывода до 4 раз по мере увеличения емкости накопителей.

Источник: WD

В отчете PC Watch рассматриваются долгосрочные цели масштабирования емкости до 10 ТБ на пластину и до 14 пластин на накопитель. Это указывает на возможность выхода моделей на 140 ТБ.

Источник: WD

WD заявляет, что 40-терабайтный жесткий диск UltraSMR ePMR проходит квалификацию у двух крупных клиентов, а серийное производство запланировано на вторую половину текущего года.

К 2029 году WD по-прежнему нацелена на достижение 100 ТБ для технологии HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording). Для того чтобы понять какой это объем, можно отметить, что все игры Call of Duty занимают чуть меньше 2 ТБ. Таким образом, объема 100 ТБ будет достаточно, чтобы хранить все игры COD 50 раз.